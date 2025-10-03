Мои заказы

Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии

Из Лондона - в самую живописную глубинку страны
Устроим побег из Лондона? За один день вы увидите три деревни, которые сохранили облик прошлых столетий: Лакок с аббатством 14 века, Касл-Комб — самую красивую в стране — и сказочную Байбери с ткацкими домиками.

Это будет неспешное путешествие сквозь века: с узкими улочками, каменными зданиями, ручьями и лебедями — с ощущением, что вы попали на страницы английской сказки.
9 отзывов
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии© Андрей
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии© Андрей
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Lacock (Лакок) — жемчужина английской архитектуры. Деревня сохранила средневековый облик, поэтому здесь часто снимают фильмы и сериалы, такие как «Гарри Поттер» и «Аббатство Даунтон». Вы увидите уютные дома с традиционными каменными фасадами, а также Лакокское аббатство — великолепный монастырь 14 века с богатой историей.

Castle Combe (Касл-Комб). Эта деревушка считается одной из самых красивых в Англии. Прогулка по её узким улочкам, окружённым домами из светлого камня, перенесёт вас в прошлое. В центре деревни вы найдёте старинный рыночный крест 15 века, а рядом — живописные пейзажи, идеально подходящие для фотографий.

Bibury (Байбери), известная знаменитыми зданиями на Arlington Row — символами английской глубинки. Эти бывшие ткацкие домики 17 века создают идеальную атмосферу для неспешной прогулки. Кроме того, вы увидите реку Колн с кристально чистой водой и полюбуетесь утками и лебедями.

Вы узнаете:

  • Как традиции и архитектура деревень сохранялись на протяжении веков
  • Почему Касл-Комб считается самой красивой деревней Англии
  • Как Байбери стала символом английской глубинки и какое значение имеют ткацкие дома
  • Почему у одних овец красная метка, а у других зелёная
  • Какие есть правила прохода по частным землям
  • Как долго живут соломенные крыши и кто их чинит
  • Чем отличается туристическая деревня от настоящей сельской общины

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле BMW 530 touring с зонтиками и бутилированной водой для вашего удобства
  • По желанию можем сделать остановку на поздний ланч или ранний ужин в ресторане на ферме со звездой Мишлен — оплачивается отдельно
  • По желанию время экскурсии может быть продлено: сверх 8 часов — £80 за каждый дополнительный час

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 208 туристов
Добрый день. Я водитель со стажем более 20 лет, последние 2 года езжу по дорогам Британии. Проходил курсы высшего водительского мастерства. Интересуюсь историей автомобилестроения и средневековой архитектурой. В свободное время работаю волонтёром в автомобильном музее.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Л
Леонид
3 окт 2025
Наше первоначальное намерение было увидеть Стоунхендж…
Поездка, предложенная Андреем, - три старинных английских деревни - нас заинтересовала, и мы ее заказали. Мы были готовы увеличить время поездки, доплатив за него. На
читать дальше

этапе обсуждения Андрей предложил начать со Стоунхенджа и далее по маршруту, как позволит время.
Мы увидели Стоунхендж и две деревни - места замечательные во многих отношениях. Это другая Англия, которую не всегда увидишь при коротких визитах.
Андрей - отличный организатор, интересный собеседник со своим опытом узнавания Англии.
Отличный день в хорошей компании!
Однозначно рекомендую!

Наше первоначальное намерение было увидеть Стоунхендж…Наше первоначальное намерение было увидеть Стоунхендж…Наше первоначальное намерение было увидеть Стоунхендж…Наше первоначальное намерение было увидеть Стоунхендж…
М
Марина
2 окт 2025
Поездка с Андреем была одним сплошным удовольствием. Он – очень эрудированный и обаятельный гид и человек, который сразу к себе располагает, с которым мы чувствовали себя комфортно с первых минут
читать дальше

встречи. Андрей очень много знает о современной жизни англичан, рассказал нам много новых неочевидных фактов, подстраивался под наши пожелания по маршруту. От души советуем. В его компании точно будет комфортно и интересно!

