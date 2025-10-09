Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
11 окт в 12:00
13 окт в 12:00
£190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности: индивидуальная экскурсия
Поднимитесь на один из семи холмов Эдинбурга и насладитесь круговой панорамой города. Прогулка по дикой природе, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: В районе Morningside
16 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
£167 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
16 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
£578 за всё до 5 чел.
