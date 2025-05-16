Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
Путешествие в Виндзор подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться величием королевской архитектуры и искусства
Начало: У вашего отеля в Лондоне
Завтра в 09:00
25 мая в 09:00
£494 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта
Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
24 мая в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Автомобильный тур по живописнейшим деревням Англии - Бибури, Кастл Комбо, Лакок
Начало: У места проживания клиентов в Лондоне
от £650 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 мая 2025Ирина отличный гид, способный одинаково увлекательно рассказывать про династию Тюдоров и мальчиков учащихся в школе Итон в наши дни) пунктуальная, аккуратный водитель, что важно, при поездках на загородные экскурсии. Очень комфортная машина. Мы остались очень довольны.
- РРоман7 мая 2025После обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкам Англии – Виндзору и
- MMarina7 мая 2025Замечательная экскурсия! Ирина — потрясающий гид: очень эрудированная и внимательная. Благодаря её рассказам замок 'ожил', а исторические события стали по-настоящему захватывающими. Было невероятно интересно — большое спасибо Ирине за атмосферу и профессионализм!
- ООльга8 февраля 2025С удовольствием посетили с мужем музей транспорта и погуляли с Денисом по центру города. Очень увлеченный человек и с широким
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в мае 2025
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