Истории денег 4000 лет, но в самом начале самих денег не было.



Кто же их придумал и как они появились? Как деньги повлияли на нашу жизнь и что такое «летающие деньги»? Вы познакомитесь не только с денежной, но и с мировой историей, рассказанной через раковины каури, казначейские бирки, глиняные таблички Месопотамии, монеты, банкноты и другие предметы, представленные в Галерее денег.