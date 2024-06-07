Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Лондону

Найдено 4 экскурсии в категории «Зимние» в Лондоне на русском языке, цены от £180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
260 отзывов
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
«По Риджент-стрит, известной магазинами, ресторанами и рождественскими иллюминациями, мы выйдем на знаменитую улицу Пиккадилли и отправимся к Королевской Академии, где наша экскурсия и закончится»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
«И именно в этом музее имело место нераскрытое похищение картины Сезана в новогоднюю ночь 1999 года…»
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Тур по старинным пабам Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
«Здесь они знакомятся, встречаются после работы, празднуют Рождество и дни рождения, болеют за свою команду»
Сегодня в 13:00
10 июня в 20:00
£206 за всё до 10 чел.
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
«Следуя по стопам сказочных персонажей Диккенса, мы поговорим о том, как люди праздновали Рождество в прошлом»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бахтиер
    7 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Был содержательный рассказ о Лондоне, интересно было слушать многое узнал об истории города. Лена гид достаточно образовання девушка отвечала на все интересующие вопросы одним словом молодец.
  • I
    Ilya
    5 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
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    Многие улицы были перекрыты, Александра была гибкой, настроила маршрут в соответствии с закрытиями. Она глубоко знала историю и провела экскурсию потрясающе.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
  • К
    Камила
    21 апреля 2024
    Путешествие в Оксфорд
    С экскурсией все встало на свои места Ответы на вопросы получили все!
    С экскурсией все встало на свои места
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Замечательная экскурсия. Остались очень довольны, очень много интересного для себя узнали. Большое спасибо Богдану. Рекомендуем всем кто хочет интересно провести время. .
  • М
    Максим
    26 марта 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Богдан отличный экскурсовод. Были с маленьким ребёнком, понравилось всем. Мгновенно переключается на другую тему, если что-то спрашиваем, отвечает честно, без лишних приукрас. Водил нас по уголкам Оксфорда, до которых сами в жизни бы не добрались.
  • Е
    Евгения
    18 января 2024
    Тур по старинным пабам Лондона
    На экскурсию ходили. Гид и сама экскурсия понравились. Нас было несколько человек разного возраста 19-55 лет)и всем было интересно и комфортно. Мы очень довольны экскурсией. Спасибо.
  • Л
    Лариса
    16 декабря 2023
    Тур по старинным пабам Лондона
    Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
    Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
  • Е
    Евгения
    10 декабря 2023
    Тур по старинным пабам Лондона
    Богдан - умный, интеллигентный, сдержанный, начитанный человек, который умеет интересно преподнести информацию. Mi recomendación!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Зимние»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Зимние" можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 280. Туристы уже оставили гидам 302 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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