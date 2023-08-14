Знакомство с Лондоном: всё самое главное

Прокатиться на комфортном автомобиле по знаковым локациям города

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Приглашаю гостей британской столицы на обзорную экскурсию по ярким и известным достопримечательностям города. Без «сухих» лекций и скучных дат, но с любопытными моментами и интересными фактами. То, что вы читали или видели в кинофильмах, оживёт в историях, событиях, лицах…
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На несколько часов мы погрузимся в атмосферу лондонской жизни и ощутим дух города.

  • Проедем через сердце столицы — Вестминстер.
  • Не обойдём вниманием Кенсингтон, Найтсбридж и Ламбет.
  • Посетим центр Лондона и всего Соединённого Королевства – нулевой километр, откуда исчисляют расстояния во все концы страны.
  • Заглянем на Трафальгарскую площадь.
  • Почтим вниманием здание Британского парламента с небезызвестным Биг-Беном.
  • Рассмотрим в непосредственной близости место работы Джеймса Бонда – MI6.
  • Увидим знаменитые Кенсингтонские сады, Гайд-парк, Пикадилли и Лейстер-сквер – средоточие 4-х знаменитейших кинотеатров страны, где проходят мировые кинопремьеры.
  • Познакомимся с историческими комплексами королевских дворцов – Кенсингтонского, Букингемского и Сент-Джеймс.
  • В завершение нашего путешествия посетим район Хамлетс с великолепным видом на Тауэрский замок и небоскрёбы кварталов Сити.

У значимых объектов обязательно будем останавливаться, чтобы обстоятельно осмотреть их и сфотографироваться.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz E-Class
  • Могу провести экскурсию для группы до 6 человек на Mercedes-Benz V-Class. Доплата составит 100 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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