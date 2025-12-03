После завтрака мы выедем из Ташкента в Коканд — дорога займёт около 4 часов. По прибытии начнётся экскурсионная программа с визита во дворец Худояра-хана, построенного в 1871 году. Сегодня в нём размещён краеведческий музей, рассказывающий об истории региона.

После обеда посетим соборную мечеть Джами, построенную в 19 веке и украшенную 98 резными колоннами. Далее отправимся к архитектурным памятникам Кокандского ханства: медресе Норбутабия, мавзолею Мадарихан, усыпальнице Дахмаи-шохон и памятнику поэтессе Нодирабегим.

Продолжим в Музее великих мыслителей, где представлены экспозиции о Беруни, Авиценне, Аль-Фараби и других ученых. Затем посетим предприятие «Мехригиё», специализирующееся на натуральной продукции. После размещения в отеле нас ждёт ужин и свободное время.