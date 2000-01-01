АртЛондон – Гид из Лондона

Национальная галерея — третий по посещаемости художественный музей 🖼 мира.



На экскурсии 🧭 мы погрузимся в историю 📖 работ французских импрессионистов и постимпрессионистов.



Это будет открытая дискуссия и обсуждение впечатлений и реакций от увиденного.



После прогулки по галерее мы продолжим беседу за чашкой чая, кофе или чего-то ещё в уютном кафе музея.