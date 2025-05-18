Джафар — ваша команда гидов в Ташкенте

Провели экскурсии для 143 туристов

Я Джафар, гид-переводчик и туроператор со стажем более 10 лет. Организую и провожу экскурсии и туры по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.