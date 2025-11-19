По-настоящему прочувствовать менталитет англичан можно только в пабах! Вы погрузитесь в историю возникновения любви к алкогольным напиткам. Продегустируете разные сорта эля, стаута, лагера, сидра и научитесь разбираться в их особенностях.
И конечно, посетите ряд удивительных исторических заведений, которые сложно обнаружить самостоятельно.
Описание экскурсии
Вы побываете в историческом пабе, где бывали легендарные писатели Марк Твен, Чарльз Диккенс, Джордж Оруэлл.
Заглянете в джиновый дворец, о котором упоминал Диккенс. Людей отсюда не выводили, а выносили.
Посетите паб, в котором проводили подпольные кулачные бои — развлечение викторианского времени и дополнительный заработок для самых отважных и резвых.
Отдохнёте в пабе, который стоит на месте первой в Лондоне кофейни, положившей начало престижнейшим джентльменским клубам. Они существуют и по сей день!
А ещё
- Вы узнаете всё о лондонской джиномании и о том, как алкогольный напиток заставлял англичан в прямом смысле слова продавать душу дьяволу
- Познакомитесь с терминологией пабов — их названиями, приставками «ye», «free house», «local» и не только
- Я расскажу про манеры этикета, темы, обсуждаемые в пабах, игры, в которые принято играть
- Вы поймёте, что такое «раунды», как правильно спаивать собеседников и обязательны ли чаевые в питейных заведениях
Организационные детали
- Напитки оплачиваются дополнительно. Всё зависит от ваших предпочтений, но можно ориентироваться на сумму £20–50
- Экскурсия не подходит детям до 15 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 641 туриста
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучением
Входит в следующие категории Лондона
