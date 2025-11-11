На этой индивидуальной экскурсии по Будайской крепости дети и взрослые смогут представить себя героями сказки «Кольцо ворона».
Узнайте о приключениях короля Матяша, любимого правителя Венгрии, и раскройте тайны готических зданий. В программе: Королевский дворец, Рыбацкий бастион, церковь Матяша и многое другое.
Экскурсия идеально подходит для любознательных путешественников от 7 лет, которые любят задавать вопросы и делать удивительные открытия
5 причин купить эту экскурсию
- 👑 Узнать о короле Матяше
- 🏰 Посетить Будайскую крепость
- 🦅 Понять, почему здесь так много ворон
- 🔍 Раскрыть тайны готических зданий
- 🐉 Найти фантастических животных крепости
Время начала: 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Дворцовый сад
- Рыбацкий бастион
- Церковь Матяша
- Башня «Палица»
- Фонтан Матяша
- Лабиринт под Крепостной горой
- Таверна «Красный ёж»
Описание экскурсии
Старинная поговорка гласит: «Три города — жемчужины Европы: Венеция на водах, на равнине — Флоренция, и Буда — на горах». На экскурсии вы мысленно перенесётесь во времена золотого века Будайского королевства и увидите:
Витражи средневекового крыла королевского дворца
Готическую ажурную церковь Матяша (мы зайдём внутрь)
Роскошный фонтан Матяша
Самую узкую и короткую улицу крепости
Прижизненный скульптурный портрет короля
Улицы и здания, которым уже полтысячелетия
Самый красивый панорманый вид на Дунай и на Пешт
И многое другое!
По пути вы
- Выясните, что связывает средневекового короля и знаменитую женщину-математика Софью Ковалевскую
- Отгадаете, зачем нужно сидеть «в кармане»
- Поймёте, откуда в средневековье 3d-изображения
- Раскроете тайны, которые хранят готические здания
- Отыщете всех фантастических животных крепости
- Ответите на вопрос, почему здесь так много ворон
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам от 7 лет, которые любят задавать вопросы, фантазировать и делать удивительные открытия.
Организационные детали
- Эта экскурсия рассчитана на путешественников старше 7 лет. Но мы просим юных участников обязательно взять с собой хотя бы одного взрослого, ведь разгадывать загадки, считать ворон и раскрывать тайны крепости вместе гораздо интереснее!
- Дополнительно оплачиваются еда, напитки, покупка сувениров (по желанию)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова / действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы / традиции страны пребывания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножия Будайского холма
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Будапеште
Провели экскурсии для 3731 туриста
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи.
