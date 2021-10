Программа состоит из 2-х частей:

Посещение термальной купальни Сечени — самой большой купальни Будапешта. Входной билет включает пользование наружными и внутренними бассейнами.

19:00 Теплоходная прогулка по Дунаю с коктейлем. Великолепные панорамы города с борта корабля.

ежедневно, кроме 24 и 31 декабря

Термальная купальня Сечени

Бальнеологический комплекс термальная купальня Сечени — архитектурный ансамбль в стиле ренессанс, поражающий масштабом и великолепием. Стены и потолки внутренней части комплекса украшены лепниной, росписью, мозаикой, бассейны окружены статуями и колоннами. Лечебная вода, поднимающаяся с глубины — самый горячий источник в Европе. В этой воде содержится кальций, магний, хлор, сульфат, щелочь и значительное количество фтора.

Показания для купания:

Хронические заболевания суставов и позвоночника

Реабилитация после ортопедических операций и несчастных случаев

Боли в позвоночнике

Хронические воспаления суставов в неактивной стадии

Невралгия

Недостаток извести в костной системе

Воды купальни пригодны также и для питья.

Организационные моменты

Проход в купальню по нашему билету с 09:00 до 18:00.

Время пребывания в купальне не ограничено (до закрытия).

Детям младше 12 лет купание в термальной воде не рекомендуется. Исключение — по рекомендации врача.

В купальне Сечени нет разделения на мужскую и женскую зоны.

Банные принадлежности (тапочки и полотенце) желательно иметь с собой, но можно воспользоваться пунктом проката.

Теплоходная прогулка по Дунаю с коктейлем

Во время прогулки вы сможете полюбоваться завораживающей панорамой города. Вы увидите знаменитые мосты через Дунай, Королевский дворец, Будайскую крепость, церковь Матяша, гору Геллерт и другие легендарные достопримечательности Будапешта.

2 коктейля на выбор:

Pina Colada, Cuba Libre Old Fashioned, Sex on the beach, Mojito, Tequila Sunrise, Gin Fizz

Дополнительно в баре, можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные папитки, соки, минеральную воду.

Отправление теплохода: в 19:00

Посадка на теплоход в 18:30

Продолжительность прогулки 2 часа

Обратите внимание

Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.

Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.

Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur/ чел

На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только при наличии свободных столиков.

По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д.

В купальню и на пристань гости приходят самостоятельно.

Важно!

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

вариант А.

полная оплата заказа Спутнику

вариант Б.

бронируете программу без оплаты Спутнику,

на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы.

Отмена заказа без штрафа за 24 ч. до начала программы

24 и 31 декабря - бронирование программы не доступно!