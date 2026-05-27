Лондон — большой город, и никак не удастся увидеть его весь за одну прогулку. Но можно успеть разглядеть самое сердце — в районах Вестминстер и Сент-Джеймс.
С аудиогидом в вашем смартфоне вы пройдёте от Лондонского глаза до Трафальгарской площади и услышите серьёзные и забавные истории о британских монархах, лихих пиратах и сытной кухне.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Аудигоид проведёт вас по центральным улицам Лондона — и вы увидите:
- Вестминстерский дворец.
- Биг-Бен.
- Вестминстерское аббатство.
- Букингемский дворец.
- Сент-Джеймсский дворец.
- Трафальгарскую площадь.
- Национальную галерею.
И услышите:
- какую романтическую традицию весёлый король Карл II привёз из Франции.
- правда ли, что когда-то Темзу бороздили пиратские суда.
- какой король не пустил на коронацию собственную королеву.
- почему первый полицейский арест в Лондоне провалился.
- ради какого увлечения Елизавета II могла сбежать даже с саммита G7.
- откуда появилось слово guys и как заговорщик попал в список великих британцев.
- чем чёрный кэб лучше «Убера» и где повстречать старинный двухэтажный автобус.
- что попробовать из английской кухни и как правильно пить чай, чтобы не прослыть варваром.
Организационные детали
Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем! Аудиогид доступен в любой день и любое время — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные Посещение платных локаций — на ваше усмотрение
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|£10
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Лондонским глазом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4459 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
