Программа состоит из 2-х частей:
- Посещение термальной купальни Сечени — самой большой купальни Будапешта. Входной билет включает пользование наружными и внутренними бассейнами.
- 19:00 Теплоходная прогулка по Дунаю с коктейлем. Великолепные панорамы города с борта корабля.
ежедневно, кроме 24 и 31 декабря
Термальная купальня Сечени
Бальнеологический комплекс термальная купальня Сечени — архитектурный ансамбль в стиле ренессанс, поражающий масштабом и великолепием. Стены и потолки внутренней части комплекса украшены лепниной, росписью, мозаикой, бассейны окружены статуями и колоннами. Лечебная вода, поднимающаяся с глубины — самый горячий источник в Европе. В этой воде содержится кальций, магний, хлор, сульфат, щелочь и значительное количество фтора.
Показания для купания:
- Хронические заболевания суставов и позвоночника
- Реабилитация после ортопедических операций и несчастных случаев
- Боли в позвоночнике
- Хронические воспаления суставов в неактивной стадии
- Невралгия
- Недостаток извести в костной системе
- Воды купальни пригодны также и для питья.
Организационные моменты
- Проход в купальню по нашему билету с 09:00 до 18:00.
- Время пребывания в купальне не ограничено (до закрытия).
- Детям младше 12 лет купание в термальной воде не рекомендуется. Исключение — по рекомендации врача.
- В купальне Сечени нет разделения на мужскую и женскую зоны.
- Банные принадлежности (тапочки и полотенце) желательно иметь с собой, но можно воспользоваться пунктом проката.
Теплоходная прогулка по Дунаю с коктейлем
Во время прогулки вы сможете полюбоваться завораживающей панорамой города. Вы увидите знаменитые мосты через Дунай, Королевский дворец, Будайскую крепость, церковь Матяша, гору Геллерт и другие легендарные достопримечательности Будапешта.
2 коктейля на выбор:
Pina Colada, Cuba Libre Old Fashioned, Sex on the beach, Mojito, Tequila Sunrise, Gin Fizz
Дополнительно в баре, можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные папитки, соки, минеральную воду.
Отправление теплохода: в 19:00
Посадка на теплоход в 18:30
Продолжительность прогулки 2 часа
Обратите внимание
- Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
- Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
- Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur/ чел
- На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только при наличии свободных столиков.
- По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д.
- В купальню и на пристань гости приходят самостоятельно.
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
Способы оплаты:
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы.
Отмена заказа без штрафа за 24 ч. до начала программы
24 и 31 декабря - бронирование программы не доступно!