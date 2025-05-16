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Хэмптон-Корту. И это был настоящий подарок для души! Нас ждал комфорт высшего уровня – экскурсия проходила на новом кроссовере Lexus, который сделал поездку между замками невероятно приятной. Мягкие кресла, бесшумная езда и возможность расслабиться между остановками превратили дорогу в часть удовольствия. Первой остановкой стал легендарный Виндзорский замок – любимая резиденция британских монархов. Ирина провела нас по его великолепным залам, рассказав захватывающие истории о королях и королевах, которые здесь жили. Апартаменты королевы, часовня Святого Георгия и смена караула – всё это оставило ощущение прикосновения к настоящей истории! Затем мы отправились в Хэмптон-Корт – роскошный дворец Генриха VIII. Ирина мастерски погрузила нас в эпоху Тюдоров: мы прошли по залам, где решались судьбы королевства, заглянули в легендарные кухни и даже услышали жутковатые истории о призраках дворца. А прогулка по лабиринту и королевским садам стала волшебным завершением дня! Ирина – не просто экскурсовод, а настоящий знаток истории и прекрасный рассказчик! Если вы хотите ощутить дух средневековья и роскоши английских монархов – эта экскурсия с Ириной обязательна к посещению! Комфорт, потрясающие локации и море впечатлений. Это был один из самых запоминающихся дней в Англии!