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китайских профессионалов как в Англии, так и в Китае. Также состою в чайной школе и сообществе на Тайвани. Я являюсь чайным экспертом и часто участвую в различных чайных проектах в разных странах. Помимо исторических и дегустационных чайных туров по Лондону я также провожу чайные и медитации. Недавно мой личный чайный путь сняли для рекламы китайских авиалиний, и это короткое видео очень хорошо передает суть того, что делаю. https://www.youtube.com/watch?v=3_ElbIh6pJE В Лондоне я уже с 1997 года. Я много путешествую и как никто другой знаю, как важно найти «своего» проводника в большом городе. Поэтому и решила соединить свою любовь к чаю и Лондону воедино. Я знаю уникальные места Лондона, где история и аромат этого волшебного напитка присутствуют в каждом камне, каждом кирпичике. В дружеском формате предлагаю вам разделить этот опыт вместе со мной.