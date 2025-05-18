Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Рассмотреть культовые сооружения, погулять по восточным базарам, попробовать плов, самсу и манты
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
6 июн в 10:00
13 июн в 10:00
$1050 за человека
Аутентичный Узбекистан в своей компании: горы, риштанская керамика, плов
Отдохнуть в Чимгане, заглянуть в мастерскую гончара, увидеть нетипичные дома - купеческие и немецкие
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
6 июн в 10:00
13 июн в 10:00
$800 за всё до 3 чел.
В Ташкент за колоритом, вкусами и стилем: кулинарный мастер-класс, фотосессия, шопинг
Приготовить и съесть плов, примерить национальный костюм и познакомиться с локальными брендами
Начало: Ваше место проживания в Ташкенте, 10:00
6 июн в 10:00
13 июн в 10:00
$600 за человека
Выходные в Узбекистане: прогулки по Ташкенту и отдых в горах Амирсоя
Увидеть всё главное в центре столицы и провести день на склонах Западного Тянь-Шаня
Начало: Ташкент, точное место и время - по договорённости
5 июн в 10:00
9 июн в 10:00
$399 за человека
-
10%
Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда
Полюбоваться архитектурой 2 городов, пообедать в центре плова и провести день в горах
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
5 июн в 10:00
9 июн в 10:00
$945
$1050 за всё до 6 чел.
-
10%
Экспресс-путешествие из Ташкента в Самарканд с поездкой в Конигил
Погрузиться в процесс изготовления самаркандской бумаги и осмотреть знаковые святыни
Начало: Ташкент, ваш отель. Трансфер на вокзал в 7:15
4 июн в 08:00
5 июн в 08:00
36 000 ₽
40 000 ₽ за человека
Все символы Самарканда и Бухары: голубые купола, золотые стены, аппетитные блюда
Осмотреть Гур-Эмир и Регистан, увидеть цитадель Арк и мавзолей Саманидов, пообедать пловом и вагури
Начало: Ж/д вокзал Ташкента, 7:27
7 июн в 07:27
14 июн в 07:27
$370 за человека
Восточный калейдоскоп: индивидуальный тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Осмотреть медресе, посетить некрополи и прочувствовать атмосферу базара Чорсу
Начало: Ташкент, точное время и место - по договорённости
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
$679 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна18 мая 2025Думаете невозможно за три дня побывать в трех городах и увидеть все достопримечательности? Организовать экскурсии, билеты на поезд, отели, трансферы?? Только не для него! Джафар BEST OF THE BEST
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- Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
- Аутентичный Узбекистан в своей компании: горы, риштанская керамика, плов
- В Ташкент за колоритом, вкусами и стилем: кулинарный мастер-класс, фотосессия, шопинг
- Выходные в Узбекистане: прогулки по Ташкенту и отдых в горах Амирсоя
- Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда
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