Собрание Уоллеса – экскурсии в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Собрание Уоллеса» в Лондоне на русском языке
Шедевры Британского музея
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Шедевры Британского музея
Интересно, с душой и по делу. За короткое время узнали много важного и увидели главное
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от £200 за всё до 7 чел.
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
Из Лондона - в самую живописную глубинку страны
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
£640 за всё до 4 чел.
Коллекция Уоллеса - скрытая жемчужина Лондона
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Коллекция Уоллеса - скрытая жемчужина Лондона
Погрузитесь в мир искусства с коллекцией Уоллеса. Уникальные экспонаты от старых мастеров до французского барокко ждут вас в центре Лондона
Начало: На Manchester Square
Сегодня в 10:30
11 дек в 10:30
£295 за всё до 6 чел.

  • Е
    Елена
    4 декабря 2025
    Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
    Я не частый гость в Англии и дальше Оксфора особо никуда и не выбиралась. Да и фанатом Великобритании меня не
    назовёшь. И вот в конце октября, будучи проездом в Лондоне, решила организовать себе однодневную экскурсию в Cotswolds. И это было великолепно! Я полностью изменила свое мнение об Англии. Мне очень повезло с гидом. Андрей просто обожает эту страну и рядом с ним невозможно было не влюбиться в эти очаровательные деревушки. И хотя у нас были длинные переезды, Андрей смог их сделать настолько комфортными, что кроме позитива и прекрасных впечатлений от экскурсионного дня, у меня ничего не осталось

  • Л
    Леонид
    3 октября 2025
    Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
    Наше первоначальное намерение было увидеть Стоунхендж…
    Поездка, предложенная Андреем, - три старинных английских деревни - нас заинтересовала, и мы ее заказали.
    Мы были готовы увеличить время поездки, доплатив за него. На этапе обсуждения Андрей предложил начать со Стоунхенджа и далее по маршруту, как позволит время.
    Мы увидели Стоунхендж и две деревни - места замечательные во многих отношениях. Это другая Англия, которую не всегда увидишь при коротких визитах.
    Андрей - отличный организатор, интересный собеседник со своим опытом узнавания Англии.
    Отличный день в хорошей компании!
    Однозначно рекомендую!

  • М
    Марина
    2 октября 2025
    Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
    Поездка с Андреем была одним сплошным удовольствием. Он – очень эрудированный и обаятельный гид и человек, который сразу к себе
    располагает, с которым мы чувствовали себя комфортно с первых минут встречи. Андрей очень много знает о современной жизни англичан, рассказал нам много новых неочевидных фактов, подстраивался под наши пожелания по маршруту. От души советуем. В его компании точно будет комфортно и интересно!

  • М
    Мария
    1 октября 2025
    Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
    большое спасибо Андрею за отличное путешествие в Котсуолдс. очень комфортная поездка по потрясающей красоты местам, продуманный маршрут, сам Андрей очень
    приятный в общении человек, рассказал много интересного о жизни в Англии и о местечках, которые посещали, еще и красиво пофотал нас во время прогулки) при следующем посещении Англии обязательно обратимся еще, так много всего хочется посмотреть и теперь точно знаем к кому обратиться за организацией поездок

  • М
    Мария
    30 сентября 2025
    Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
    У нас вышла шикарная поездка!
    Посетили невероятно красивые деревни с комфортом)
    Узнали много нового и просто отлично провели время.
  • Е
    Елена
    12 сентября 2025
    Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
    Мы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркое впечатление из нашей недельной
    поездки в Лондон. Андрей супер-комфортный гид, было ощущение, что мы едем со старым другом. В дороге мы расспросили про реальную часть жизни в Лондоне, Андрей тут живет 3 года и рассказал много интересного, полезного и местами неожиданного.
    В самой поездке всё организовано на высшем уровне: мега-комфортный и чистый автомобиль, зарядки, водичка, зонтики - все, что может пригодиться) Ещё отмечу очень аккуратное и комфортное вождение - для меня это всегда очень важно.
    Круто, что темп был полностью подстроен под нас. Мы посмотрели даже больше, чем заявлено в программе, при этом без спешки, в комфорте. Нет перегруза датами и фактами, но при этом рассказано про реально интересные детали, которые прям запомнились.

