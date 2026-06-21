Приглашаю гостей британской столицы на обзорную экскурсию по ярким и известным достопримечательностям города. Без «сухих» лекций и скучных дат, но с любопытными моментами и интересными фактами. То, что вы читали или видели в кинофильмах, оживёт в историях, событиях, лицах…
Описание экскурсии
На несколько часов мы погрузимся в атмосферу лондонской жизни и ощутим дух города.
- Проедем через сердце столицы — Вестминстер.
- Не обойдём вниманием Кенсингтон, Найтсбридж и Ламбет.
- Посетим центр Лондона и всего Соединённого Королевства – нулевой километр, откуда исчисляют расстояния во все концы страны.
- Заглянем на Трафальгарскую площадь.
- Почтим вниманием здание Британского парламента с небезызвестным Биг-Беном.
- Рассмотрим в непосредственной близости место работы Джеймса Бонда — MI6, а также их коллег по цеху — MI5
- Увидим знаменитые Кенсингтонские сады, Гайд-парк, Пикадилли и Лейстер-сквер — средоточие 4-х знаменитейших кинотеатров страны, где проходят мировые кинопремьеры.
- Познакомимся с историческими комплексами королевских дворцов – * Букингемского и Сент-Джеймс*.
- В завершение нашего путешествия посетим район Хамлетс с великолепным видом на Тауэрский замок и небоскрёбы кварталов Сити.
У значимых объектов обязательно будем останавливаться, чтобы обстоятельно осмотреть их и сфотографироваться.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz E-Class
- Могу провести экскурсию для группы до 6 человек на Mercedes-Benz V-Class. Доплата составит 100 фунтов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных зон Лондона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1963 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
С первых минут знакомства Богдан создал атмосферу доверия, надежности, дружелюбия и профессионализма. Это было важно, так как у нас с супругой это было первое знакомство с Англией и Лондоном. Да,
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная прогулка по Лондону с Богданом. Образованный, тактичный человек, внимательный экскурсовод и прекрасный рассказчик- это про Богдана. 6 часов пролетели абсолютно незаметно! отвечал на миллион вопросов по ходу рассказа, сохраняя при этом общую нить повествования. Отдельное спасибо за комфортный автомобиль, который в первой половине дня был спасением (шёл дождь). От Лондона с Богданом остались самые приятные впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
A
У нас была группа из 4-х человек: трое русскоговорящих и один немец со знанием английского, Богдан не только очень качественно и структурно держал основную линию рассказа на русском языке, но
Богдан
Ответ организатора:
Огромнейшее Вам спасибо Алексей за столь высокую оценку моей работы! Для меня это дополнительный стимул стремиться к большему. Всегда к вашим услугам!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
2 мая у нас была обзорная автомобильная экскурсия по городу. Нам очень понравилась эта экскурсия. Она была интересная и содержательная. Нам понравился маршрут, подача информации, уровень организации. Богдан отвечал профессионально на все наши вопросы. Было очень интересно. Мы узнали много нового. Время пролетело незаметно. Рекомендуем всем, кто хочет почувствовать Лондон.
Богдан
Ответ организатора:
Лилия, очень признателен вам вам за оценку моей работы. Спасибо Вам! Всегда к вашим услугам
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Прежде всего хочу отменить отличную подачу материала. Всегда приятно слушать человека не только владеющего знаниями и информацией, но и умеющего её донести до туристов в прекрасной литературной форме. Так же
+1
Вам был полезен этот отзыв?
И
Мы с подругой побывали на экскурсии по Лондону вместе с Богданом. Он провез нас по интересным знаковым местам Лондона, беседа шла непринужденно и дружески, как будто мы встретили старого друга
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии на «Знакомство с Лондоном: всё самое главное»
Индивидуальная
до 10 чел.
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от £200 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лондон и вы в объективе камеры
Откройте для себя красоту Лондона через объектив камеры. Неповторимые уголки и знаковые места ждут вас
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от £300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Лондону
Погрузитесь в историю Лондона, посетив знаковые места, такие как Букингемский дворец и Тауэр, в комфортабельной поездке на авто
24 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от £560 за всё до 4 чел.
Билеты
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
14 авг в 13:00
18 авг в 17:00
от £240 за всё до 8 чел.
от £520 за экскурсию