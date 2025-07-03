Мои заказы

Экскурсии по барам Лондона

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Лондоне на русском языке, цены от £148. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Исторические факты и metropolitan stories - в очень структурной и при этом невероятно живой манере
Начало: У Трафальгарской площади
«Вы побываете в баре, где последнюю кружку эля выпивали осуждённые на казнь, поймёте, почему принц Гарри стал масоном, и откроете тайны мрачного прошлого района»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
£148 за всё до 5 чел.
Ночной злачный Лондон - водоворот веселья, эстетики и лёгкости (18+)
Пешая
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ночной злачный Лондон - водоворот веселья, эстетики и лёгкости (18+)
Индивидуальная экскурсия по барам и кафе Лондона с живой музыкой и коктейлями. Посетим 4-6 заведений по вашим пожеланиям
Начало: У Seven Dials или по договоренности
«Посетим бары и кафе с роскошными, а порой и весьма оригинальными интерьерами»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
£340 за всё до 5 чел.
В Лондоне - пить! Прогулка по историческим пабам
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В Лондоне - пить! Прогулка по историческим пабам
Полное погружение в культуру, традиции, разговоры и, конечно же, напитки англичан
«Отдохнёте в пабе, который стоит на месте первой в Лондоне кофейни, положившей начало престижнейшим джентльменским клубам»
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
£225 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    3 июля 2025
    Ночной злачный Лондон - водоворот веселья, эстетики и лёгкости (18+)
    Не так часто оставляю отзывы, но этот маст. Влад - не только прекрасный гид с огромным багажом знаний и их
    читать дальше

    прекрасной и легкой подачей, а человек, который заразит вас духом Лондона, Англии в ее лучших проявлениях. Не обязательно привычно чопорной и правильной, а максимально настоящей. Highly recommend!

  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2024
    Ночной злачный Лондон - водоворот веселья, эстетики и лёгкости (18+)
    Мы ОЧЕНЬ хорошо провели вечер!
  • А
    Анна
    16 сентября 2024
    Ночной злачный Лондон - водоворот веселья, эстетики и лёгкости (18+)
    Экскурсия по злачным местам Лондона оказалась настоящим открытием! Гид мастерски передал атмосферу города, погружая нас в увлекательные истории и малоизвестные
    читать дальше

    факты. Отлично продуманный маршрут, потрясающая подача материала и внимание к деталям сделали эту экскурсию незабываемой. Было ощущение, что я перенеслась в другой мир. Однозначно рекомендую всем, кто хочет увидеть Лондон с новой, интересной и неожиданной стороны!

  • В
    Виктория
    13 сентября 2024
    Ночной злачный Лондон - водоворот веселья, эстетики и лёгкости (18+)
    В Лондоне с мужем бываем часто, и нас трудно чем-либо удивить. Все наши особые просьбы были полностью исполнены (в том
    читать дальше

    числе - посетить очень знаменитый, закрытый, привилегированный клуб).
    Особо хочется отметить теплую, дружескую эмоциональную атмосферу, которую почувствовали с нашим гидом. Очень довольны экскурсией и рады знакомству с Владом. Сердечно благодарим!!!

    В Лондоне с мужем бываем часто, и нас трудно чем-либо удивить. Все наши особые просьбы были
  • O
    Olga
    5 сентября 2024
    Ночной злачный Лондон - водоворот веселья, эстетики и лёгкости (18+)
    Спасибо большое за фантастический вечер! Остались самые радостные эмоции и яркие воспоминания! Идя навстречу нашим пожеланиям, Влад провел нас по
    читать дальше

    восхитительным местам, которыми мы насладились от души. Мы увидели совершенно другой - ночной Лондон. Только благодаря Владу мы смогли посетить несколько мест, куда сами до этого несколько раз никак не смогли попасть. Все было супер!

    Спасибо большое за фантастический вечер! Остались самые радостные эмоции и яркие воспоминания! Идя навстречу нашим пожеланиям
  • Н
    Наталья
    31 августа 2024
    Ночной злачный Лондон - водоворот веселья, эстетики и лёгкости (18+)
    Мы не первый раз в Лондоне. Решили заказать эту экскурсию у Влада по совету наших друзей. Этот потрясающий вечер превзошел
    читать дальше

    все наши ожидания!!!!! Глубокий профессионализм, индивидуальный подход, тонкое чувство юмора, удивительная легкость общения и, конечно же, харизма самого рассказчика, сделали этот вечер незабываемым!!! Мы открыли для себя Лондон с новой, неожиданной стороны. Огромное спасибо Владу!!!! Между прочим, планируем заказать и другие его экскурсии.

    Мы не первый раз в Лондоне. Решили заказать эту экскурсию у Влада по совету наших друзей

Сколько стоит экскурсия по Лондону в декабре 2025
Сейчас в Лондоне в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 148 до 340. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 41 ⭐ отзыв, цены от £148. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль