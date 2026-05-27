По Вестминстеру в Лондоне - с аудиогидом

Идти по королевским кварталам, слушать придворные байки и запоминать, как пить чай
Лондон — большой город, и никак не удастся увидеть его весь за одну прогулку. Но можно успеть разглядеть самое сердце — в районах Вестминстер и Сент-Джеймс.

С аудиогидом в вашем смартфоне вы пройдёте от Лондонского глаза до Трафальгарской площади и услышите серьёзные и забавные истории о британских монархах, лихих пиратах и сытной кухне.
Описание аудиогида

Что вас ожидает

Аудигоид проведёт вас по центральным улицам Лондона — и вы увидите:

  • Вестминстерский дворец.
  • Биг-Бен.
  • Вестминстерское аббатство.
  • Букингемский дворец.
  • Сент-Джеймсский дворец.
  • Трафальгарскую площадь.
  • Национальную галерею.

И услышите:

  • какую романтическую традицию весёлый король Карл II привёз из Франции.
  • правда ли, что когда-то Темзу бороздили пиратские суда.
  • какой король не пустил на коронацию собственную королеву.
  • почему первый полицейский арест в Лондоне провалился.
  • ради какого увлечения Елизавета II могла сбежать даже с саммита G7.
  • откуда появилось слово guys и как заговорщик попал в список великих британцев.
  • чем чёрный кэб лучше «Убера» и где повстречать старинный двухэтажный автобус.
  • что попробовать из английской кухни и как правильно пить чай, чтобы не прослыть варваром.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид доступен в любой день и любое время — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных локаций — на ваше усмотрение

    • Выберите удобную дату из расписания

    Стоимость аудиогида

    Тип билетаСтоимость
    Участник£10
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Рядом с Лондонским глазом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Лондоне
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провёл экскурсии для 4459 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

    от £10 за человека