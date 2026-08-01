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повезло работать в парламенте — самом фотографируемом здании Лондона! Работа дала уникальный опыт общения с разными людьми: политиками, туристами, членами королевской семьи и группами школьников. Я рассказываю просто и понятно, люблю семейный формат экскурсий, который располагает к общению, даёт возможность обсуждать, дискутировать и задавать вопросы. Путешественники часто говорят, что я коммуникабельный и лёгкий в общении человек. Мои экскурсии не просто информируют: я стараюсь дать возможность погрузиться в атмосферу эпохи, о которой рассказываю. На моих экскурсиях вы не просто познакомитесь с персонажами из мира истории, науки и природы, но также проникнетесь эмпатией к героям, о которых мы будем говорить, будь то синий кит, паровой двигатель или император Наполеон.