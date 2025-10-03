Это будет неспешное путешествие сквозь века: с узкими улочками, каменными зданиями, ручьями и лебедями — с ощущением, что вы попали на страницы английской сказки.
Описание экскурсии
Lacock (Лакок) — жемчужина английской архитектуры. Деревня сохранила средневековый облик, поэтому здесь часто снимают фильмы и сериалы, такие как «Гарри Поттер» и «Аббатство Даунтон». Вы увидите уютные дома с традиционными каменными фасадами, а также Лакокское аббатство — великолепный монастырь 14 века с богатой историей.
Castle Combe (Касл-Комб). Эта деревушка считается одной из самых красивых в Англии. Прогулка по её узким улочкам, окружённым домами из светлого камня, перенесёт вас в прошлое. В центре деревни вы найдёте старинный рыночный крест 15 века, а рядом — живописные пейзажи, идеально подходящие для фотографий.
Bibury (Байбери), известная знаменитыми зданиями на Arlington Row — символами английской глубинки. Эти бывшие ткацкие домики 17 века создают идеальную атмосферу для неспешной прогулки. Кроме того, вы увидите реку Колн с кристально чистой водой и полюбуетесь утками и лебедями.
Вы узнаете:
- Как традиции и архитектура деревень сохранялись на протяжении веков
- Почему Касл-Комб считается самой красивой деревней Англии
- Как Байбери стала символом английской глубинки и какое значение имеют ткацкие дома
- Почему у одних овец красная метка, а у других зелёная
- Какие есть правила прохода по частным землям
- Как долго живут соломенные крыши и кто их чинит
- Чем отличается туристическая деревня от настоящей сельской общины
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле BMW 530 touring с зонтиками и бутилированной водой для вашего удобства
- По желанию можем сделать остановку на поздний ланч или ранний ужин в ресторане на ферме со звездой Мишлен — оплачивается отдельно
- По желанию время экскурсии может быть продлено: сверх 8 часов — £80 за каждый дополнительный час
