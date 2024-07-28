Ю Юлия

Интересная экскурсия для расширения кругозора, но особо не впечатлила, с тз работы экскурсовода и организации трансфера вопросов нет, все было интересно, но вообще можно приехать самостоятельно на электричке, взять аудиогид… 1 раз да, но не более…