Мария
Мария
1 окт 2025
большое спасибо Андрею за отличное путешествие в Котсуолдс. очень комфортная поездка по потрясающей красоты местам, продуманный маршрут, сам Андрей очень приятный в общении человек, рассказал много интересного о жизни в
читать дальше

Англии и о местечках, которые посещали, еще и красиво пофотал нас во время прогулки) при следующем посещении Англии обязательно обратимся еще, так много всего хочется посмотреть и теперь точно знаем к кому обратиться за организацией поездок

Англии и о местечках, которые посещали, еще и красиво пофотал нас во время прогулки) при следующем посещении Англии обязательно обратимся еще, так много всего хочется посмотреть и теперь точно знаем к кому обратиться за организацией поездок
М
Мария
30 сен 2025
У нас вышла шикарная поездка!
Посетили невероятно красивые деревни с комфортом)
Узнали много нового и просто отлично провели время.
У нас вышла шикарная поездка!
Посетили невероятно красивые деревни с комфортом)
Узнали много нового и просто отлично провели время.
Елена
Елена
12 сен 2025
Мы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркое впечатление из нашей недельной поездки в Лондон. Андрей супер-комфортный гид, было ощущение, что мы
читать дальше

едем со старым другом. В дороге мы расспросили про реальную часть жизни в Лондоне, Андрей тут живет 3 года и рассказал много интересного, полезного и местами неожиданного.
В самой поездке всё организовано на высшем уровне: мега-комфортный и чистый автомобиль, зарядки, водичка, зонтики - все, что может пригодиться) Ещё отмечу очень аккуратное и комфортное вождение - для меня это всегда очень важно.
Круто, что темп был полностью подстроен под нас. Мы посмотрели даже больше, чем заявлено в программе, при этом без спешки, в комфорте. Нет перегруза датами и фактами, но при этом рассказано про реально интересные детали, которые прям запомнились.

Я очень жалею, что взяли мы экскурсию только за день до вылета. Не совершайте этой ошибки! Берите экскурсию 100% в начале поездки, потому что это будет такое яркое впечатление, которое вы точно захотите продлить. Если бы я сразу увидела эту сторону Англии, то сократила бы план посещения достопримечательностей в Лондоне и добавила бы 2 дня на эти невероятные, поражающие своим уютом и колоритом деревни и атмосферные городочки за пределами Лондона.

1000 раз спасибо Андрею, что показал нам эту невероятную часть настоящей Англии! Она оказалась просто волшебной и навсегда останется в сердце ярким впечатлением ❤️

Эта экскурсия - первое, что я буду настойчиво рекомендовать всем своим знакомым, которые соберутся в Лондон.

Мы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркоеМы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркоеМы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркоеМы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркоеМы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркоеМы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркоеМы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркоеМы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркоеМы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркоеМы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркое
И
Игорь
12 сен 2025
Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в сердце Англии. Если вы ищете идеальное путешествие по Котсуолду, то вы по адресу!

Наше путешествие началось на очень комфортабельном автомобиле BMW, что
читать дальше

стало отдельным удовольствием для меня как для любителя авто. Поездка по живописным дорогам Англии в такой машине уже сама по себе была прекрасной частью опыта. К тому же, нам невероятно повезло с погодой — солнечные лучи вперемешку с маленькими дождями делали и без того потрясающие пейзажи просто сказочными.
Маршрут составлен так, что мы смогли посетить большое количество деревушек, и каждая из них была уникальна. Мы гуляли по улочкам с домами медового цвета, утопающими в цветах, и Андрей рассказывал увлекательные истории о каждом месте. Чувствовалось, что это не заученный текст, а живой рассказ человека, влюбленного в страну. Мы заходили в аутентичные местные пабы и уютные пекарни, пробовали традиционную еду, и это было именно то, что мы искали — возможность прикоснуться к настоящей, нетуристической Англии.

Что особенно ценно — это супер гибкая программа. Я упомянул, что являюсь большим фанатом Гарри Поттера, и Андрей тут же скорректировал наш маршрут, чтобы завезти нас в ту самую деревушку, где снимались важные сцены киновселенной. Это было невероятно! Вся деревня буквально пропитана атмосферой магии, и оказаться там было настоящим чудом. Такой персональный подход сделал поездку по-настоящему волшебной.

