1 чел. По популярности Пешая 4 часа 51 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя Начало: У монумента Вальтеру Скотту £190 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Холм Блэкфорд и его живописные окрестности: индивидуальная экскурсия Поднимитесь на один из семи холмов Эдинбурга и насладитесь круговой панорамой города. Прогулка по дикой природе, исторические рассказы и легенды ждут вас Начало: В районе Morningside £167 за всё до 10 чел. Пешая 8 часов 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом £578 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Эдинбурга

