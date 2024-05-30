Необычные дома в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Лондоне на русском языке, цены от £20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
Сегодня в 11:30
10 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
  • Л
    Любовь
    29 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
  • Я
    Яна Куприс
    24 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и историческим сведениям. Маргарита часто
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    обращает внимание на детали, что удерживает внимание. Мы посетили много разных по своей сути локаций - то были и пабы, и доки, здания школ и бывших складов, которые сейчас обрели новую жизнь. Наблюдая, как исторические места и постройки все переплетены внутри истории одного района. p.s. Идеально по времени - около двух часов, завершается в пабе, где можно воспользоваться уборной и отдохнуть.

    Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и
  • Ю
    Юля
    1 мая 2024
    По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
    Все очень понравилось!
  • И
    Ирина
    13 апреля 2024
    По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
    Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
  2. Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
  3. Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 280. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные дома», 9 ⭐ отзывов, цены от £20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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