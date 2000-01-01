Национальная галерея входит в тройку самых посещаемых художественных музеев мира. На этот раз мы сосредоточим наш интерес на залах, где хранятся, как бы отдельно от основной коллекции старых мастеров, работы французских импрессионистов и пост-импрессионистов.
В настоящее время в Национальной галерее находится коллекция из более чем 2300 картин, начиная с середины 13 века и до 1900 года. Мы уже по традиции поговорим о:
истории основания Национальной галереи;
архитектуре этого величественного здания на Трафальгарской площади;
истории появления коллекции работ «французских художников-бунтарей»
в музее;
том, как не потеряться в лабиринтах галерей и выставок музея.
Посещая залы с работами импрессионистов и пост-импрессионистов, мы будем говорить об истории 📖 возникновении кружка молодых живописцев, которые хотели развивать свой собственный путь в искусстве, за что были гонимы официальной критикой и не поняты публикой. Это Эдуард Мане, Клод Моне, Пьер-Огюст Ренуар, Камиль Писсаро, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Винсент Ван Гог и другие. Они все очень разные стилистически и по технике письма, прошли очень разный путь и в итоге заложили основы современного искусства. Мы сможем насладиться их невероятно самобытной техникой письма в работах, которые так бережно хранит для нас Национальная галерея Лондона.
Тур проведет Татьяна Власюк – основатель проекта Арт прогулки по Лондону, выпускница магистратуры Сотбис, Лондон и курса по Истории искусств РГГУ, Москва.
Экскурсия длится примерно 2 часа, и конечно наши прогулки – это всегда открытая дискуссия и обсуждения различных впечатлений и реакций от увиденного во время тура, чем мы продолжим обмениваться в конце около часа за чашкой чая, кофе или чего-то еще в уютном кафе музея.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 National Gallery, WC2N 5DN Лондон
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