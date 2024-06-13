Многие считают Англию чайной страной. Здесь, действительно, пьют много чая.
Но очень сложно найти места, где все аспекты — атмосфера и дизайн, а также качество напитка — были бы на высоте.
Но очень сложно найти места, где все аспекты — атмосфера и дизайн, а также качество напитка — были бы на высоте.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Я покажу вам несколько мест в центре Лондона, где всё прекрасно — и интерьеры, и атмосфера, и напиток. Это замечательные чайные, кафе и рестораны, где подают качественный чай, заваренный по всем правилам.
- Возможно, там мы познакомимся с самими хозяевами. Но даже если это не случится, вы всё равно получите удовольствие от посещения заведений. Все эти места созданы людьми, которые вложили в них душу и сердце.
- Вы попробуете сезонные чаи, а также сорта масала, эрл грей, японский чай, зелёный ройбуш, дарджилинг
- Мы выпьем сream tea, и вы поймёте, почему он так называется и как правильно есть сконы, которые к нему подают
- Вы узнаете об истории английской чайной церемонии. Выясните, как китайское чайное дерево попало в Индию и какой чай из него стали там производить.
- Я расскажу, сколько заплатил чайный магазин под названием «Ост-Индская компания» за право так называться и ещё много других увлекательных историй
Организационные детали
Дополнительно оплачивается чай по вашему желанию – около £25/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Пиккадилли
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Lera — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 173 туристов
Меня зовут Лера. Когда-то я оставила работу в Лондонском финансовом сити и решила последовать за своей мечтой — чаем. Я занимаюсь чаем уже несколько лет и училась чайному мастерству уЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
12 июня в 13:00
13 июня в 14:00
£206 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Завтра в 15:00
11 июня в 13:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
£200 за всё до 6 чел.