1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдет вверх по течению к острову Маргит и затем до современного моста Ракоци»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€69 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
«Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдёт вверх до острова Маргит между двумя частями венгерской столицы — Будой и Пештом, и спустится вниз до моста Ракоци»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€65 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Но хостес на теплоходе всегда готов помочь с организационными вопросами»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Круиз
1 час
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€19 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиля16 сентября 2023Теплоходная прогулка, венгерский гуляш и зажигательный чардашПрекрасная прогулка, все как было заявлено, встречали бокалом игристого. Понравилась атмосфера, музыквнты, очень вкусная еда. За доп плату можно приобристи напитки. Рекомендуем
- ААнастасия8 сентября 2023Теплоходная прогулка, венгерский гуляш и зажигательный чардашОтличная прогулка на теплоходе с прекрасным вкусным ужином!!! Впечатляющие виды вечернего Будапешта под звуки живой музыки и зажигательного чардаша!!! Остались очень довольны!!! Всем советую!!!
- PPavel14 августа 2022Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и
- ТТатьяна13 декабря 2021Сама по себе прогулка очень понравилась. Местоположение причала найти довольно просто. Как оказалось, на теплоходе есть несколько видов времяпровождения, помимо
- KKalinka300015 ноября 2021Купальня Сечени и теплоходная прогулка с венгерским гуляшомОтлично! Лучше бывает только в Купальне Руда
- ЕЕлена10 марта 2020Покупала этот круиз с обедом для того, чтобы показать маме Будапешт с воды. Экскурсией это не назовешь, но нам ее
- ААлександра30 января 2020Заявленной живой музыки не было, но впечатление от организации хорошее. Официанты оперативно подходили, убирая посуду и предлагая дополнительные напитки, еда вкусная и разнообразная. В целом, всё понравилось)
- ССергей23 января 2020Не поставил ни чего с 1 по 3 вопрос, по тому, что это не экскурсия а обед на теплоходе с осмотром Будапешта с реки. Возможно вечером хорошо но и днем есть на что посмотреть. Прокатитесь не пожалеете!
- ЮЮлия28 мая 2019В общем-то, это оказался огромный корабль, на котором везут всех: и с коктейлями, и с шампанским и с ужином. Понравилось не
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На теплоходе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "На теплоходе" можно забронировать 4 экскурсии от 19 до 99. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на теплоходе, 23 ⭐ отзыва, цены от €19. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август