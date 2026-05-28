Сегодня совершим поездку к смотровым площадкам и полюбуемся панорамой Чимганских гор с двух обзорных точек — на склоне горы Большой Чимган и у Чарвакского водохранилища. Насладимся видом заснеженных вершин и бирюзовой глади Чарвака. «Пролетим» по открытой Чимганской канатное дороге — яркие ощущения гарантированы!

Затем пройдёмся до водопада Чукураксу в глубине ущелья в притоке реки Чаткал. За сходство его ещё называют «Фата невесты». По пути посмотрим на бурную горную реку, увидим старый деревянный мост, перекинутый через неё, желающие смогут устроить эффектную фотосессию.

Во второй половине дня приедем в комфортный загородный дом в горах, есть тёплый бассейн, стол для настольного тенниса и сауна — скучать не придётся!