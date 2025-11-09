Сегодня вы узнаете историю города и побываете в самых знаковых объектах столицы: у Ташкентской телебашни, на центральной площади и в старой части города, где пройдётесь по улицам между жилыми глинобитными домами. Также мы посетим мавзолеи, мечети и медресе комплекса Хаст-Имам и заглянем на самый колоритный базар Ташкента — «Чорсу», известный ещё со средних веков.

Обедать отправимся в кафе «Центр плова» — здесь ежедневно готовится два вида главного узбекского блюда. Во время трапезы поговорим о том, чем эти виды отличаются и какие с этим связаны традиции.