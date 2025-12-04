читать дальше

Наше путешествие началось на очень комфортабельном автомобиле BMW, что стало отдельным удовольствием для меня как для любителя авто. Поездка по живописным дорогам Англии в такой машине уже сама по себе была прекрасной частью опыта. К тому же, нам невероятно повезло с погодой — солнечные лучи вперемешку с маленькими дождями делали и без того потрясающие пейзажи просто сказочными.

Маршрут составлен так, что мы смогли посетить большое количество деревушек, и каждая из них была уникальна. Мы гуляли по улочкам с домами медового цвета, утопающими в цветах, и Андрей рассказывал увлекательные истории о каждом месте. Чувствовалось, что это не заученный текст, а живой рассказ человека, влюбленного в страну. Мы заходили в аутентичные местные пабы и уютные пекарни, пробовали традиционную еду, и это было именно то, что мы искали — возможность прикоснуться к настоящей, нетуристической Англии.



Что особенно ценно — это супер гибкая программа. Я упомянул, что являюсь большим фанатом Гарри Поттера, и Андрей тут же скорректировал наш маршрут, чтобы завезти нас в ту самую деревушку, где снимались важные сцены киновселенной. Это было невероятно! Вся деревня буквально пропитана атмосферой магии, и оказаться там было настоящим чудом. Такой персональный подход сделал поездку по-настоящему волшебной.



Но, пожалуй, самое интересное и ценное в этой поездке — это возможность общаться с Андреем как с местным жителем. По пути можно было узнать абсолютно все нюансы жизни в Англии, задать любые, даже самые бытовые вопросы. Это позволило не просто посмотреть на красивый регион, а по-настоящему погрузиться в культуру страны и взглянуть на все глазами человека, который знает ее изнутри.

Огромное спасибо Андрею за профессионализм, гибкость, увлекательные рассказы и за то, что он показал нам настоящий, живой и волшебный Котсуолд. Очень рекомендую!