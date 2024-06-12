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Вы пройдёте по площади Героев и проспекту Андраши, заглянете в переулки и секретные дворики.



Услышите легенды местного замка, увидите скульптуру, получившую Гран-при на Всемирной выставке в Париже больше 100 лет назад, и увидите станцию метро, которой не существует. А ещё выясните, как и зачем городские утки шантажировали местных жителей.