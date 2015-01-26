Гринвич: путешествие к началу времени. Секреты нулевого меридиана и королевские виды Лондона ждут вас
Гринвич приглашает вас на увлекательное путешествие по страницам истории.
В этом величественном районе Лондона вы сможете пройти по следам времени, остановившись у самого нулевого меридиана, который задал начало современной системе времени и координат.
Ваш личный гид откроет перед вами двери в прошлое, рассказывая о морских подвигах и научных открытиях, которые совершались здесь веками.
Посетите место, где «Катти Сарк», последний из чайных клиперов, нашел свой причал, и где морской музей рассказывает о героических страницах британской истории.
Ваше путешествие будет не только познавательным, но и крайне живописным, ведь с Гринвичского холма открываются захватывающие виды на Темзу и современный Лондон. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем визите в столицу Великобритании
В этом величественном районе Лондона вы сможете пройти по следам времени, остановившись у самого нулевого меридиана, который задал начало современной системе времени и координат.
Ваш личный гид откроет перед вами двери в прошлое, рассказывая о морских подвигах и научных открытиях, которые совершались здесь веками.
Посетите место, где «Катти Сарк», последний из чайных клиперов, нашел свой причал, и где морской музей рассказывает о героических страницах британской истории.
Ваше путешествие будет не только познавательным, но и крайне живописным, ведь с Гринвичского холма открываются захватывающие виды на Темзу и современный Лондон. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем визите в столицу Великобритании
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Описание
Что вас ожидает
До Гринвича мы доедем на кораблике. Во время водной прогулки вы увидите известные достопримечательности Лондона, о которых я расскажу подробнее:
- Дворец Парламента
- Легендарный Тауэр и самый красивый мост города — Тауэрский
- Башню Елизаветы с курантами
- Колесо обозрения «Лондонский глаз»
- Собор святого Павла
- Театр «Глобус»
- Пешеходный мост «Миллениум» британского архитектора сэра Нормана Фостера
- Реплику корабля «Золотая Лань» сэра Френсиса Дрейка, на котором он совершил первое в мире кругосветное путешествие
Во время пешей экскурсии по Гринвичу вы:
- Узнаете, отчего он считается королевским районом Лондона
- Поймёте, почему именно здесь проходит нулевой меридиан
- Увидите старинную королевскую обсерваторию, где находился самый большой в 18 веке телескоп
- Восхититесь великолепными видами с Гринвичского холма на реку Темзу и один из новых районов Лондона Canary Wharf
- Выясните, какой архитектор приложил руку к строительству величественных зданий Гринвича, и полюбуетесь снаружи Расписным залом
- Посетите национальный морской музей, рассказывающий о становлении военно-морского флота Британии
- Познакомитесь с экспозицией, посвящённой национальному английскому герою — адмиралу Горацио Нельсону
- Взглянете на легендарный клипер 19 века «Катти Сарк» и узнаете его историю
- Прогуляетесь по Гринвичскому парку и увидите места, где снимали сериал «Виктория»
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Дополнительно оплачивается прогулка на кораблике — £17/чел.
- Все локации мы осматриваем снаружи. При желании можем посетить Расписной зал (£15/чел.) и обсерваторию (£20/чел.)
- Водная прогулка займёт 1 час 10–15 минут, пешая экскурсия по Гринвичу — около 2 часов 30 минут
- На обратном пути возвращаемся на кораблике на пирс в Вестминстере
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Лондона
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лондоне
Я кандидат филологических наук. Защищала диссертацию по ирландскому варианту английского языка. Живу в Англии с 2002 года, но работаю в Британии как профессиональный гид более 20 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Хорошо знаю Лондон, Оксфорд, Стратфорд, Кембридж, Йорк, Эдинбург, Честер, Бат, Брайтон и другие города.
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