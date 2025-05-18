Мои заказы

Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре

Рассмотреть культовые сооружения, погулять по восточным базарам, попробовать плов, самсу и манты
В комфортном для вас темпе отправляемся гулять по городам Золотого треугольника Узбекистана.

В Ташкенте вы увидите главные достопримечательности старых и новых кварталов, вдохнёте ароматы специй и горячей выпечки на рынке «Чорсу»,
узнаете, почему столицу называли хлебным краем.

В Самарканде попробуете сладости и орехи на Сиабском базаре, а также рассмотрите мозаики и купола мавзолеев Шахи-Зинда и Гур-Эмир, площади Регистан, мечети Биби-Ханум. В Бухаре полюбуетесь культовой архитектурой: ансамблями Ляби-Хауз и Пои-Калян, крепостью Арк.

А также обязательно попробуете знаменитые национальные блюда — рассыпчатый плов, пикантную самсу и сочные манты.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Программа тура по дням

1 день

Ташкент

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После недолгого отдыха пообедаем в чайхане «Беш Козон». В огромных чанах тут готовят главное узбекское блюдо — ароматный плов. Затем пойдём гулять и увидим телебашню, рынок «Чорсу», площадь Независимости, мемориал «Мужество». Вы узнаете, почему Ташкент называли хлебным краем и как за короткий срок Советский Союз заново отстроил город, почувствуете контраст между старыми и новыми кварталами.

2 день

Самарканд

На поезде доберёмся к жемчужине Востока — древнему Самарканду. Мы начнём с комплекса Шахи-Зинда с витиеватыми узорами на минаретах. На обед попробуем самсу, манты, местный вариант плова. Далее поедем на площадь Регистан и полюбуемся величественными порталами и голубыми куполами медресе. На Сиабском базаре попробуем сладости и орехи, будет время на покупки. Завершим прогулку у зданий, связанных с именем Амира Темура, — мечети Биби-Ханум и усыпальницы Гур-Эмир.

3 день

Бухара

На поезде переместимся в Бухару, по прибытии пообедаем и отправимся гулять. Посетим любимое место отдыха горожан — комплекс Ляби-Хауз. Осмотрим ансамбль Пои-Калян из минарета, медресе и мечети, пропитанный историей и духом народа. Увидим палаты чиновников и эмиров в величественной крепости Арк. По завершении экскурсии доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту, включая ж/д переезды
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город из Бухары
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Бухары, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар
Джафар — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 143 туристов
Я Джафар, гид-переводчик и туроператор со стажем более 10 лет. Организую и провожу экскурсии и туры по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Анна
18 мая 2025
Думаете невозможно за три дня побывать в трех городах и увидеть все достопримечательности?
Организовать экскурсии, билеты на поезд, отели, трансферы??
Только не для него!
Джафар BEST OF THE BEST
