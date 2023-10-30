Нескучная история денег - для взрослых и детей

Узнать много любопытного о купюрах, монетах и их предшественниках в галерее Британского музея

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Ответы на вопросы
Истории денег 4000 лет, но в самом начале самих денег не было.

Кто же их придумал и как они появились? Как деньги повлияли на нашу жизнь и что такое «летающие деньги»? Вы познакомитесь не только с денежной, но и с мировой историей, рассказанной через раковины каури, казначейские бирки, глиняные таблички Месопотамии, монеты, банкноты и другие предметы, представленные в Галерее денег.
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Ближайшие даты:
30
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Немного о формате

Мои экскурсии подходят как взрослым, так и детям. Будет много интерактива, общения, игр. Это поможет лучше усвоить материал и превратит вас из слушателей в активных участников!

Во время экскурсии вы узнаете:

  • чем пользовались люди до изобретения денег
  • какие факторы повлияли на появление первых монет
  • в каком царстве начали чеканить первые монеты и какой материал решили для этого использовать
  • где в люди хранили деньги до появления банков
  • как на финансовый кризис в Великобритании 17–18 вв. отреагировали независимые торговцы и кто пришёл на помощь стране, в которой в 18 в. 70% всех монет были подделкой
  • в результате каких событий был основан Банк Англии и чем он отличается от всех остальных банков страны
  • кто придумал название британским деньгам

А также:

  • что такое «летающие деньги» и почему они так называются
  • в какой стране выпускались самые тяжелые монеты и сколько они весили
  • кто изобрел первую пластиковую карту
  • что связывает нас, пользователей банковских карт, с людьми, не знавшими денег

Организационные детали

  • Перед входом в музей нужно забронировать бесплатный входной билет. Я с удовольствием помогу вам это сделать.
  • Предупреждаю, в музей могут быть длинные очереди — у всех посетителей проверяют сумки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ступеньках у главного входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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