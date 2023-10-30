Узнать много любопытного о купюрах, монетах и их предшественниках в галерее Британского музея
Истории денег 4000 лет, но в самом начале самих денег не было.
Кто же их придумал и как они появились? Как деньги повлияли на нашу жизнь и что такое «летающие деньги»? Вы познакомитесь не только с денежной, но и с мировой историей, рассказанной через раковины каури, казначейские бирки, глиняные таблички Месопотамии, монеты, банкноты и другие предметы, представленные в Галерее денег.
Кто же их придумал и как они появились? Как деньги повлияли на нашу жизнь и что такое «летающие деньги»? Вы познакомитесь не только с денежной, но и с мировой историей, рассказанной через раковины каури, казначейские бирки, глиняные таблички Месопотамии, монеты, банкноты и другие предметы, представленные в Галерее денег.
Ближайшие даты:
30
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Немного о формате
Мои экскурсии подходят как взрослым, так и детям. Будет много интерактива, общения, игр. Это поможет лучше усвоить материал и превратит вас из слушателей в активных участников!
Во время экскурсии вы узнаете:
- чем пользовались люди до изобретения денег
- какие факторы повлияли на появление первых монет
- в каком царстве начали чеканить первые монеты и какой материал решили для этого использовать
- где в люди хранили деньги до появления банков
- как на финансовый кризис в Великобритании 17–18 вв. отреагировали независимые торговцы и кто пришёл на помощь стране, в которой в 18 в. 70% всех монет были подделкой
- в результате каких событий был основан Банк Англии и чем он отличается от всех остальных банков страны
- кто придумал название британским деньгам
А также:
- что такое «летающие деньги» и почему они так называются
- в какой стране выпускались самые тяжелые монеты и сколько они весили
- кто изобрел первую пластиковую карту
- что связывает нас, пользователей банковских карт, с людьми, не знавшими денег
Организационные детали
- Перед входом в музей нужно забронировать бесплатный входной билет. Я с удовольствием помогу вам это сделать.
- Предупреждаю, в музей могут быть длинные очереди — у всех посетителей проверяют сумки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ступеньках у главного входа в музей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Marija — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 226 туристов
Меня зовут Мария, а для юных участников моих экскурсий просто Маша. Живу в Лондоне уже 17 лет. Работаю гидом в британском парламенте, принимаю участие в конференциях и саммитах, провожу лекции и экскурсии для посетителей парламента. Любовь к искусству и истории помогла мне выйти за пределы парламентских стен, получить лицензию гида и проводить экскурсии по музеям и галереям Лондона. Мой опыт работы с детьми и владение материалом позволяет адаптировать любую экскурсию под детский формат, когда юные участники становятся главными действующими лицами.
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