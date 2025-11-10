Мои заказы

По следам «Битлз» в Лондоне

Путешествие по местам, связанным с The Beatles, в сердце Лондона. Узнайте больше о легендарной группе и её влиянии на музыку и культуру
Битломания - это не просто болезнь, а феномен, изменивший мир. Прогулка по Лондону раскроет тайны The Beatles: от театра в Сохо до штаб-квартиры Apple Corps.

Посетители узнают, где Джон Леннон впервые надел свои культовые очки, а также услышат о встречах и событиях, изменивших историю музыки. Погрузитесь в атмосферу 60-х и почувствуйте дух эпохи вместе с The Beatles

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎸 Погружение в атмосферу 60-х
  • 📍 Знаковые места Лондона
  • 🎶 Истории о The Beatles
  • 👓 Узнайте о культовых моментах
  • 📜 Факты и курьёзы из жизни группы
По следам «Битлз» в Лондоне© Дарья
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Район Сохо
  • Штаб-квартира NEMS Enterprises
  • Общественный туалет
  • Паб
  • Клуб
  • Штаб-квартира Apple Corps

Описание экскурсии

Район Сохо, где расположился театр, ставшим местом зарождения битломании в 1963 году.

Прогулка возле бывшей штаб-квартиры NEMS Enterprises. По соседству с ним состоялось злополучное интервью, где Джон Леннон произнёс фразу «больше, чем Иисус» — и она привела к запрету въезда The Beatles в США.

Общественный туалет, возле которого в образе швейцара Джон Леннон снимал скетч для комедийного шоу на BBC. Это было его первое появление на публике в легендарных очках с круглой оправой.

Паб, в котором Пол Маккартни нередко обедал пинтой эля. Там же он познакомился со своей второй супругой Линдой.

Клуб, сыгравший важную роль в формировании британской музыки — в нём играли The Who, The Sex Pistols, Pink Floyd, Дэвид Боуи. А The Beatles ежегодного записывали здесь рождественское послание для фанатов.

Штаб-квартира Apple Corps, на крыше которой состоялось последнее выступление ливерпульской четвёрки. В подвале дома на протяжении многих лет записывались альбомы The Beatles, включая Let It Be.

Поговорим:

  • о новой болезни, которая была зачислена в медицинский справочник Великобритании. Называлась она битломания и сводила с ума толпы людей
  • музыке The Beatles, которая была прослушана в космосе
  • создании текстов для главных хитов группы — с руганью, курьёзами и неожиданностями
  • мечте битлов купить остров — и о том, что из этого вышло
  • появлении Йоко Оно в жизни Леннона и её дальнейшем влиянии на историю The Beatles

и многом другом!

Организационные детали

Мы будем перемещаться пешком и, возможно, в определённый момент воспользуемся двухэтажным красным автобусом: проезд оплачивается дополнительно — 1,75 фунта за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Пикадилли
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 641 туриста
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучением
читать дальше

каждой достопримечательности этого неповторимого города. Уже 10 лет я живу его кипящей социальной жизнью, принимаю участие в городских мероприятиях, посещаю выставки, узнаю о последних и исторических событиях и изучаю особенности культуры англичан. С огромным удовольствием знакомлю путешественников с прославленными и менее известными, но уникальными достопримечательностями города, делюсь новостями и погружаю в прошлое, наполняя экскурсию живыми и интересными фактами. Давайте знакомиться — знакомиться с Лондоном, туманным Альбионом, монаршей семьёй, историей, привычками, обычаями, традициями и странностями англичан! Жду вас в Лондоне!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Лондона

