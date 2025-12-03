Вы прогуляетесь по Коканду, увидите уникальные
Описание тура
Организационные детали
С собой берём прекрасное настроение и одежду по сезону.
Программа тура по дням
Из Ташкента в Коканд
После завтрака мы выедем из Ташкента в Коканд — дорога займёт около 4 часов. По прибытии начнётся экскурсионная программа с визита во дворец Худояра-хана, построенного в 1871 году. Сегодня в нём размещён краеведческий музей, рассказывающий об истории региона.
После обеда посетим соборную мечеть Джами, построенную в 19 веке и украшенную 98 резными колоннами. Далее отправимся к архитектурным памятникам Кокандского ханства: медресе Норбутабия, мавзолею Мадарихан, усыпальнице Дахмаи-шохон и памятнику поэтессе Нодирабегим.
Продолжим в Музее великих мыслителей, где представлены экспозиции о Беруни, Авиценне, Аль-Фараби и других ученых. Затем посетим предприятие «Мехригиё», специализирующееся на натуральной продукции. После размещения в отеле нас ждёт ужин и свободное время.
Коканд, Риштан, Маргилан, Фергана
Утром отправимся в Риштан — один из центров керамического ремесла. Посетим мастерскую Рустама Усманова и мечеть Ходжа Илгор, окружённую тенистыми деревьями. Затем пообедаем в местной чайхане, где готовят знаменитый плов.
После этого — переезд в Маргилан. На фабрике «Ёдгорлик» мы увидим традиционный процесс изготовления шёлка. Здесь же можно приобрести шёлковые изделия. Далее осмотрим архитектурный комплекс Пир Сиддик с мавзолеем, мечетью и минаретом 18 века.
Вечером прибудем в Фергану, разместимся в отеле и поужинаем. После ужина — лёгкая прогулка по парку «Сайилгох» и отдых.
Мархамат, Андижан, Наманган
Выезжаем в Мархамат, где посетим Дом-музей семьи канатоходца Юнусали Гозиева, познакомимся с традициями и коллекцией предметов быта. Далее переезд в Андижан.
Здесь нас ждёт парк «Боги Бобур» с музеем, памятником и символической гробницей Бобура. После обеда продолжим с посещением мастерской Абдуллох Хожи Хаттота — единственного каллиграфа, работающего на стекле, и мастер-класса. Затем — знакомство с андижанскими куклами и участие в мастер-классе у Майрамхон и Низомиддина Эргазиевых.
Вечером прибудем в Наманган. После размещения в отеле и ужина — вечерняя прогулка.
Ахсикент, Чуст и возвращение в Ташкент
После завтрака мы отправимся в Ахсикент — древнее городище, существовавшее до 17 века. Затем переезд в Новый Ахсикент, где посетим пятничную мечеть Хужа Калон Абдулмоний и этнографический музей.
Далее — Чуст, известный традиционным ремеслом. Мы посетим кузницу Баходиржона Мамажанова, где производят чустские ножи, и мастерскую Шаходатхон Тоштилляевой по вышивке тюбетеек.
На обед остановимся в чайхане. После — выезд в Ташкент, куда прибудем к вечеру. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда и 3 ужина
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Ташкента и обратно
- Трансфер из/до аэропорта
- 1-местное размещение