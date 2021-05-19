Полезная информация об Ургенч

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Местное время в Ургенч
01:0718
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇿 Узбекистан
Название городаУргенч
По-английскиUrganch
Столица регионаУргенч является столицей региона
Население города150 110 чел.
АэропортУргенч UGC
Часовой поясAsia/Samarkand
Средняя высота92 м. от уровня моря

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