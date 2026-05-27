Лондон — большой город, и никак не удастся увидеть его весь за одну прогулку. Но можно успеть разглядеть самое сердце — в районах Вестминстер и Сент-Джеймс. С аудиогидом в вашем смартфоне вы пройдёте от Лондонского глаза до Трафальгарской площади и услышите серьёзные и забавные истории о британских монархах, лихих пиратах и сытной кухне.

Описание аудиогида

Что вас ожидает Аудигоид проведёт вас по центральным улицам Лондона — и вы увидите: Вестминстерский дворец.

Биг-Бен.

Вестминстерское аббатство.

Букингемский дворец.

Сент-Джеймсский дворец.

Трафальгарскую площадь.

Национальную галерею. И услышите: какую романтическую традицию весёлый король Карл II привёз из Франции.

правда ли, что когда-то Темзу бороздили пиратские суда.

какой король не пустил на коронацию собственную королеву.

почему первый полицейский арест в Лондоне провалился.

ради какого увлечения Елизавета II могла сбежать даже с саммита G7.

откуда появилось слово guys и как заговорщик попал в список великих британцев.

чем чёрный кэб лучше «Убера» и где повстречать старинный двухэтажный автобус.

что попробовать из английской кухни и как правильно пить чай, чтобы не прослыть варваром. Организационные детали Это самостоятельная экскурсия без гида.

Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i