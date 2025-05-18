Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Рассмотреть культовые сооружения, погулять по восточным базарам, попробовать плов, самсу и манты
В комфортном для вас темпе отправляемся гулять по городам Золотого треугольника Узбекистана.
В Ташкенте вы увидите главные достопримечательности старых и новых кварталов, вдохнёте ароматы специй и горячей выпечки на рынке «Чорсу», читать дальше
узнаете, почему столицу называли хлебным краем.
В Самарканде попробуете сладости и орехи на Сиабском базаре, а также рассмотрите мозаики и купола мавзолеев Шахи-Зинда и Гур-Эмир, площади Регистан, мечети Биби-Ханум. В Бухаре полюбуетесь культовой архитектурой: ансамблями Ляби-Хауз и Пои-Калян, крепостью Арк.
А также обязательно попробуете знаменитые национальные блюда — рассыпчатый плов, пикантную самсу и сочные манты.
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После недолгого отдыха пообедаем в чайхане «Беш Козон». В огромных чанах тут готовят главное узбекское блюдо — ароматный плов. Затем пойдём гулять и увидим телебашню, рынок «Чорсу», площадь Независимости, мемориал «Мужество». Вы узнаете, почему Ташкент называли хлебным краем и как за короткий срок Советский Союз заново отстроил город, почувствуете контраст между старыми и новыми кварталами.
2 день
Самарканд
На поезде доберёмся к жемчужине Востока — древнему Самарканду. Мы начнём с комплекса Шахи-Зинда с витиеватыми узорами на минаретах. На обед попробуем самсу, манты, местный вариант плова. Далее поедем на площадь Регистан и полюбуемся величественными порталами и голубыми куполами медресе. На Сиабском базаре попробуем сладости и орехи, будет время на покупки. Завершим прогулку у зданий, связанных с именем Амира Темура, — мечети Биби-Ханум и усыпальницы Гур-Эмир.
3 день
Бухара
На поезде переместимся в Бухару, по прибытии пообедаем и отправимся гулять. Посетим любимое место отдыха горожан — комплекс Ляби-Хауз. Осмотрим ансамбль Пои-Калян из минарета, медресе и мечети, пропитанный историей и духом народа. Увидим палаты чиновников и эмиров в величественной крепости Арк. По завершении экскурсии доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, обеды
Трансферы от/до аэропортов
Все трансферы по маршруту, включая ж/д переезды
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Ташкент и обратно в ваш город из Бухары
Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Бухары, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Джафар — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 143 туристов
Я Джафар, гид-переводчик и туроператор со стажем более 10 лет. Организую и провожу экскурсии и туры по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.