    Я очень жалею, что взяли мы экскурсию только за день до вылета. Не совершайте этой ошибки! Берите экскурсию 100% в начале поездки, потому что это будет такое яркое впечатление, которое вы точно захотите продлить. Если бы я сразу увидела эту сторону Англии, то сократила бы план посещения достопримечательностей в Лондоне и добавила бы 2 дня на эти невероятные, поражающие своим уютом и колоритом деревни и атмосферные городочки за пределами Лондона.

    1000 раз спасибо Андрею, что показал нам эту невероятную часть настоящей Англии! Она оказалась просто волшебной и навсегда останется в сердце ярким впечатлением ❤️

    Эта экскурсия - первое, что я буду настойчиво рекомендовать всем своим знакомым, которые соберутся в Лондон.

  • И
    Игорь
    12 сентября 2025
    Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
    Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в сердце Англии. Если вы ищете идеальное путешествие по Котсуолду, то вы
    по адресу!

    Наше путешествие началось на очень комфортабельном автомобиле BMW, что стало отдельным удовольствием для меня как для любителя авто. Поездка по живописным дорогам Англии в такой машине уже сама по себе была прекрасной частью опыта. К тому же, нам невероятно повезло с погодой — солнечные лучи вперемешку с маленькими дождями делали и без того потрясающие пейзажи просто сказочными.
    Маршрут составлен так, что мы смогли посетить большое количество деревушек, и каждая из них была уникальна. Мы гуляли по улочкам с домами медового цвета, утопающими в цветах, и Андрей рассказывал увлекательные истории о каждом месте. Чувствовалось, что это не заученный текст, а живой рассказ человека, влюбленного в страну. Мы заходили в аутентичные местные пабы и уютные пекарни, пробовали традиционную еду, и это было именно то, что мы искали — возможность прикоснуться к настоящей, нетуристической Англии.

    Что особенно ценно — это супер гибкая программа. Я упомянул, что являюсь большим фанатом Гарри Поттера, и Андрей тут же скорректировал наш маршрут, чтобы завезти нас в ту самую деревушку, где снимались важные сцены киновселенной. Это было невероятно! Вся деревня буквально пропитана атмосферой магии, и оказаться там было настоящим чудом. Такой персональный подход сделал поездку по-настоящему волшебной.

    Но, пожалуй, самое интересное и ценное в этой поездке — это возможность общаться с Андреем как с местным жителем. По пути можно было узнать абсолютно все нюансы жизни в Англии, задать любые, даже самые бытовые вопросы. Это позволило не просто посмотреть на красивый регион, а по-настоящему погрузиться в культуру страны и взглянуть на все глазами человека, который знает ее изнутри.
    Огромное спасибо Андрею за профессионализм, гибкость, увлекательные рассказы и за то, что он показал нам настоящий, живой и волшебный Котсуолд. Очень рекомендую!

  • В
    Валерия
    3 сентября 2025
    Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
    Прекрасный день в Англии случился у нас с Андреем. Мы максимально насытили день, добавив по нашему запросу ещё несколько мест
    в экскурсию. Андрей сразу нас услышал, понял наш подход - без спешки, на чилле, наслаждение от каждого момента😁
    Поездка получилась насыщенной и местами, и красотами, и информацией. Андрей прекрасный собеседник - за 12 часов обсудили, кажется, все что только можно) Попробовали местные вкусности, Андрей хорошо знает все секретные местечки на любой вкус! Ну и самое главное - очень здорово, когда организатор держит фокус на клиенте и готов создать максимум комфорта. Андрей, спасибо огромное ещё раз от нашей семьи!

