Шедевры Британского музея
Интересно, с душой и по делу. За короткое время узнали много важного и увидели главное
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
Из Лондона - в самую живописную глубинку страны
Коллекция Уоллеса - скрытая жемчужина Лондона
Погрузитесь в мир искусства с коллекцией Уоллеса. Уникальные экспонаты от старых мастеров до французского барокко ждут вас в центре Лондона
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 декабря 2025Я не частый гость в Англии и дальше Оксфора особо никуда и не выбиралась. Да и фанатом Великобритании меня не
- ЛЛеонид3 октября 2025Наше первоначальное намерение было увидеть Стоунхендж…
Поездка, предложенная Андреем, - три старинных английских деревни - нас заинтересовала, и мы ее заказали.
- ММарина2 октября 2025Поездка с Андреем была одним сплошным удовольствием. Он – очень эрудированный и обаятельный гид и человек, который сразу к себе
- ММария1 октября 2025большое спасибо Андрею за отличное путешествие в Котсуолдс. очень комфортная поездка по потрясающей красоты местам, продуманный маршрут, сам Андрей очень
- ММария30 сентября 2025У нас вышла шикарная поездка!
Посетили невероятно красивые деревни с комфортом)
Узнали много нового и просто отлично провели время.
- ЕЕлена12 сентября 2025Мы с мужем вчера поселили экскурсию Андрея и это было невероятно, просто невероятно!!! Это самое яркое впечатление из нашей недельной
- ИИгорь12 сентября 2025Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в сердце Англии. Если вы ищете идеальное путешествие по Котсуолду, то вы
- ВВалерия3 сентября 2025Прекрасный день в Англии случился у нас с Андреем. Мы максимально насытили день, добавив по нашему запросу ещё несколько мест
- ЛЛюбовь20 августа 2025Это просто отличная экскурсия. Юлия историк и сотрудник музея. И просто легко и интересно рассказала и для взрослого и для двух подростков 11 лет. Спасибо большое!
- ННаталья16 августа 2025Прекрасно организованная поездка с учетом всевозможных деталей и пожеланий. Андрей - великолепный рассказчик, тонкий, душевный, хорошо образованный человек, способный найти
- ООльга12 августа 2025Великолепная экскурсия! Юлия - эрудит и, кажется, знает абсолютно всё! Она очень грамотно выбрала экспонаты. Вместе с ней мы легко и непринуждённо перемещались между эпохами и царствами! Очень рекомендуем! И спасибо большое за прекрасные три часа нашей жизни!
- MMarina9 августа 2025Мы провели потрясающий день с Андреем, посетив несколько живописнейших деревень в Котсволде и город Бас. Андрей не только заказал для
- ААнна31 июля 2025Были на экскурсии с Юлией — всё очень понравилось! Интересно, с душой и по делу. За короткое время узнали много важного и увидели главное. Рекомендую!
- ААнастасья31 июля 2025Увидели много интересного, экспонаты из разных эпох и культур, всё очень интересно. Юлия рассказывала с увлечением, приводила множество захватывающих фактов, благодаря ей всё воспринималось живо и легко. Очень рекомендую! 😁
- VVitaliy29 июля 2025Юлия профессионал.
Экскурсия очень интересная.
- ООльга21 июня 2025Прекрасный, очень знающий гид! Наши пожелания были учтены и мы довольно подробно изучили интересующие нас периоды и коллекции.
- ААлександр9 июня 2025Не знаю какой гид Юля, но девушка Саша которую она прислала очень квалифицированный гид. Рекомендую.
- ДДарья17 мая 2025Супер гид! Нам очень понравилась. Юлия знает настолько много, что с ней можно ходить бесконечно! Даже мои дети 5 и 7 лет не устали на экскурсиях с Юлей.
- ККонстантин30 декабря 2024Юля очень грамотный специалист, интересный рассказчик, профессионал в своём деле, приятный человек. Рекомендуем.
- ААлександр22 сентября 2024Было интересно провести время с Юлией. Она отлично разбирается в экспонатах. Так же отвечала на самые коварные вопросы:) Спасибо, Юлия!
