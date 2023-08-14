Прокатиться на комфортном автомобиле по знаковым локациям города
Приглашаю гостей британской столицы на обзорную экскурсию по ярким и известным достопримечательностям города. Без «сухих» лекций и скучных дат, но с любопытными моментами и интересными фактами. То, что вы читали или видели в кинофильмах, оживёт в историях, событиях, лицах…
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На несколько часов мы погрузимся в атмосферу лондонской жизни и ощутим дух города.
- Проедем через сердце столицы — Вестминстер.
- Не обойдём вниманием Кенсингтон, Найтсбридж и Ламбет.
- Посетим центр Лондона и всего Соединённого Королевства – нулевой километр, откуда исчисляют расстояния во все концы страны.
- Заглянем на Трафальгарскую площадь.
- Почтим вниманием здание Британского парламента с небезызвестным Биг-Беном.
- Рассмотрим в непосредственной близости место работы Джеймса Бонда – MI6.
- Увидим знаменитые Кенсингтонские сады, Гайд-парк, Пикадилли и Лейстер-сквер – средоточие 4-х знаменитейших кинотеатров страны, где проходят мировые кинопремьеры.
- Познакомимся с историческими комплексами королевских дворцов – Кенсингтонского, Букингемского и Сент-Джеймс.
- В завершение нашего путешествия посетим район Хамлетс с великолепным видом на Тауэрский замок и небоскрёбы кварталов Сити.
У значимых объектов обязательно будем останавливаться, чтобы обстоятельно осмотреть их и сфотографироваться.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz E-Class
- Могу провести экскурсию для группы до 6 человек на Mercedes-Benz V-Class. Доплата составит 100 евро.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 722 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё. Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)
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