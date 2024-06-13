Секретные чайные места центрального Лондона

Вместе с экспертом посетить уникальные заведения, пропитанные ароматами и историей чая
Многие считают Англию чайной страной. Здесь, действительно, пьют много чая.

Но очень сложно найти места, где все аспекты — атмосфера и дизайн, а также качество напитка — были бы на высоте.
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Я живу и дышу чаем. Провожу чайные церемонии в Лондоне и пишу статьи про этот напиток. Знаю, в каких местах можно выпить великолепную чашечку чая, и хочу поделиться ими с вами. Расскажу про любимый чайный магазин Джуда Лоу и многое другое!

Секретные чайные места центрального Лондона
Секретные чайные места центрального Лондона
Секретные чайные места центрального Лондона
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Я покажу вам несколько мест в центре Лондона, где всё прекрасно — и интерьеры, и атмосфера, и напиток. Это замечательные чайные, кафе и рестораны, где подают качественный чай, заваренный по всем правилам.
  • Возможно, там мы познакомимся с самими хозяевами. Но даже если это не случится, вы всё равно получите удовольствие от посещения заведений. Все эти места созданы людьми, которые вложили в них душу и сердце.
  • Вы попробуете сезонные чаи, а также сорта масала, эрл грей, японский чай, зелёный ройбуш, дарджилинг
  • Мы выпьем сream tea, и вы поймёте, почему он так называется и как правильно есть сконы, которые к нему подают
  • Вы узнаете об истории английской чайной церемонии. Выясните, как китайское чайное дерево попало в Индию и какой чай из него стали там производить.
  • Я расскажу, сколько заплатил чайный магазин под названием «Ост-Индская компания» за право так называться и ещё много других увлекательных историй

Организационные детали

Дополнительно оплачивается чай по вашему желанию – около £25/чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Пиккадилли
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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