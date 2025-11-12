В Ташкент за колоритом, вкусами и стилем: кулинарный мастер-класс, фотосессия, шопинг
Приготовить и съесть плов, примерить национальный костюм и познакомиться с локальными брендами
Витиеватые сине-зелёные орнаменты в архитектуре, этнические мотивы в традиционных нарядах, ароматные блюда с обилием мяса и специй и жизнь по традициям общины — таков колорит гостеприимного Узбекистана. Далеко ехать за читать дальше
ним не нужно — всё это я покажу вам в Ташкенте.
Мы осмотрим исторические и современные достопримечательности, а в махалле и на восточном базаре понаблюдаем за укладом местных.
Устроим шопинг: я расскажу о локальных брендах и модных магазинах с дизайнерской одеждой и предметами быта.
Нас будут ждать в семье, чтобы поделиться секретами приготовления плова и большой компанией собраться за столом. А атмосферу поездки сохранит фотосессия в ярком национальном образе в аутентичном интерьере.
Цена указана при группе из 6 и более участников. При группе из 5 и менее участников стоимость по запросу.
Проживание. Не входит в стоимость тура. Порекомендуем хорошие отели.
В период с марта по ноябрь проведение тура возможно в любой день.
Программа тура по дням
1 день
Кулинарный мастер-класс
Первый день посвятим кулинарным секретам. Мы сходим в гости в узбекский дом, хозяева которого покажут, как готовят плов, а потом все вместе мы устроим застолье с дегустацией. Вы погрузитесь в колорит махалли — традиционной общины, объединяющей жителей нескольких улиц. Также пройдёмся по Ташкенту и осмотрим достопримечательности.
2 день
Фотосессия в национальном костюме
Второй день запомнится надолго, ведь мы сохраним его на снимках. Мы организуем индивидуальную фотосессию в восточном стиле для каждого участника в ярком национальном образе на фоне аутентичного интерьера. После обеда погуляем по самым популярным паркам столицы и познакомимся с современной инфраструктурой.
3 день
Шопинг
В завершающий день отправимся за покупками. Сходим на базар, где можно понаблюдать за повседневной жизнью горожан. Попробуем уличную еду и зайдём в музей чапанов (пальто). Также я расскажу вам о локальных брендах и покажу магазины, где можно выгодно приобрести дизайнерскую одежду и предметы быта.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Посещение мастерских и шоурумов локальных брендов
Кулинарный мастер-класс
Фотосессия в национальных костюмах
Что не входит в цену
Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
Трансферы от/до аэропорта
Проживание
Питание
В период с марта по ноябрь проведение тура возможно в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Ташкенте, 10:00
Завершение: Ваше место проживания в Ташкенте, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамилла — ваш гид в Ташкенте
Провела экскурсии для 39 туристов
Меня зовут Тамилла! Я коренная жительница Ташкента. Моё историческое образование, знание интересных мест столицы и хороший вкус гарантируют вам лёгкую и познавательную шопинг-прогулку. А моя причастность к живописцам Узбекистана даст возможность познакомиться с современным искусством моего края.