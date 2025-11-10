Битломания - это не просто болезнь, а феномен, изменивший мир. Прогулка по Лондону раскроет тайны The Beatles: от театра в Сохо до штаб-квартиры Apple Corps. Посетители узнают, где Джон Леннон впервые надел свои культовые очки, а также услышат о встречах и событиях, изменивших историю музыки. Погрузитесь в атмосферу 60-х и почувствуйте дух эпохи вместе с The Beatles

Район Сохо, где расположился театр, ставшим местом зарождения битломании в 1963 году.

Прогулка возле бывшей штаб-квартиры NEMS Enterprises. По соседству с ним состоялось злополучное интервью, где Джон Леннон произнёс фразу «больше, чем Иисус» — и она привела к запрету въезда The Beatles в США.

Общественный туалет, возле которого в образе швейцара Джон Леннон снимал скетч для комедийного шоу на BBC. Это было его первое появление на публике в легендарных очках с круглой оправой.

Паб, в котором Пол Маккартни нередко обедал пинтой эля. Там же он познакомился со своей второй супругой Линдой.

Клуб, сыгравший важную роль в формировании британской музыки — в нём играли The Who, The Sex Pistols, Pink Floyd, Дэвид Боуи. А The Beatles ежегодного записывали здесь рождественское послание для фанатов.

Штаб-квартира Apple Corps, на крыше которой состоялось последнее выступление ливерпульской четвёрки. В подвале дома на протяжении многих лет записывались альбомы The Beatles, включая Let It Be.

о новой болезни, которая была зачислена в медицинский справочник Великобритании. Называлась она битломания и сводила с ума толпы людей

музыке The Beatles, которая была прослушана в космосе

создании текстов для главных хитов группы — с руганью, курьёзами и неожиданностями

мечте битлов купить остров — и о том, что из этого вышло

появлении Йоко Оно в жизни Леннона и её дальнейшем влиянии на историю The Beatles

Мы будем перемещаться пешком и, возможно, в определённый момент воспользуемся двухэтажным красным автобусом: проезд оплачивается дополнительно — 1,75 фунта за чел.