Экскурсии в Биг-Бен

Найдено 9 экскурсий в категории «Биг-Бен» в Лондоне на русском языке, цены от £80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
260 отзывов
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
«После мы перейдем через Адмиралтейскую Арку, у которой я познакомлю вас с Парламентским комплексом и знаменитыми часами Биг-Бэн»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Знаменитые места Лондона с Темзы
Круиз
2 часа
6 отзывов
Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки
Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Начало: Westminster tube station exit 1
«С воды вы увидите ключевые достопримечательности Лондона: Биг-Бен и Парламент, Колесо обозрения London Eye и Собор святого Павла, где венчалась принцесса Диана с принцем Чарльзом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Всё самое важное в Лондоне и о нём
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
«Вестминстерское аббатство и Биг-Бен»
Сегодня в 11:00
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
«Часовая башня, на которой установлен знаменитый колокол Big Ben, также является его частью»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
4 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
«Среди прочего на этой экскурсии вы увидите: Букингемский Дворец, Мемориал принца Альберта, Вестминстерское Аббатство, Парламент с башней Биг-Бен, Трафальгарскую площадь, здание Национальной галереи»
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Тур по Лондону
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
«На этой экскурсии Вы увидите: Вестминстерское Аббатство (внешний осмотр), Биг-Бен (14-тонные куранты), Парламент»
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Малая прогулка по старому Лондону
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
«Посмотрим на знаменитый Биг-Бен, точнее башню Елизаветы, один из самых узнаваемых символов Великобритании (сегодня башня находится на реставрации до 2021 года)»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бахтиер
    7 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Был содержательный рассказ о Лондоне, интересно было слушать многое узнал об истории города. Лена гид достаточно образовання девушка отвечала на все интересующие вопросы одним словом молодец.
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
    Даша провела отличную экскурсию, было очень интересно, материал был подан профессионально. Однозначно рекомендую Дашу, как прекрасного экскурсовода!
  • I
    Ilya
    5 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
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    Многие улицы были перекрыты, Александра была гибкой, настроила маршрут в соответствии с закрытиями. Она глубоко знала историю и провела экскурсию потрясающе.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
  • А
    Алла
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
    Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
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    изменила мое восприятие об Англии. Красивая и легкая девушка с глубокими знаниями и интересной их подачей. Если вы хотите полюбить Англию, то вам к Дарье и ее искусству донести лучшее!)) P.S. прекрасное время в Лондоне по гастрономическим местам -это так же благодаря Дарье! Спасибо!

  • Л
    Лена
    13 мая 2024
    Всё самое важное в Лондоне и о нём
    Экскурсия с Богданом нам очень понравилась. Богдан рассказал не только исторические факты, но ещё и интересные детали и истории, связанные
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    с разными местами в Лондоне. На наши вопросы был всегда хороший ответ. Мы ещё долго обсуждали после новые детали и впечатления. Было интересно. Спасибо большое, Богдан.

  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
    Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно! Мы встретились в
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    центре Лондона, погуляли по city of Westminster (Trafalgar square, Saint James Park, Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey). Затем доехали до района City на красном двухэтажном автобусе. Посмотрели London Tower и Tower Bridge. Нам повезло увидеть развод Tower Bridge! Дарья увлекательно и интересно подает информацию. Мы узнали много нового про английских королей, политическое устройство страны и про привычки и обычаи жителей Лондона. Экскурсия также подойдет для тех, кто хочет посмотреть главные достопримечательности Лондона за один день. Очень рекомендую сходить на экскурсию с Дарьей!

    Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!
  • I
    Irina
    26 октября 2023
    Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
    Увидели все места, которые были в описании экскурсии; особенно понравился Big Ben; королевский дворец; Вестминстерское аббатство; прогулка по парку. Гид - Ирина великолепно провела экскурсию! Мы замечательно провели время благодаря Ирине. Спасибо!
  • А
    Андрей
    8 мая 2023
    Знаменитые места Лондона с Темзы
    Экскурсия скорее -"на речном трамвайчике до Гринвича" и прогулка там. Впрочем Денис, если Вы попросите - оперативно ее скорректирует. Информации много, но качество ее заставляет желать большей фильтрации и более серьезного качества
  • Н
    Наталья
    17 апреля 2023
    Знаменитые места Лондона с Темзы
    Интересная прогулка. Приятный,начитанный экскурсовод. Сами бы никогда не попали в эти места

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Биг-Бен»

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  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Биг-Бен" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Биг-Бен», 293 ⭐ отзыва, цены от £80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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