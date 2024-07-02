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10%
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
20 сен в 10:00
4 окт в 10:00
11000099 000₽ за человека
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
30 сен в 08:00
15 окт в 08:00
$950 за человека
10 дней
Великий шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
11 окт в 12:00
1 ноя в 12:00
$1 480 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна2 июля 2024Спасибо Катерине за такой чудесный вояж. Организовано было все на высшем уровне и гостиницы и все поездки и переезды. Мое
- ЛЛюбовь20 июня 2024Хочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организация встреч, экскурсий и проводов
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На 10 дней»
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