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Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана

Совершить поход к водопадам, пройтись по главной площади Самарканда и заглянуть на фабрику ковров
Приглашаем отправиться с нами в путешествие по Узбекистану. Вас ждут исторические центры страны — два дня в Бухаре и два дня в Самарканде. А ещё два дня мы будем совершать
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треккинги в горах. Вы полюбуетесь древней архитектурой, погуляете по столице республики — Ташкенту.

В Чимганских горах насладитесь видами курортов Амирсай, водопадов Таваксай и Фата невесты, вершины Большой Чимган и бирюзового Чарвакского водохранилища.

Побываете на фабрике ковров, познакомитесь с производством бумаги по старинным технологиям и, конечно, попробуете плов, который профессиональный повар приготовит для вас на огне.

5
3 отзыва
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана

Описание тура

Организационные детали

Необходимое снаряжение: рюкзак для походов, удобная обувь с рифлёной подошвой, ветровка, флиска (кофта), солнцезащитный крем и очки, головной убор (кепка, бандана), индивидуальные лекарства, купальник (для бассейна на даче), кружка.

Питание. Включены завтраки и ужин во 2-й вечер (плов в загородном доме). Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Седаны Джентра, Кобальт или Нексия, минивэн М3 или аналогичный.

Возраст участников. От 8 лет.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, экскурсия по Ташкенту

Встречаемся, размещаемся в отеле и отправляемся исследовать столицу Узбекистана. Вы посмотрите на архитектуру города, в которой сочетаются восточные традиции, классика дореволюционных построек, советский модернизм и «каримовский ампир» наших дней. Увидите мечети и медресе, пройдётесь по древнему колоритному рынку и, при желании, купите сувениры и сладости.

Встреча, размещение, экскурсия по ТашкентуВстреча, размещение, экскурсия по ТашкентуВстреча, размещение, экскурсия по ТашкентуВстреча, размещение, экскурсия по Ташкенту
2 день

Поездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невесты

Сегодня совершим поездку к смотровым площадкам и полюбуемся панорамой Чимганских гор с двух обзорных точек — на склоне горы Большой Чимган и у Чарвакского водохранилища. Насладимся видом заснеженных вершин и бирюзовой глади Чарвака. «Пролетим» по открытой Чимганской канатное дороге — яркие ощущения гарантированы!

Затем пройдёмся до водопада Чукураксу в глубине ущелья в притоке реки Чаткал. За сходство его ещё называют «Фата невесты». По пути посмотрим на бурную горную реку, увидим старый деревянный мост, перекинутый через неё, желающие смогут устроить эффектную фотосессию.

Во второй половине дня приедем в комфортный загородный дом в горах, есть тёплый бассейн, стол для настольного тенниса и сауна — скучать не придётся!

Поездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невестыПоездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невестыПоездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невестыПоездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невестыПоездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невестыПоездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невесты
3 день

Поход к водопадам Таваксая

Проснёмся в окружении гор, позавтракаем и отправимся в треккинг к водопадам Таваксайского каньона. Будем идти вдоль русла реки меж живописных зеленеющих холмов. Набор высоты небольшой, постепенный. Весной реки и водопады становятся полноводными, это лучшее время, чтобы ими полюбоваться. А при подъёме на уровень чаши каньона нам откроется завораживающий вид на долину реки Чирчик и дальние стены гор.

Вечером направимся в Ташкент, где будем готовиться к завтрашнему поезду в Самарканд.

Поход к водопадам ТаваксаяПоход к водопадам ТаваксаяПоход к водопадам ТаваксаяПоход к водопадам ТаваксаяПоход к водопадам ТаваксаяПоход к водопадам Таваксая
4 день

Знакомство с Самаркандом

В этот день переедем в Самарканд, жемчужину Востока и древнюю столицу Тимуридов. После размещения в гостинице отправимся знакомиться с его достопримечательностями. Увидим древние дворцы и мечети, прогуляемся по площади Регистан, окружённой минаретами и мавзолеями. Посмотрим на мавзолей Гур-Эмир, где нашёл последнее пристанище Тамерлан, и полюбуемся невероятной мозаикой голубых оттенков.

Знакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с Самаркандом
5 день

Ковровая фабрика, бумажное производство, переезд в Бухару

Позавтракав, продолжим изучать интересные локации Самарканда. Побываем на ковровой фабрике, где вы узнаете о традициях производства уникальных шёлковых ковров. Заглянем в бумажную мастерскую, где ремесленники изготавливают знаменитую самаркандскую бумагу по старинным технологиям вручную.

