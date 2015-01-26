Гринвич приглашает вас на увлекательное путешествие по страницам истории.



В этом величественном районе Лондона вы сможете пройти по следам времени, остановившись у самого нулевого меридиана, который задал начало современной системе времени и координат.



Ваш личный гид откроет перед вами двери в прошлое, рассказывая о морских подвигах и научных открытиях, которые совершались здесь веками.



Посетите место, где «Катти Сарк», последний из чайных клиперов, нашел свой причал, и где морской музей рассказывает о героических страницах британской истории.



Ваше путешествие будет не только познавательным, но и крайне живописным, ведь с Гринвичского холма открываются захватывающие виды на Темзу и современный Лондон. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем визите в столицу Великобритании