  • Л
    Любовь
    20 августа 2025
    Шедевры Британского музея
    Это просто отличная экскурсия. Юлия историк и сотрудник музея. И просто легко и интересно рассказала и для взрослого и для двух подростков 11 лет. Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    16 августа 2025
    Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
    Прекрасно организованная поездка с учетом всевозможных деталей и пожеланий. Андрей - великолепный рассказчик, тонкий, душевный, хорошо образованный человек, способный найти
    подход к любому. Очень гибкий и комплиментарный, любые просьбы будут, кажется, не только удовлетворены, но и предвосхищены. Единственное пожелание: повысить информативность экскурсии. Мы с большим удовольствием приняли бы участие в какой-нибудь другой поездке, и смело, даже настойчиво, можем рекомендовать его, Вы не просто не разочаруетесь: время пролетит незаметно в замечательной компании на отличной машине с человеком, который точно на своем месте, и явно любит то, чем занимается. А главное - Вы получите СВОЮ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННУЮ экскурсию. Андрей, спасибо Вам огромное, как сказала моя подруга: мне очень повезло, что я Вас нашла. Полностью согласна😀

  • О
    Ольга
    12 августа 2025
    Шедевры Британского музея
    Великолепная экскурсия! Юлия - эрудит и, кажется, знает абсолютно всё! Она очень грамотно выбрала экспонаты. Вместе с ней мы легко и непринуждённо перемещались между эпохами и царствами! Очень рекомендуем! И спасибо большое за прекрасные три часа нашей жизни!
  • M
    Marina
    9 августа 2025
    Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
    Мы провели потрясающий день с Андреем, посетив несколько живописнейших деревень в Котсволде и город Бас. Андрей не только заказал для
    нас самый вкусный ресторан, но и создал атмосферу, как будто мы путешествуем с близким другом. Мы в полном восторге и остались невероятно довольны!!! Андрею БРАВО!!!

  • А
    Анна
    31 июля 2025
    Шедевры Британского музея
    Были на экскурсии с Юлией — всё очень понравилось! Интересно, с душой и по делу. За короткое время узнали много важного и увидели главное. Рекомендую!
  • А
    Анастасья
    31 июля 2025
    Шедевры Британского музея
    Увидели много интересного, экспонаты из разных эпох и культур, всё очень интересно. Юлия рассказывала с увлечением, приводила множество захватывающих фактов, благодаря ей всё воспринималось живо и легко. Очень рекомендую! 😁
  • V
    Vitaliy
    29 июля 2025
    Шедевры Британского музея
    Юлия профессионал.
    Экскурсия очень интересная.
  • О
    Ольга
    21 июня 2025
    Шедевры Британского музея
    Прекрасный, очень знающий гид! Наши пожелания были учтены и мы довольно подробно изучили интересующие нас периоды и коллекции.
  • А
    Александр
    9 июня 2025
    Шедевры Британского музея
    Не знаю какой гид Юля, но девушка Саша которую она прислала очень квалифицированный гид. Рекомендую.
  • Д
    Дарья
    17 мая 2025
    Шедевры Британского музея
    Супер гид! Нам очень понравилась. Юлия знает настолько много, что с ней можно ходить бесконечно! Даже мои дети 5 и 7 лет не устали на экскурсиях с Юлей.
  • К
    Константин
    30 декабря 2024
    Шедевры Британского музея
    Юля очень грамотный специалист, интересный рассказчик, профессионал в своём деле, приятный человек. Рекомендуем.
  • А
    Александр
    22 сентября 2024
    Шедевры Британского музея
    Было интересно провести время с Юлией. Она отлично разбирается в экспонатах. Так же отвечала на самые коварные вопросы:) Спасибо, Юлия!

Сколько стоит экскурсия по Лондону в декабре 2025
Сейчас в Лондоне в категории "Собрание Уоллеса" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 640. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Собрание Уоллеса», 63 ⭐ отзыва, цены от £200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль