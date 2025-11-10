Путешествие по местам, связанным с The Beatles, в сердце Лондона. Узнайте больше о легендарной группе и её влиянии на музыку и культуру
Битломания - это не просто болезнь, а феномен, изменивший мир. Прогулка по Лондону раскроет тайны The Beatles: от театра в Сохо до штаб-квартиры Apple Corps.
Посетители узнают, где Джон Леннон впервые надел свои культовые очки, а также услышат о встречах и событиях, изменивших историю музыки. Погрузитесь в атмосферу 60-х и почувствуйте дух эпохи вместе с The Beatles
Район Сохо, где расположился театр, ставшим местом зарождения битломании в 1963 году.
Прогулка возле бывшей штаб-квартиры NEMS Enterprises. По соседству с ним состоялось злополучное интервью, где Джон Леннон произнёс фразу «больше, чем Иисус» — и она привела к запрету въезда The Beatles в США.
Общественный туалет, возле которого в образе швейцара Джон Леннон снимал скетч для комедийного шоу на BBC. Это было его первое появление на публике в легендарных очках с круглой оправой.
Паб, в котором Пол Маккартни нередко обедал пинтой эля. Там же он познакомился со своей второй супругой Линдой.
Клуб, сыгравший важную роль в формировании британской музыки — в нём играли The Who, The Sex Pistols, Pink Floyd, Дэвид Боуи. А The Beatles ежегодного записывали здесь рождественское послание для фанатов.
Штаб-квартира Apple Corps, на крыше которой состоялось последнее выступление ливерпульской четвёрки. В подвале дома на протяжении многих лет записывались альбомы The Beatles, включая Let It Be.
Поговорим:
о новой болезни, которая была зачислена в медицинский справочник Великобритании. Называлась она битломания и сводила с ума толпы людей
музыке The Beatles, которая была прослушана в космосе
создании текстов для главных хитов группы — с руганью, курьёзами и неожиданностями
мечте битлов купить остров — и о том, что из этого вышло
появлении Йоко Оно в жизни Леннона и её дальнейшем влиянии на историю The Beatles
и многом другом!
Организационные детали
Мы будем перемещаться пешком и, возможно, в определённый момент воспользуемся двухэтажным красным автобусом: проезд оплачивается дополнительно — 1,75 фунта за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
