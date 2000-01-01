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National Gallery: французский импрессионизм и последователи

АртЛондон
АртЛондон – Гид из Лондона
Национальная галерея — третий по посещаемости художественный музей 🖼 мира.

На экскурсии 🧭 мы погрузимся в историю 📖 работ французских импрессионистов и постимпрессионистов.

Это будет открытая дискуссия и обсуждение впечатлений и реакций от увиденного.

После прогулки по галерее мы продолжим беседу за чашкой чая, кофе или чего-то ещё в уютном кафе музея.
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  • 🖼Музеи

  • €235 за экскурсию

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National Gallery: французский импрессионизм и последователи
National Gallery: французский импрессионизм и последователи

Что вы увидите

  • Национальная галерея
Национальная галерея входит в тройку самых посещаемых художественных музеев мира. На этот раз мы сосредоточим наш интерес на залах, где хранятся, как бы отдельно от основной коллекции старых мастеров, работы французских импрессионистов и пост-импрессионистов.

В настоящее время в Национальной галерее находится коллекция из более чем 2300 картин, начиная с середины 13 века и до 1900 года. Мы уже по традиции поговорим о:

  • истории основания Национальной галереи;
  • архитектуре этого величественного здания на Трафальгарской площади;
  • истории появления коллекции работ «французских художников-бунтарей»
  • в музее;
  • том, как не потеряться в лабиринтах галерей и выставок музея.
  • Посещая залы с работами импрессионистов и пост-импрессионистов, мы будем говорить об истории 📖 возникновении кружка молодых живописцев, которые хотели развивать свой собственный путь в искусстве, за что были гонимы официальной критикой и не поняты публикой. Это Эдуард Мане, Клод Моне, Пьер-Огюст Ренуар, Камиль Писсаро, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Винсент Ван Гог и другие. Они все очень разные стилистически и по технике письма, прошли очень разный путь и в итоге заложили основы современного искусства. Мы сможем насладиться их невероятно самобытной техникой письма в работах, которые так бережно хранит для нас Национальная галерея Лондона.
  • Тур проведет Татьяна Власюк – основатель проекта Арт прогулки по Лондону, выпускница магистратуры Сотбис, Лондон и курса по Истории искусств РГГУ, Москва.
  • Экскурсия длится примерно 2 часа, и конечно наши прогулки – это всегда открытая дискуссия и обсуждения различных впечатлений и реакций от увиденного во время тура, чем мы продолжим обмениваться в конце около часа за чашкой чая, кофе или чего-то еще в уютном кафе музея.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 National Gallery, WC2N 5DN Лондон
National Gallery: французский импрессионизм и последователи
National Gallery: французский импрессионизм и последователи
National Gallery: французский импрессионизм и последователи
National Gallery: французский импрессионизм и последователи

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АртЛондон
АртЛондон
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