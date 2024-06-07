1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
«По Риджент-стрит, известной магазинами, ресторанами и рождественскими иллюминациями, мы выйдем на знаменитую улицу Пиккадилли и отправимся к Королевской Академии, где наша экскурсия и закончится»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
«И именно в этом музее имело место нераскрытое похищение картины Сезана в новогоднюю ночь 1999 года…»
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
«Здесь они знакомятся, встречаются после работы, празднуют Рождество и дни рождения, болеют за свою команду»
Сегодня в 13:00
10 июня в 20:00
£206 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
«Следуя по стопам сказочных персонажей Диккенса, мы поговорим о том, как люди праздновали Рождество в прошлом»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББахтиер7 июня 2024Был содержательный рассказ о Лондоне, интересно было слушать многое узнал об истории города. Лена гид достаточно образовання девушка отвечала на все интересующие вопросы одним словом молодец.
- IIlya5 июня 2024Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
- ККамила21 апреля 2024С экскурсией все встало на свои места Ответы на вопросы получили все!
- ЕЕкатерина16 апреля 2024Замечательная экскурсия. Остались очень довольны, очень много интересного для себя узнали. Большое спасибо Богдану. Рекомендуем всем кто хочет интересно провести время. .
- ММаксим26 марта 2024Богдан отличный экскурсовод. Были с маленьким ребёнком, понравилось всем. Мгновенно переключается на другую тему, если что-то спрашиваем, отвечает честно, без лишних приукрас. Водил нас по уголкам Оксфорда, до которых сами в жизни бы не добрались.
- ЕЕвгения18 января 2024На экскурсию ходили. Гид и сама экскурсия понравились. Нас было несколько человек разного возраста 19-55 лет)и всем было интересно и комфортно. Мы очень довольны экскурсией. Спасибо.
- ЛЛариса16 декабря 2023Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
- ЕЕвгения10 декабря 2023Богдан - умный, интеллигентный, сдержанный, начитанный человек, который умеет интересно преподнести информацию. Mi recomendación!
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