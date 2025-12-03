Мои заказы

Наследие Ферганской долины: путешествие «всё включено» по аутентичным уголкам Узбекистана

Познакомиться с местными ремёслами и исследовать достопримечательности городов
Откройте для себя сердце Ферганской долины — яркий, насыщенный маршрут проведёт вас сквозь города с многовековой историей, мастерские потомственных ремесленников и атмосферные кварталы старинных мечетей.

Вы прогуляетесь по Коканду, увидите уникальные
керамические изделия в Риштане, прикоснётесь к секретам производства шёлка в Маргилане и откроете для себя древний Ахсикент — город, исчезнувший после землетрясения.

Поучаствуем в мастер-классе, посетим частные музеи, живописные парки и попробуем блюда национальной кухни.

Описание тура

Организационные детали

С собой берём прекрасное настроение и одежду по сезону.

Программа тура по дням

1 день

Из Ташкента в Коканд

После завтрака мы выедем из Ташкента в Коканд — дорога займёт около 4 часов. По прибытии начнётся экскурсионная программа с визита во дворец Худояра-хана, построенного в 1871 году. Сегодня в нём размещён краеведческий музей, рассказывающий об истории региона.

После обеда посетим соборную мечеть Джами, построенную в 19 веке и украшенную 98 резными колоннами. Далее отправимся к архитектурным памятникам Кокандского ханства: медресе Норбутабия, мавзолею Мадарихан, усыпальнице Дахмаи-шохон и памятнику поэтессе Нодирабегим.

Продолжим в Музее великих мыслителей, где представлены экспозиции о Беруни, Авиценне, Аль-Фараби и других ученых. Затем посетим предприятие «Мехригиё», специализирующееся на натуральной продукции. После размещения в отеле нас ждёт ужин и свободное время.

2 день

Коканд, Риштан, Маргилан, Фергана

Утром отправимся в Риштан — один из центров керамического ремесла. Посетим мастерскую Рустама Усманова и мечеть Ходжа Илгор, окружённую тенистыми деревьями. Затем пообедаем в местной чайхане, где готовят знаменитый плов.

После этого — переезд в Маргилан. На фабрике «Ёдгорлик» мы увидим традиционный процесс изготовления шёлка. Здесь же можно приобрести шёлковые изделия. Далее осмотрим архитектурный комплекс Пир Сиддик с мавзолеем, мечетью и минаретом 18 века.

Вечером прибудем в Фергану, разместимся в отеле и поужинаем. После ужина — лёгкая прогулка по парку «Сайилгох» и отдых.

3 день

Мархамат, Андижан, Наманган

Выезжаем в Мархамат, где посетим Дом-музей семьи канатоходца Юнусали Гозиева, познакомимся с традициями и коллекцией предметов быта. Далее переезд в Андижан.

Здесь нас ждёт парк «Боги Бобур» с музеем, памятником и символической гробницей Бобура. После обеда продолжим с посещением мастерской Абдуллох Хожи Хаттота — единственного каллиграфа, работающего на стекле, и мастер-класса. Затем — знакомство с андижанскими куклами и участие в мастер-классе у Майрамхон и Низомиддина Эргазиевых.

Вечером прибудем в Наманган. После размещения в отеле и ужина — вечерняя прогулка.

4 день

Ахсикент, Чуст и возвращение в Ташкент

После завтрака мы отправимся в Ахсикент — древнее городище, существовавшее до 17 века. Затем переезд в Новый Ахсикент, где посетим пятничную мечеть Хужа Калон Абдулмоний и этнографический музей.

Далее — Чуст, известный традиционным ремеслом. Мы посетим кузницу Баходиржона Мамажанова, где производят чустские ножи, и мастерскую Шаходатхон Тоштилляевой по вышивке тюбетеек.

На обед остановимся в чайхане. После — выезд в Ташкент, куда прибудем к вечеру. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда и 3 ужина
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ташкента и обратно
  • Трансфер из/до аэропорта
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Ташкенте, 7:00
Завершение: Ташкент, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жахонгир
Жахонгир — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 188 туристов
Мы, работники туриндустрии, — лицо государства. Это огромная ответственность и честь для нас. Я родился в Ташкенте и обожаю свой город больше всего на свете. Имею опыт встречи делегаций, отдельных гостей, а также просто путешественников. Всегда хочется показать им настоящий Ташкент, рассказывать историю прекрасного города, которому уже более 2200 лет.

