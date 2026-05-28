Описание тура
Организационные детали
Необходимое снаряжение: рюкзак для походов, удобная обувь с рифлёной подошвой, ветровка, флиска (кофта), солнцезащитный крем и очки, головной убор (кепка, бандана), индивидуальные лекарства, купальник (для бассейна на даче), кружка.
Питание. Включены завтраки и ужин во 2-й вечер (плов в загородном доме). Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Седаны Джентра, Кобальт или Нексия, минивэн М3 или аналогичный.
Возраст участников. От 8 лет.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, экскурсия по Ташкенту
Встречаемся, размещаемся в отеле и отправляемся исследовать столицу Узбекистана. Вы посмотрите на архитектуру города, в которой сочетаются восточные традиции, классика дореволюционных построек, советский модернизм и «каримовский ампир» наших дней. Увидите мечети и медресе, пройдётесь по древнему колоритному рынку и, при желании, купите сувениры и сладости.
Поездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невесты
Сегодня совершим поездку к смотровым площадкам и полюбуемся панорамой Чимганских гор с двух обзорных точек — на склоне горы Большой Чимган и у Чарвакского водохранилища. Насладимся видом заснеженных вершин и бирюзовой глади Чарвака. «Пролетим» по открытой Чимганской канатное дороге — яркие ощущения гарантированы!
Затем пройдёмся до водопада Чукураксу в глубине ущелья в притоке реки Чаткал. За сходство его ещё называют «Фата невесты». По пути посмотрим на бурную горную реку, увидим старый деревянный мост, перекинутый через неё, желающие смогут устроить эффектную фотосессию.
Во второй половине дня приедем в комфортный загородный дом в горах, есть тёплый бассейн, стол для настольного тенниса и сауна — скучать не придётся!
Поход к водопадам Таваксая
Проснёмся в окружении гор, позавтракаем и отправимся в треккинг к водопадам Таваксайского каньона. Будем идти вдоль русла реки меж живописных зеленеющих холмов. Набор высоты небольшой, постепенный. Весной реки и водопады становятся полноводными, это лучшее время, чтобы ими полюбоваться. А при подъёме на уровень чаши каньона нам откроется завораживающий вид на долину реки Чирчик и дальние стены гор.
Вечером направимся в Ташкент, где будем готовиться к завтрашнему поезду в Самарканд.
Знакомство с Самаркандом
В этот день переедем в Самарканд, жемчужину Востока и древнюю столицу Тимуридов. После размещения в гостинице отправимся знакомиться с его достопримечательностями. Увидим древние дворцы и мечети, прогуляемся по площади Регистан, окружённой минаретами и мавзолеями. Посмотрим на мавзолей Гур-Эмир, где нашёл последнее пристанище Тамерлан, и полюбуемся невероятной мозаикой голубых оттенков.
Ковровая фабрика, бумажное производство, переезд в Бухару
Позавтракав, продолжим изучать интересные локации Самарканда. Побываем на ковровой фабрике, где вы узнаете о традициях производства уникальных шёлковых ковров. Заглянем в бумажную мастерскую, где ремесленники изготавливают знаменитую самаркандскую бумагу по старинным технологиям вручную.
Затем переедем в Бухару и разместимся в уютном отеле.
Достопримечательности Бухары
Сегодня целый день посвятим изучению Бухары. Прогуляемся по центральной площади Ляби-хауз, осмотрим цитадель Арк и высокий минарет Калян, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана и другие достопримечательности древнего города.
Прогулка по Бухаре, переезд в Ташкент, отъезд в аэропорт
С утра продолжим наше знакомство с Бухарой, а затем сядем на поезд до Ташкента, откуда по приезде отправимся в аэропорт.
Возможно сокращение длительности тура.
3-дневная поездка включает в посещение Самарканда, Ташкента и на выбор — поездку в Чимганские горы либо посещеение Бухары.
4-дневная поездка включает посещение Самарканда, Ташкента, Бухары и Чимганских гор либо вместо одной из локаций дополнительный день в любом из этих мест на выбор.
5-6-дневная поездки включают те же локации и дополнительные дни в любой из них на выбор.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1000
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужин во 2-й вечер (плов в загородном доме)
- Трансферы на протяжении всего тура
- Билеты на поезд внутри маршрута
- Услуги гидов и экскурсоводов
- Мастер-классы
- Входные билеты на экскурсиях
- Канатная дорога
Что не входит в цену
- Перелёт до Ташкента и обратно
- Посещение бара в Ташкенте и ресторана в Самарканде
- Обеды, ужины, дополнительное питание вне программы
- По вашему желанию возможно сократить длительность тура до 3, 4, 5, 6 дней (с изменением программы и стоимости)
- 3-дневный тур - от $550
- 4-дневный тур - от $650
- 5-дневный тур - от $700
- 6-дневный тур - от $750
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Это было прекрасная поездка. Нас окружили заботой и вниманием очень профессиональные и предусмотрительные гиды. О каждой локации нам интересно и подробно рассказали.
Спасибо Александру и его замечательной команде: Лене, Кристине, Савлату и Марии.