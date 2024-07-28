4 часа
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
Начало: Victoria and Albert Museum, метро South Kensington
Расписание: в 12:30 в определнные дни по расписанию
29 дек в 12:30
28 апр в 12:30
£150 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по двум из самых знаменитых замков Лондона, где история переплетается с кинематографом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
£731 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На дачу монархов: из Лондона - в Виндзорский замок
Увидеть самый старый в мире жилой замок и незыблемые символы британской монархии
Завтра в 13:00
24 дек в 17:00
£350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 июля 2024Интересная экскурсия для расширения кругозора, но особо не впечатлила, с тз работы экскурсовода и организации трансфера вопросов нет, все было интересно, но вообще можно приехать самостоятельно на электричке, взять аудиогид… 1 раз да, но не более…
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Виндзор»
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Сейчас в Лондоне в категории "Виндзор" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 731. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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