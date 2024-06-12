Вы пройдёте по площади Героев и проспекту Андраши, заглянете в переулки и секретные дворики.
Услышите легенды местного замка, увидите скульптуру, получившую Гран-при на Всемирной выставке в Париже больше 100 лет назад, и увидите станцию метро, которой не существует. А ещё выясните, как и зачем городские утки шантажировали местных жителей.
Услышите легенды местного замка, увидите скульптуру, получившую Гран-при на Всемирной выставке в Париже больше 100 лет назад, и увидите станцию метро, которой не существует. А ещё выясните, как и зачем городские утки шантажировали местных жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Проспект Андраши. Он внесён в список наследия ЮНЕСКО, а ещё его называют Елисейскими Полями Будапешта.
- Площадь Героев. Вы увидите, как выглядели венгры в 9 веке, когда пришли на эти земли, и первого короля, который крестил свой народ.
- Национальный музей изобразительного искусства — один из самый старинных музеев Европы. Вы рассмотрите фасад здания, а я расскажу, какие сокровища прячутся за его стенами.
- Городская роща. Раньше здесь были болота, где охотились короли. А сегодня можно найти несуществующую станцию метро.
- Озеро с термальной водой. Я расскажу, как местные утки шантажировали горожан, чтобы заиметь такие роскошные условия.
- Граф Дракула — его создал уличный скульптор Михаил Колодко.
- Купальня Сечени — самый большой европейский купальный комплекс. Вы полюбуетесь зданием, а я расскажу, как это место связано с бегемотом.
- Будапештский зоопарк — один из старейших зоопарков в мире. Вы не будете заходить внутрь, но рассмотрите его территорию снаружи.
- Замок Вайдахуняд. Вы полюбуетесь эклектичной архитектурой постройки, а я расскажу его историю.
в среду и субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Байза утца»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 2730 туристов
Привет, я Инна! Я влюбилась в Будапешт с первого взгляда. Каждый день этот удивительный город раскрывает мне новые интересные места и загадочные страницы истории. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и своей любовью к венгерской столице!Задать вопрос
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