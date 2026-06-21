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и, по возможности, рассказывал нашем немцу ключевые моменты про Лондон на английском. Обязан отметить исключительные интеллигентность и вежливость Богдана, отсутствие, как правило, навязываемых и не интересных исторических дат; в то же время мне, человеку, интересующемуся историей, было интересно обсудить с Богданом и любопытные моменты в истории Лондона (я в Лондоне был 20-25 раз, но это была моя первая экскурсия, на которой я много узнал о казалось бы давно знакомом Лондоне!). Не могу также не отметить, что у нас были удобный минивэн, отличный водитель, а время экскурсии без дополнительных просьб с нашей стороны было увеличено на 45 дольше запланированного. Категорически рекомендуем!