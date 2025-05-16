Экскурсии от вашего отеля в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Лондоне на русском языке, цены от £250. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
На машине
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
Путешествие в Виндзор подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться величием королевской архитектуры и искусства
Начало: У вашего отеля в Лондоне
Завтра в 09:00
25 мая в 09:00
£494 за всё до 4 чел.
Лондон от омнибуса до автобуса
Пешая
На автобусе
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта
Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
24 мая в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Автомобильный тур по живописнейшим деревням Англии - Бибури, Кастл Комбо, Лакок
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Автомобильный тур по живописнейшим деревням Англии - Бибури, Кастл Комбо, Лакок
Начало: У места проживания клиентов в Лондоне
от £650 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 мая 2025
    Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
    Ирина отличный гид, способный одинаково увлекательно рассказывать про династию Тюдоров и мальчиков учащихся в школе Итон в наши дни) пунктуальная, аккуратный водитель, что важно, при поездках на загородные экскурсии. Очень комфортная машина. Мы остались очень довольны.
  • Р
    Роман
    7 мая 2025
    Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
    После обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкам Англии – Виндзору и
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    Хэмптон-Корту. И это был настоящий подарок для души! Нас ждал комфорт высшего уровня – экскурсия проходила на новом кроссовере Lexus, который сделал поездку между замками невероятно приятной. Мягкие кресла, бесшумная езда и возможность расслабиться между остановками превратили дорогу в часть удовольствия. Первой остановкой стал легендарный Виндзорский замок – любимая резиденция британских монархов. Ирина провела нас по его великолепным залам, рассказав захватывающие истории о королях и королевах, которые здесь жили. Апартаменты королевы, часовня Святого Георгия и смена караула – всё это оставило ощущение прикосновения к настоящей истории! Затем мы отправились в Хэмптон-Корт – роскошный дворец Генриха VIII. Ирина мастерски погрузила нас в эпоху Тюдоров: мы прошли по залам, где решались судьбы королевства, заглянули в легендарные кухни и даже услышали жутковатые истории о призраках дворца. А прогулка по лабиринту и королевским садам стала волшебным завершением дня! Ирина – не просто экскурсовод, а настоящий знаток истории и прекрасный рассказчик! Если вы хотите ощутить дух средневековья и роскоши английских монархов – эта экскурсия с Ириной обязательна к посещению! Комфорт, потрясающие локации и море впечатлений. Это был один из самых запоминающихся дней в Англии!

    После обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкамПосле обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкамПосле обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкамПосле обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкамПосле обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкамПосле обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкамПосле обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкамПосле обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкамПосле обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкамПосле обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкам
  • M
    Marina
    7 мая 2025
    Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
    Замечательная экскурсия! Ирина — потрясающий гид: очень эрудированная и внимательная. Благодаря её рассказам замок 'ожил', а исторические события стали по-настоящему захватывающими. Было невероятно интересно — большое спасибо Ирине за атмосферу и профессионализм!
  • О
    Ольга
    8 февраля 2025
    Лондон от омнибуса до автобуса
    С удовольствием посетили с мужем музей транспорта и погуляли с Денисом по центру города. Очень увлеченный человек и с широким
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    кругозором гид. Открыт к общению, хорошее чувство юмора, комфортный человек,подробно отвечал на вопросы и помогал понять общество Британии, делился личным опытом, знаниями, оценкой … очень интересно и познавательно. Рекомендую

    С удовольствием посетили с мужем музей транспорта и погуляли с Денисом по центру города. Очень увлеченныйС удовольствием посетили с мужем музей транспорта и погуляли с Денисом по центру города. Очень увлеченныйС удовольствием посетили с мужем музей транспорта и погуляли с Денисом по центру города. Очень увлеченныйС удовольствием посетили с мужем музей транспорта и погуляли с Денисом по центру города. Очень увлеченный

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
  2. Лондон от омнибуса до автобуса
  3. Автомобильный тур по живописнейшим деревням Англии - Бибури, Кастл Комбо, Лакок
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Лондонский Сити
  5. Букингемский дворец
  6. Биг-Бен
  7. Британский музей
  8. Трафальгарская площадь
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в мае 2025
Сейчас в Лондоне в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 650. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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