Но, пожалуй, самое интересное и ценное в этой поездке — это возможность общаться с Андреем как с местным жителем. По пути можно было узнать абсолютно все нюансы жизни в Англии, задать любые, даже самые бытовые вопросы. Это позволило не просто посмотреть на красивый регион, а по-настоящему погрузиться в культуру страны и взглянуть на все глазами человека, который знает ее изнутри.
Огромное спасибо Андрею за профессионализм, гибкость, увлекательные рассказы и за то, что он показал нам настоящий, живой и волшебный Котсуолд. Очень рекомендую!

Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в сердце Англии. Если вы ищете идеальное путешествие по Котсуолду, то вы по адресу!
Наше путешествие началось на очень комфортабельном автомобиле BMW, что стало отдельным удовольствием для меня как для любителя авто. Поездка по живописным дорогам Англии в такой машине уже сама по себе была прекрасной частью опыта. К тому же, нам невероятно повезло с погодой — солнечные лучи вперемешку с маленькими дождями делали и без того потрясающие пейзажи просто сказочными.
Маршрут составлен так, что мы смогли посетить большое количество деревушек, и каждая из них была уникальна. Мы гуляли по улочкам с домами медового цвета, утопающими в цветах, и Андрей рассказывал увлекательные истории о каждом месте. Чувствовалось, что это не заученный текст, а живой рассказ человека, влюбленного в страну. Мы заходили в аутентичные местные пабы и уютные пекарни, пробовали традиционную еду, и это было именно то, что мы искали — возможность прикоснуться к настоящей, нетуристической Англии.
Что особенно ценно — это супер гибкая программа. Я упомянул, что являюсь большим фанатом Гарри Поттера, и Андрей тут же скорректировал наш маршрут, чтобы завезти нас в ту самую деревушку, где снимались важные сцены киновселенной. Это было невероятно! Вся деревня буквально пропитана атмосферой магии, и оказаться там было настоящим чудом. Такой персональный подход сделал поездку по-настоящему волшебной.
Но, пожалуй, самое интересное и ценное в этой поездке — это возможность общаться с Андреем как с местным жителем. По пути можно было узнать абсолютно все нюансы жизни в Англии, задать любые, даже самые бытовые вопросы. Это позволило не просто посмотреть на красивый регион, а по-настоящему погрузиться в культуру страны и взглянуть на все глазами человека, который знает ее изнутри.
Огромное спасибо Андрею за профессионализм, гибкость, увлекательные рассказы и за то, что он показал нам настоящий, живой и волшебный Котсуолд. Очень рекомендую!
В
Валерия
3 сен 2025
Прекрасный день в Англии случился у нас с Андреем. Мы максимально насытили день, добавив по нашему запросу ещё несколько мест в экскурсию. Андрей сразу нас услышал, понял наш подход -
читать дальше

без спешки, на чилле, наслаждение от каждого момента😁
Поездка получилась насыщенной и местами, и красотами, и информацией. Андрей прекрасный собеседник - за 12 часов обсудили, кажется, все что только можно) Попробовали местные вкусности, Андрей хорошо знает все секретные местечки на любой вкус! Ну и самое главное - очень здорово, когда организатор держит фокус на клиенте и готов создать максимум комфорта. Андрей, спасибо огромное ещё раз от нашей семьи!

Н
Наталья
16 авг 2025
Прекрасно организованная поездка с учетом всевозможных деталей и пожеланий. Андрей - великолепный рассказчик, тонкий, душевный, хорошо образованный человек, способный найти подход к любому. Очень гибкий и комплиментарный, любые просьбы будут,
читать дальше

кажется, не только удовлетворены, но и предвосхищены. Единственное пожелание: повысить информативность экскурсии. Мы с большим удовольствием приняли бы участие в какой-нибудь другой поездке, и смело, даже настойчиво, можем рекомендовать его, Вы не просто не разочаруетесь: время пролетит незаметно в замечательной компании на отличной машине с человеком, который точно на своем месте, и явно любит то, чем занимается. А главное - Вы получите СВОЮ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННУЮ экскурсию. Андрей, спасибо Вам огромное, как сказала моя подруга: мне очень повезло, что я Вас нашла. Полностью согласна😀

M
Marina
10 авг 2025
Мы провели потрясающий день с Андреем, посетив несколько живописнейших деревень в Котсволде и город Бас. Андрей не только заказал для нас самый вкусный ресторан, но и создал атмосферу, как будто мы путешествуем с близким другом. Мы в полном восторге и остались невероятно довольны!!! Андрею БРАВО!!!

