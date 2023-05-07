Близость к морю всегда определяла путь развития Великобритании, и лучше всего об этом расскажет Королевский музей Гринвич. Во время нашей прогулки вы узнаете истории британских мореплавателей и пиратов, увидите чайный клипер Cutty Sark, посетите Королевскую обсерваторию с Гринвичским меридианом и Национальный морской музей. А затем заглянете в старинный пиратский паб «The Grape» среди доков Ист-Энда!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Морская история Британии

Каждый уголок Гринвича неразрывно связан с историей Королевского морского флота, которая откроется вам во время прогулки. Вы рассмотрите морскую церковь св. Петра и Павла, увидите чайный клипер Cutty Sark. Узнаете о кораблекрушениях и торжестве гениального часовщика Джорджа Харрисона, изобретателя морского хронометра. Посетите Королевскую Обсерваторию и постоите на нулевом меридиане. Рассмотрите морские картины Тёрнера, Гейнсборо, Рейнолдса и Стаббса в доме с изящной тюльпановой лестницей. А в Национальном морском музее я расскажу вам о морских битвах, о позорной истории работорговли, о традициях речников и, конечно, о безупречном герое — Адмирале Горации Нельсоне.

«Пиратская» таверна Гэндальфа

Затем на катере вы переправитесь на Собачий Остров, в новый центр делового Лондона, построенный на месте доков. Наш маршрут пройдет вдоль берега к 500-летнему пабу «The Grape», где в разные времена гуляли пираты, известные актеры и Чарльз Диккенс, который подробно описал таверну в одной из своих книг. Сейчас хозяин этого атмосферного места — актер Йен МакКеллен, который хранит здесь свой посох Гэндальфа из фильма «Властелин Колец». В пабе вы услышите истории о британских пиратах и узнаете о мрачной славе Execution Dock, который расположен неподалеку.

Организационные детали