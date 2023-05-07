История морской Британии, капитанов короны, астрономов и пиратов
Близость к морю всегда определяла путь развития Великобритании, и лучше всего об этом расскажет Королевский музей Гринвич.
Во время нашей прогулки вы узнаете истории британских мореплавателей и пиратов, увидите чайный клипер Cutty Sark, посетите Королевскую обсерваторию с Гринвичским меридианом и Национальный морской музей. А затем заглянете в старинный пиратский паб «The Grape» среди доков Ист-Энда!
Морская история Британии
Каждый уголок Гринвича неразрывно связан с историей Королевского морского флота, которая откроется вам во время прогулки. Вы рассмотрите морскую церковь св. Петра и Павла, увидите чайный клипер Cutty Sark. Узнаете о кораблекрушениях и торжестве гениального часовщика Джорджа Харрисона, изобретателя морского хронометра. Посетите Королевскую Обсерваторию и постоите на нулевом меридиане. Рассмотрите морские картины Тёрнера, Гейнсборо, Рейнолдса и Стаббса в доме с изящной тюльпановой лестницей. А в Национальном морском музее я расскажу вам о морских битвах, о позорной истории работорговли, о традициях речников и, конечно, о безупречном герое — Адмирале Горации Нельсоне.
«Пиратская» таверна Гэндальфа
Затем на катере вы переправитесь на Собачий Остров, в новый центр делового Лондона, построенный на месте доков. Наш маршрут пройдет вдоль берега к 500-летнему пабу «The Grape», где в разные времена гуляли пираты, известные актеры и Чарльз Диккенс, который подробно описал таверну в одной из своих книг. Сейчас хозяин этого атмосферного места — актер Йен МакКеллен, который хранит здесь свой посох Гэндальфа из фильма «Властелин Колец». В пабе вы услышите истории о британских пиратах и узнаете о мрачной славе Execution Dock, который расположен неподалеку.
До Гринвича мы доберемся на Thames Clipper из Вестминстера, 35 минут в пути. По дороге вас ждет небольшая обзорная экскурсия.
Дополнительные расходы: билет на Thames Clipper (туда и обратно) — £ 8.10, общий билет в Королевскую обсерваторию и Cutty Sark — £ 16.80, билет на катер до Canary Wharf — £ 1.50
К сожалению, по законам пиратского братства дети до 18 лет не могут остаться в пабе, но могут сфотографироваться с посохом Гэндальфа. Юнги от 16 лет могут находиться в пабе в компании взрослых.
Я преподаватель английского языка и литературы, переводчик, кандидат филологических наук, профессиональный гид с высшей квалификацией туристических гидов Великобритании — «Blue Badge». Я увлекаюсь историей, антропологией, блестящей елизаветинской эпохой и эпохой великих географических открытий. Имею опыт работы с людьми разных возрастов, в том числе со школьными группами и семьями с детьми.
Alexei
7 мая 2023
Ирина - очень интересный расказчик, тур нам очень понравился!
Татьяна
15 сен 2022
Огромная благодарность Ирине за интересную, насыщенную и душевную экскурсию!! Было очень познавательно и весело. Много интересных исторических фактов и много прогулок. Спасибо🙏🏻
Оксана
22 фев 2022
Спасибо большое Ирине за проведеный насыщений день
Яна
8 фев 2020
Я благодарю Ирину за такую интересную экскурсию! Я не первый раз в Лондоне и не один раз посещала разные Экскурсии, но эта экскурсия добавила мне новые ощущения от Лондона и читать дальше
открыла многие,неизвестные и интересные факты об истории и о жизни людей в этом городе!Ирина очень обаятельный,интеллигентный экскурсовод с глубокими знаниями подаваемого материала. Я рекомендую всем эту экскурсию и Ирину, как замечательного экскурсовода!
Лариса
3 янв 2020
Очень интересная экскурсия. Ирина очень эрудированный отличный гид и очень приятный человек. Видовая интересная экскурсия. С большим удовольствием полюбовались на достопримечательности Лондона с Темзы и потом с Гринвичского холма.
Марианна
24 июл 2019
Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию! Получили много информации еще по пути на кораблике, посетили все, что захотели. И морскую церковь и Дом Королевы, и обсерваторию, и чайный клипер. Очень довольны программой и общением. Ну и конечно, приятное завершение экскурсии в пабе на Собачьем Острове! Все здорово! Рекомендую, не пожалеете!
Светлана
18 апр 2019
Великолепная Экскурсия! Очень душевный и понимающий гид Ирина! Не дожидаясь вопросов, Ирина рассказывала про все, что мы видели по пути к Гринвичу. По моей просьбе добавили в экскурсию посещение музея читать дальше
Cutty Shark. Какая интересная подача информации, ни минуты внимание не терялось. Чудесный нулевой меридиан, на мой взгляд - историческое место, каждому надо отметиться:) несмотря на длительность Экскурсии - никакой усталости, а прекрасный эль в баре - хранителе посоха Гендальфа - это та вишенка на торте, которая идеально завершила день. Вид на Темзу, балкончик и бокал Эля, рассказ про скульптору и Ч. Диккенса. Моих впечатлений больше, чем я могу описать. Рекомендую!!!
Ирина
13 апр 2019
Большое спасибо Ирине за интересную экскурсию, которую она с провела для нашей разновозрастной компании! Интересно было и детям, и взрослым. Тема экскурсии для маленьких детей оказалась не самой легкой, а Ирина смогла их вовлечь, обращая внимание на факты, понятные детям. Без ее рассказа поездка в Гринвич не была бы такой увлекательной и познавательной. Рекомендую.
Юлия
22 янв 2019
Отличная экскурсия! Очень интересно, активно, много разноплановых сведений, отличная менера речи и подачи информации. По факту мы были на экскурсии даже почти 6 часов или чуть дольше, но время пролетело незаметно.
Марина
18 ноя 2018
Отличная экскурсия! Будет интересна всем возрастам от мала до велика. Ирина - чудесный рассказчик, эмоционально и в то же время содержательно. Спасибо!
Ольга
12 ноя 2018
Огромное спасибо Ирине за превосходную экскурсию! Это, безусловно, лучшая экскурсия в моей жизни!:) Если сравнить увиденное и услышанное, то чудесные лондонские места, даже немного выглядели тускло по сравнению с рассказом Ирины. Это действительно познавательная, очень интересная экскурсия. Столько нового! Столько интересных фактов! Самая высокая оценка экскурсоводу.
Константин
16 сен 2018
Отличная экскурсия, Ирина, огромное спасибо за прекрасный день!
Владимир
16 июн 2018
Ирина, спасибо еще раз за замечательное погружение в другой Лондон! Было невероятно интересно! Время пролетело совершенно незаметно и если бы не некоторая усталость после перелета мы бы дошли до того самого раба)
Halina
13 июн 2018
Замечательная Экскурсия. Вид Лондона с реки это нечто! И полученная информация позволяет планировать дальнейшие Экскурсии по городу. Ну и конечно бесценная информация по истории Англии, мореплавателей и часов. Гид преподносит материал увлекательно и интересно. Рекомендую.
Александр
5 апр 2018
Замечательная экскурсия! Огромное спасибо за замечательное настроение!