Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем

Во время экскурсии вы насладитесь посещением термальной купальни Сечени - самой большой купальни...

Во время экскурсии вы насладитесь посещением термальной купальни Сечени — самой большой купальни Будапешта.

Вас ждет теплоходная прогулка по Дунаю с коктейлем и великолепные панорамы города с борта корабля.

Вы увидите знаменитые мосты через Дунай, Королевский дворец, Будайскую крепость, церковь Матяша, гору Геллерт и другие легендарные достопримечательности Будапешта.
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем

Что вы увидите 🤩

  • Купальня Сечени
  • Гора Геллерт
  • Мост Свободы
  • Мост Эржебет
  • Мост Маргит
  • Мост Петёфи
  • Цепной мост Сечени
  • Дворец Грэшем
  • Королевский дворец
  • Будайская крепость
  • Церковь Матяша
  • Рыбацкий бастион

Программа состоит из 2-х частей:

  • Посещение термальной купальни Сечени — самой большой купальни Будапешта. Входной билет включает пользование наружными и внутренними бассейнами.
  • 19:00 Теплоходная прогулка по Дунаю с коктейлем. Великолепные панорамы города с борта корабля.
ежедневно, кроме 24 и 31 декабря
Термальная купальня Сечени
Бальнеологический комплекс термальная купальня Сечени — архитектурный ансамбль в стиле ренессанс, поражающий масштабом и великолепием. Стены и потолки внутренней части комплекса украшены лепниной, росписью, мозаикой, бассейны окружены статуями и колоннами. Лечебная вода, поднимающаяся с глубины — самый горячий источник в Европе. В этой воде содержится кальций, магний, хлор, сульфат, щелочь и значительное количество фтора.

Показания для купания:

  • Хронические заболевания суставов и позвоночника
  • Реабилитация после ортопедических операций и несчастных случаев
  • Боли в позвоночнике
  • Хронические воспаления суставов в неактивной стадии
  • Невралгия
  • Недостаток извести в костной системе
  • Воды купальни пригодны также и для питья.
Организационные моменты
  • Проход в купальню по нашему билету с 09:00 до 18:00.
  • Время пребывания в купальне не ограничено (до закрытия).
  • Детям младше 12 лет купание в термальной воде не рекомендуется. Исключение — по рекомендации врача.
  • В купальне Сечени нет разделения на мужскую и женскую зоны.
  • Банные принадлежности (тапочки и полотенце) желательно иметь с собой, но можно воспользоваться пунктом проката.
Теплоходная прогулка по Дунаю с коктейлем
Во время прогулки вы сможете полюбоваться завораживающей панорамой города. Вы увидите знаменитые мосты через Дунай, Королевский дворец, Будайскую крепость, церковь Матяша, гору Геллерт и другие легендарные достопримечательности Будапешта.

2 коктейля на выбор:

    Pina Colada, Cuba Libre Old Fashioned, Sex on the beach, Mojito, Tequila Sunrise, Gin Fizz
    Дополнительно в баре, можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные папитки, соки, минеральную воду.
    Отправление теплохода: в 19:00
    Посадка на теплоход в 18:30
    Продолжительность прогулки 2 часа
    Обратите внимание
    • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
    • Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
    • Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur/ чел
    • На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только при наличии свободных столиков.
    • По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д.
    • В купальню и на пристань гости приходят самостоятельно.
    Важно!
    Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

    Способы оплаты:

    • вариант А.
    полная оплата заказа Спутнику
    вариант Б.
    бронируете программу без оплаты Спутнику,
    на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы.
    Отмена заказа без штрафа за 24 ч. до начала программы
    24 и 31 декабря - бронирование программы не доступно!

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-60 человекДля группы 1-15 человек
    Купальня Сечени (шкафчик) и теплоходная прогулка с коктейлем
    €47
    Купальня Сечени (кабинка) и теплоходная прогулка с коктейлем
    €50
    Купальня Сечени (кабинка) и теплоходная прогулка с коктейлем + "столик у окна"
    €60

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Посещение термальной купальни Сечени
    • Пользование наружными и внутренними бассейнами
    • Раздевалка шкафчик или кабинка
    • Теплоходная прогулка по Дунаю с коктейлями
    Что не входит
    • Экскурсия
    • Купальные принадлежности
    • Индивидуальное сопровождение
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Budapest, XIV. kerület Allatkerti körút 9-11.
    Завершение: пристань на Пештской стороне, напротив здания Академии
    Важная информация
    • Проход в купальню по нашему билету с 09:00 до 18:00.
    • Время купания не ограничено (до закрытия)
    • отправление теплохода в 19:00
    • посадка на теплоход в 18:30
    • Продолжительность прогулки 2 часа
    • Отправление теплохода от пристани у Цепного моста. Пештская сторона. Напротив здания Академии.
    • (Номер причала будет указан дополнительно)
    • Обратите внимание!
    • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
    • Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
    • 1. Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur/ чел
    • 2. На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. В зависимости от модели теплохода гостей рассаживают по 2 / 4 / 8 /12 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только, если не полная загрузка теплохода и при наличии свободных столиков.
    • 3. По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д.

    • Важно.

    • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
    • Способы оплаты:
    • вариант А.
    • полная оплата заказа Спутнику
    • вариант Б.
    • бронируете программу без оплаты Спутнику
    • полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы.
    • Отмена заказа без штрафа за 24 ч. до начала программы
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • при отмене клиентом: - 0% возврат
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    По выбранному вами времени

    Thermal.hungary
    Thermal.hungary
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