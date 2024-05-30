1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
Сегодня в 11:30
10 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 мая 2024Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
- ЛЛюбовь29 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
- ЯЯна Куприс24 мая 2024Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и историческим сведениям. Маргарита часто
- ЮЮля1 мая 2024Все очень понравилось!
- ИИрина13 апреля 2024Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Необычные дома»
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 280. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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