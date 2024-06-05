1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
«Выйдя к Букингемскому дворцу — действующей резиденции Короля, вы поймете, как можно легко и безошибочно определять время и стиль любой монументальной постройки по фасаду здания»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
«Променад около Букингемского дворца»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Аудиогид
4 часа
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
«Выйдя к Букингемскому дворцу, вы узнаете, как он стал домом английских королей, и понаблюдаете за сменой караула (пн, ср, пт, вс в 11:25)»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Индивидуальная
4 часа
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
Сегодня в 11:00
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
«Экскурсия начнется с посещения церемониалов смены почетного караула (без излишней толчеи у дворцовых решеток и в непосредственной близи от действа) — пехотного у Букингемского дворца и кавалериийского у Штаба Конных Гвардии»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
«Вы увидите Букингемский дворец, одну из действующих резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, а также другие достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с Лондоном»
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
«Начнём мы её от Букингемского дворца — официальной резиденция Её Величества Королевы в Лондоне»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закулисье монархии: визит в Букингемский дворец
Посетить с гидом резиденцию британских королей и узнать интересные детали из их биографии
Начало: Около входа в Букингемский дворец
«Мы прогуляемся по залам, которые помнят королевские свадьбы и коронации, лица знаменитых гостей и сотен, нет, тысяч слуг, следящих за благоустройством целого города — Букингемского дворца»
17 июля в 14:30
18 июля в 09:30
£200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIlya5 июня 2024Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
- ИИвета4 июня 2024Мы гуляли по Лондону с Александрой. Она замечательная рассказчица, умеет заинтересовать и поддержать разговор. И что очень важно знает разные скрытые места
- ААлла1 июня 2024Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
- ИИлья19 мая 2024Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
- ВВиктория15 мая 2024Все быстро, удобно, недорого. Маршрут за день, конечно, сложно осилить: на половину у нас ушло 18000 шагов)) в целом классно, что
- ЛЛена13 мая 2024Экскурсия с Богданом нам очень понравилась. Богдан рассказал не только исторические факты, но ещё и интересные детали и истории, связанные
- ААнастасия12 мая 2024Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно! Мы встретились в
- YYuri29 апреля 2024Все понравилось, но маршрут мы только за три подхода осилили:)
- IIrina26 октября 2023Увидели все места, которые были в описании экскурсии; особенно понравился Big Ben; королевский дворец; Вестминстерское аббатство; прогулка по парку. Гид - Ирина великолепно провела экскурсию! Мы замечательно провели время благодаря Ирине. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Букингемский дворец»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Букингемский дворец" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 9 до 206. Туристы уже оставили гидам 281 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Букингемский дворец», 281 ⭐ отзыв, цены от £9. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август