Затем переедем в Бухару и разместимся в уютном отеле.

Ковровая фабрика, бумажное производство, переезд в БухаруКовровая фабрика, бумажное производство, переезд в БухаруКовровая фабрика, бумажное производство, переезд в БухаруКовровая фабрика, бумажное производство, переезд в БухаруКовровая фабрика, бумажное производство, переезд в Бухару
6 день

Достопримечательности Бухары

Сегодня целый день посвятим изучению Бухары. Прогуляемся по центральной площади Ляби-хауз, осмотрим цитадель Арк и высокий минарет Калян, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана и другие достопримечательности древнего города.

Достопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности Бухары
7 день

Прогулка по Бухаре, переезд в Ташкент, отъезд в аэропорт

С утра продолжим наше знакомство с Бухарой, а затем сядем на поезд до Ташкента, откуда по приезде отправимся в аэропорт.

Возможно сокращение длительности тура.
3-дневная поездка включает в посещение Самарканда, Ташкента и на выбор — поездку в Чимганские горы либо посещеение Бухары.
4-дневная поездка включает посещение Самарканда, Ташкента, Бухары и Чимганских гор либо вместо одной из локаций дополнительный день в любом из этих мест на выбор.
5-6-дневная поездки включают те же локации и дополнительные дни в любой из них на выбор.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужин во 2-й вечер (плов в загородном доме)
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Билеты на поезд внутри маршрута
  • Услуги гидов и экскурсоводов
  • Мастер-классы
  • Входные билеты на экскурсиях
  • Канатная дорога
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ташкента и обратно
  • Посещение бара в Ташкенте и ресторана в Самарканде
  • Обеды, ужины, дополнительное питание вне программы
  • По вашему желанию возможно сократить длительность тура до 3, 4, 5, 6 дней (с изменением программы и стоимости)
  • 3-дневный тур - от $550
  • 4-дневный тур - от $650
  • 5-дневный тур - от $700
  • 6-дневный тур - от $750
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённости, в зависимости от времени вашего прилёта
Завершение: Ташкент, аэропорт, ко времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3617 туристов
Наша команда отличается высоким профессионализмом. Все мы владеем русским языком на уровне носителя, а для большинства он является родным. Предлагаем программы по всему Узбекистану, включая обзорные экскурсии по Ташкенту, Самарканду и Бухаре, треккинг в Чимганских горах и Заамине, поездки в Ферганскую долину.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Замира
Мне все понравилось, всё устроило, все отели отличные, поездки не утомительны, гиды хорошо знают свое дело, прекрасно все объясняют, особенно понравился Александр, все точно рассчитал по времени, чтоб было достаточно максимально ознакомится с программой 👍, всем рекомендую, большое спасибо за экскурсию
Мне все понравилось, всё устроило, все отели отличные, поездки не утомительны, гиды хорошо знают свое дело,
Мне все понравилось, всё устроило, все отели отличные, поездки не утомительны, гиды хорошо знают свое дело,
Мне все понравилось, всё устроило, все отели отличные, поездки не утомительны, гиды хорошо знают свое дело,
Мне все понравилось, всё устроило, все отели отличные, поездки не утомительны, гиды хорошо знают свое дело,
Мне все понравилось, всё устроило, все отели отличные, поездки не утомительны, гиды хорошо знают свое дело,
Мне все понравилось, всё устроило, все отели отличные, поездки не утомительны, гиды хорошо знают свое дело,
Мне все понравилось, всё устроило, все отели отличные, поездки не утомительны, гиды хорошо знают свое дело,
Мне все понравилось, всё устроило, все отели отличные, поездки не утомительны, гиды хорошо знают свое дело,+2
Мне все понравилось, всё устроило, все отели отличные, поездки не утомительны, гиды хорошо знают свое дело,
Мне все понравилось, всё устроило, все отели отличные, поездки не утомительны, гиды хорошо знают свое дело,
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О
Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…. И гуляли, гуляли, гуляли…. Класс!!!!
Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги….
Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги….
Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги….
Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги….
Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги….
Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги….
Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги….
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Э
В середине апреля состоялась наша поездка по Узбекистану (Ташкент, горы Ташкентской области, Самарканд, Бухара) с компанией Александра.
Это было прекрасная поездка. Нас окружили заботой и вниманием очень профессиональные и предусмотрительные гиды. О каждой локации нам интересно и подробно рассказали.
Спасибо Александру и его замечательной команде: Лене, Кристине, Савлату и Марии.
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Тур входит в следующие категории Ташкента

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