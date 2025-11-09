Мои заказы

Великий шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана

Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Провести 10 дней в восточной сказке? Легко! Пройдитесь по узким улочкам Хивы, посмотрите на огни Самарканда, позвольте увлечь себя волшебным миром древней Азии.

Вас ждут караван-сараи и минареты, мечети Бухары, Ташкента и множество гастрономических впечатлений — от самостоятельного выпекания лепёшек в тандыре до прогулок по пёстрым шумным базарам, где цвета и аромат пряностей создают неповторимый колорит.
Ближайшие даты:
22
мар12
апр29
апр10
мая17
мая3
июн19
авг
Время начала: 18:00

Описание тура

Организационные детали

Тур доступен для участия с детьми от двух лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Встречаем вас в аэропорту Ташкента и привозим в отель. Вечером — ужин в ресторане и знакомство.

2 день

Прогулка по Ташкенту

Сегодня вы узнаете историю города и побываете в самых знаковых объектах столицы: у Ташкентской телебашни, на центральной площади и в старой части города, где пройдётесь по улицам между жилыми глинобитными домами. Также мы посетим мавзолеи, мечети и медресе комплекса Хаст-Имам и заглянем на самый колоритный базар Ташкента — «Чорсу», известный ещё со средних веков.

Обедать отправимся в кафе «Центр плова» — здесь ежедневно готовится два вида главного узбекского блюда. Во время трапезы поговорим о том, чем эти виды отличаются и какие с этим связаны традиции.

3 день

Древняя Хива

Позавтракав, выезжаем в аэропорт: сегодня мы летим в Хиву! По прибытии заселяемся в отель и идём гулять по древнему городу. Изучим мощные стены крепости Ичан-Кала, увидим караван-сараи, бани и минареты города-памятника.

Затем вас ждёт кулинарное приключение: мастер-класс по выпечке лепёшек в тандыре, а после — посещение Джума-мечети, датируемой 1-м веком.

4 день

Переезд через пустыню

Утром отправляемся в дорогу до Бухары — наш путь лежит через обширную пустыню Кызылкум. Вы увидите символ края — кустарник саксаул, бескрайние степи, проникнитесь своеобразной красотой монотонного местного ландшафта.

Вечером — заселение в отель в Бухаре, отдых.

5 день

Бухара - жемчужина Великого Шёлкового пути

После плотного завтрака выдвигаемся на обзорную экскурсию по Бухаре, богатой архитектурными сокровищами. Вы окажетесь в настоящей восточной сказке: посетите мавзолей Чашма-Аюб, изысканные ансамбли Боло-хауз и Пои Калон, а также монументальную цитадель-резиденцию бухарских эмиров — Арк.

Важная часть любого торгового города — это рынки, и в Бухаре вы увидите старинные сооружения этого типа. Вечером по желанию можно сходить на фольклорное шоу или расслабиться на массаже в хамаме 17-го века.

6 день

Окрестности Бухары: как жила высшая знать?

Сегодня отправимся за город изучать, как жило привилегированное узбекское общество. Мы заглянем в мемориальный комплекс Суфийского шейха, рассмотрим утончённые постройки летней резиденции последнего бухарского эмира, некрополи и усыпальницы князей.

После мы посетим керамическую мастерскую в Гиждуване — одном из центров народного искусства Узбекистана, затем устроим чаепитие. В летний сезон возможна остановка у хлопкового поля, бахчи c арбузами и дынями.

Во второй половине дня — возвращение в Бухару, отдых в отеле и фольклорное шоу во время ужина.

7 день

Переезд в Самарканд

До обеда — свободное время. Вы можете посетить торговые купола и выбрать сувениры бухарских ремесленников. После обеда выезжаем в Самарканд — живописный город, который можно назвать музеем под открытым небом.

После заселения в отель отправимся изучать архитектурный ансамбль Регистана. Его постройки завораживают своей красотой — будет сложно перестать фотографировать! Три медресе главной площади города представляют собой выдающийся образец исламской архитектуры.

8 день

Самарканд: раскопки и кулинарный мастер-класс

Сегодня продолжаем бродить по улицам древнего города: поедем к мемориальному комплексу Имама-Аль-Бухари, рассмотрим необычную архитектуру мечети Хазрет-Хызр и отдохнём в старинном планатановом саду «Чор-Чинор». Затем увидим мечеть Биби-Ханум и пёстрый рынок «Сиаб».

Также заглянем в музей «Афросиаб» и осмотрим место археологических раскопок. После прогулок по развалинам города, уничтоженного Чингисханом, вас ждёт изюминка путешествия: мастер-класс по приготовлению плова и обед в гостеприимной узбекской семье. Напоследок посетим частную мастерскую по изготовлению шёлковой бумаги.

9 день

История шёлковой бумаги и возвращение в Ташкент

В первой половине дня зайдём в Гур-Эмир — величественный мавзолей Тамерлана, знаковый для истории исламской архитектуры. Затем посетим средневековую обсерваторию Улукбека — важнейшее историческое научное сооружение Узбекистана. Прежде чем покинуть роскошный Самарканд, заглянем в комплекс Шахи-Зинда, который запомнится вам изящным калейдоскопом восточных орнаментов.

Наконец, садимся на скоростной поезд и возвращаемся в столицу. Мы ещё успеем погулять по ночному городу!

10 день

Горный курорт Чимган и прощание

Утром отправимся на природу — в климатический и горнолыжный курорт Чимган в 80 км от Ташкента. Здесь вы полюбуетесь окрестностями, спуститесь к водохранилищу и для полного обзора сможете подняться по канатной дороге к вершине (по желанию).

Вечером возвращаемся в город: мы проводим вас в аэропорт и пожелаем, чтобы впечатления, полученные в Узбекистане, остались с вами ещё надолго!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1480
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Два мастер-класса по приготовлению разных сортов плова и обеды после них
  • Фольклорное шоу в Бухаре
  • Трансфер
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Авиарейс Ташкент-Ургенч - перелёт внутренними авиалиниями Uzbekistan Airways
  • Переезды между городами на скоростном поезде «Афросиаб»
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Ташкента и обратно
  • Обеды и ужины, кроме заявленных. Стоимость обедов и ужинов - 5-8 $ на человека
  • Подъем на смотровую площадку телебашни (по желанию)
  • Подъем по канатной дороге к вершине Амирсой (по желанию)
  • Медицинская страховка
  • Сотовая связь
  • Дополнительные активности
  • Доплата за проживание в одиночном номере - 200 $ за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, день (точное время по договорённости)
Завершение: Ташкент, аэропорт, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Ташкенте
Привет. Меня зовут Татьяна. Я автор туров по Узбекистану и многим другим странам. Испытываю огромную гордость за то, что родилась и выросла в Центральной Азии. Авторские туры для родных и друзей начала
создавать в 2013 году. Посетила 24 страны, но считаю, что это только начало. Узбекистан - моя самая любимая страна. Люблю путешествовать со своими группами. В путешествиях я, в первую очередь, познаю себя, наслаждаюсь общением с другими и постоянно удивляюсь, насколько интересен каждый человек.

Задать вопрос

