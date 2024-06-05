Экскурсии в Букингемский дворец

Найдено 8 экскурсий в категории «Букингемский дворец» в Лондоне на русском языке, цены от £9. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
260 отзывов
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
«Выйдя к Букингемскому дворцу — действующей резиденции Короля, вы поймете, как можно легко и безошибочно определять время и стиль любой монументальной постройки по фасаду здания»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
«Променад около Букингемского дворца»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
🚶 Пешая
Аудиогид
4 часа
3 отзыва
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
«Выйдя к Букингемскому дворцу, вы узнаете, как он стал домом английских королей, и понаблюдаете за сменой караула (пн, ср, пт, вс в 11:25)»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Всё самое важное в Лондоне и о нём
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
Сегодня в 11:00
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
«Экскурсия начнется с посещения церемониалов смены почетного караула (без излишней толчеи у дворцовых решеток и в непосредственной близи от действа) — пехотного у Букингемского дворца и кавалериийского у Штаба Конных Гвардии»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
«Вы увидите Букингемский дворец, одну из действующих резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, а также другие достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с Лондоном»
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Малая прогулка по старому Лондону
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
«Начнём мы её от Букингемского дворца — официальной резиденция Её Величества Королевы в Лондоне»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Закулисье монархии: визит в Букингемский дворец
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Закулисье монархии: визит в Букингемский дворец
Посетить с гидом резиденцию британских королей и узнать интересные детали из их биографии
Начало: Около входа в Букингемский дворец
«Мы прогуляемся по залам, которые помнят королевские свадьбы и коронации, лица знаменитых гостей и сотен, нет, тысяч слуг, следящих за благоустройством целого города — Букингемского дворца»
17 июля в 14:30
18 июля в 09:30
£200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilya
    5 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
    читать дальше

    Многие улицы были перекрыты, Александра была гибкой, настроила маршрут в соответствии с закрытиями. Она глубоко знала историю и провела экскурсию потрясающе.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
  • И
    Ивета
    4 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Мы гуляли по Лондону с Александрой. Она замечательная рассказчица, умеет заинтересовать и поддержать разговор. И что очень важно знает разные скрытые места
  • А
    Алла
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
    Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
    читать дальше

    изменила мое восприятие об Англии. Красивая и легкая девушка с глубокими знаниями и интересной их подачей. Если вы хотите полюбить Англию, то вам к Дарье и ее искусству донести лучшее!)) P.S. прекрасное время в Лондоне по гастрономическим местам -это так же благодаря Дарье! Спасибо!

  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
    Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Все быстро, удобно, недорого. Маршрут за день, конечно, сложно осилить: на половину у нас ушло 18000 шагов)) в целом классно, что
    читать дальше

    не банально, приправлено необычными фактами, хотя рассказчик все же звучит немного нудновато. В любом случае для первого самостоятельного знакомства супер гид!

  • Л
    Лена
    13 мая 2024
    Всё самое важное в Лондоне и о нём
    Экскурсия с Богданом нам очень понравилась. Богдан рассказал не только исторические факты, но ещё и интересные детали и истории, связанные
    читать дальше

    с разными местами в Лондоне. На наши вопросы был всегда хороший ответ. Мы ещё долго обсуждали после новые детали и впечатления. Было интересно. Спасибо большое, Богдан.

  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
    Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно! Мы встретились в
    читать дальше

    центре Лондона, погуляли по city of Westminster (Trafalgar square, Saint James Park, Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey). Затем доехали до района City на красном двухэтажном автобусе. Посмотрели London Tower и Tower Bridge. Нам повезло увидеть развод Tower Bridge! Дарья увлекательно и интересно подает информацию. Мы узнали много нового про английских королей, политическое устройство страны и про привычки и обычаи жителей Лондона. Экскурсия также подойдет для тех, кто хочет посмотреть главные достопримечательности Лондона за один день. Очень рекомендую сходить на экскурсию с Дарьей!

    Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!
  • Y
    Yuri
    29 апреля 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Все понравилось, но маршрут мы только за три подхода осилили:)
  • I
    Irina
    26 октября 2023
    Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
    Увидели все места, которые были в описании экскурсии; особенно понравился Big Ben; королевский дворец; Вестминстерское аббатство; прогулка по парку. Гид - Ирина великолепно провела экскурсию! Мы замечательно провели время благодаря Ирине. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Букингемский дворец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
  2. Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
  3. Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
  4. Всё самое важное в Лондоне и о нём
  5. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Букингемский дворец" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 9 до 206. Туристы уже оставили гидам 281 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Букингемский дворец», 281 ⭐ отзыв, цены от £9. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам