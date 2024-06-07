Б Бахтиер Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа Был содержательный рассказ о Лондоне, интересно было слушать многое узнал об истории города. Лена гид достаточно образовання девушка отвечала на все интересующие вопросы одним словом молодец.

I Ilya Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа читать дальше Многие улицы были перекрыты, Александра была гибкой, настроила маршрут в соответствии с закрытиями. Она глубоко знала историю и провела экскурсию потрясающе. Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.

Е Екатерина Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!

К Камила Путешествие в Оксфорд С экскурсией все встало на свои места Ответы на вопросы получили все!

Е Екатерина Путешествие в Оксфорд Замечательная экскурсия. Остались очень довольны, очень много интересного для себя узнали. Большое спасибо Богдану. Рекомендуем всем кто хочет интересно провести время. .

М Максим Путешествие в Оксфорд Богдан отличный экскурсовод. Были с маленьким ребёнком, понравилось всем. Мгновенно переключается на другую тему, если что-то спрашиваем, отвечает честно, без лишних приукрас. Водил нас по уголкам Оксфорда, до которых сами в жизни бы не добрались.

Е Евгения Тур по старинным пабам Лондона На экскурсию ходили. Гид и сама экскурсия понравились. Нас было несколько человек разного возраста 19-55 лет)и всем было интересно и комфортно. Мы очень довольны экскурсией. Спасибо.

Л Лариса Тур по старинным пабам Лондона Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!