Представьте мир, где вместо денег использовались раковины и глиняные таблички.
«Нескучная история денег» - это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждый предмет расскажет свою уникальную историю.
От первых монет
«Нескучная история денег» - это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждый предмет расскажет свою уникальную историю.
От первых монет
5 причин купить эту экскурсию
- 🤑 Узнайте о происхождении денег
- 📜 Погрузитесь в мировую историю
- 🎲 Интерактив для детей и взрослых
- 🏛 Посетите Галерею денег
- 🕵️♂️ Исследуйте финансовые тайны
Что можно увидеть
- Галерея денег
- Банк Англии
Описание экскурсии
Немного о формате
Мои экскурсии подходят как взрослым, так и детям. Будет много интерактива, общения, игр. Это поможет лучше усвоить материал и превратит вас из слушателей в активных участников!
Во время экскурсии вы узнаете:
- чем пользовались люди до изобретения денег
- какие факторы повлияли на появление первых монет
- в каком царстве начали чеканить первые монеты и какой материал решили для этого использовать
- где в люди хранили деньги до появления банков
- как на финансовый кризис в Великобритании 17–18 вв. отреагировали независимые торговцы и кто пришёл на помощь стране, в которой в 18 в. 70% всех монет были подделкой
- в результате каких событий был основан Банк Англии и чем он отличается от всех остальных банков страны
- кто придумал название британским деньгам
А также:
- что такое «летающие деньги» и почему они так называются
- в какой стране выпускались самые тяжелые монеты и сколько они весили
- кто изобрел первую пластиковую карту
- что связывает нас, пользователей банковских карт, с людьми, не знавшими денег
Организационные детали
- Перед входом в музей нужно забронировать бесплатный входной билет. Я с удовольствием помогу вам это сделать.
- Предупреждаю, в музей могут быть длинные очереди — у всех посетителей проверяют сумки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ступеньках у главного входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 468 туристов
Живу в Лондоне с 2001 года, работаю гидом с 2008, есть лицензия Blue Badge — высшая квалификация в профессии. Аккредитованный гид Британского парламента, с дипломом Southbank University в социальной политике. Мне
Входит в следующие категории Лондона
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