Вас ждут караван-сараи и минареты, мечети Бухары, Ташкента и множество гастрономических впечатлений — от самостоятельного выпекания лепёшек в тандыре до прогулок по пёстрым шумным базарам, где цвета и аромат пряностей создают неповторимый колорит.
Описание тура
Организационные детали
Тур доступен для участия с детьми от двух лет.
Программа тура по дням
Знакомство
Встречаем вас в аэропорту Ташкента и привозим в отель. Вечером — ужин в ресторане и знакомство.
Прогулка по Ташкенту
Сегодня вы узнаете историю города и побываете в самых знаковых объектах столицы: у Ташкентской телебашни, на центральной площади и в старой части города, где пройдётесь по улицам между жилыми глинобитными домами. Также мы посетим мавзолеи, мечети и медресе комплекса Хаст-Имам и заглянем на самый колоритный базар Ташкента — «Чорсу», известный ещё со средних веков.
Обедать отправимся в кафе «Центр плова» — здесь ежедневно готовится два вида главного узбекского блюда. Во время трапезы поговорим о том, чем эти виды отличаются и какие с этим связаны традиции.
Древняя Хива
Позавтракав, выезжаем в аэропорт: сегодня мы летим в Хиву! По прибытии заселяемся в отель и идём гулять по древнему городу. Изучим мощные стены крепости Ичан-Кала, увидим караван-сараи, бани и минареты города-памятника.
Затем вас ждёт кулинарное приключение: мастер-класс по выпечке лепёшек в тандыре, а после — посещение Джума-мечети, датируемой 1-м веком.
Переезд через пустыню
Утром отправляемся в дорогу до Бухары — наш путь лежит через обширную пустыню Кызылкум. Вы увидите символ края — кустарник саксаул, бескрайние степи, проникнитесь своеобразной красотой монотонного местного ландшафта.
Вечером — заселение в отель в Бухаре, отдых.
Бухара - жемчужина Великого Шёлкового пути
После плотного завтрака выдвигаемся на обзорную экскурсию по Бухаре, богатой архитектурными сокровищами. Вы окажетесь в настоящей восточной сказке: посетите мавзолей Чашма-Аюб, изысканные ансамбли Боло-хауз и Пои Калон, а также монументальную цитадель-резиденцию бухарских эмиров — Арк.
Важная часть любого торгового города — это рынки, и в Бухаре вы увидите старинные сооружения этого типа. Вечером по желанию можно сходить на фольклорное шоу или расслабиться на массаже в хамаме 17-го века.
Окрестности Бухары: как жила высшая знать?
Сегодня отправимся за город изучать, как жило привилегированное узбекское общество. Мы заглянем в мемориальный комплекс Суфийского шейха, рассмотрим утончённые постройки летней резиденции последнего бухарского эмира, некрополи и усыпальницы князей.
После мы посетим керамическую мастерскую в Гиждуване — одном из центров народного искусства Узбекистана, затем устроим чаепитие. В летний сезон возможна остановка у хлопкового поля, бахчи c арбузами и дынями.
Во второй половине дня — возвращение в Бухару, отдых в отеле и фольклорное шоу во время ужина.
Переезд в Самарканд
До обеда — свободное время. Вы можете посетить торговые купола и выбрать сувениры бухарских ремесленников. После обеда выезжаем в Самарканд — живописный город, который можно назвать музеем под открытым небом.
После заселения в отель отправимся изучать архитектурный ансамбль Регистана. Его постройки завораживают своей красотой — будет сложно перестать фотографировать! Три медресе главной площади города представляют собой выдающийся образец исламской архитектуры.
Самарканд: раскопки и кулинарный мастер-класс
Сегодня продолжаем бродить по улицам древнего города: поедем к мемориальному комплексу Имама-Аль-Бухари, рассмотрим необычную архитектуру мечети Хазрет-Хызр и отдохнём в старинном планатановом саду «Чор-Чинор». Затем увидим мечеть Биби-Ханум и пёстрый рынок «Сиаб».
Также заглянем в музей «Афросиаб» и осмотрим место археологических раскопок. После прогулок по развалинам города, уничтоженного Чингисханом, вас ждёт изюминка путешествия: мастер-класс по приготовлению плова и обед в гостеприимной узбекской семье. Напоследок посетим частную мастерскую по изготовлению шёлковой бумаги.
История шёлковой бумаги и возвращение в Ташкент
В первой половине дня зайдём в Гур-Эмир — величественный мавзолей Тамерлана, знаковый для истории исламской архитектуры. Затем посетим средневековую обсерваторию Улукбека — важнейшее историческое научное сооружение Узбекистана. Прежде чем покинуть роскошный Самарканд, заглянем в комплекс Шахи-Зинда, который запомнится вам изящным калейдоскопом восточных орнаментов.
Наконец, садимся на скоростной поезд и возвращаемся в столицу. Мы ещё успеем погулять по ночному городу!
Горный курорт Чимган и прощание
Утром отправимся на природу — в климатический и горнолыжный курорт Чимган в 80 км от Ташкента. Здесь вы полюбуетесь окрестностями, спуститесь к водохранилищу и для полного обзора сможете подняться по канатной дороге к вершине (по желанию).
Вечером возвращаемся в город: мы проводим вас в аэропорт и пожелаем, чтобы впечатления, полученные в Узбекистане, остались с вами ещё надолго!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1480
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Два мастер-класса по приготовлению разных сортов плова и обеды после них
- Фольклорное шоу в Бухаре
- Трансфер
- Транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
- Авиарейс Ташкент-Ургенч - перелёт внутренними авиалиниями Uzbekistan Airways
- Переезды между городами на скоростном поезде «Афросиаб»
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Ташкента и обратно
- Обеды и ужины, кроме заявленных. Стоимость обедов и ужинов - 5-8 $ на человека
- Подъем на смотровую площадку телебашни (по желанию)
- Подъем по канатной дороге к вершине Амирсой (по желанию)
- Медицинская страховка
- Сотовая связь
- Дополнительные активности
- Доплата за проживание в одиночном номере - 200 $ за человека