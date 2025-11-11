На этой индивидуальной экскурсии по Будайской крепости дети и взрослые смогут представить себя героями сказки «Кольцо ворона». Узнайте о приключениях короля Матяша, любимого правителя Венгрии, и раскройте тайны готических зданий. В программе: Королевский дворец, Рыбацкий бастион, церковь Матяша и многое другое. Экскурсия идеально подходит для любознательных путешественников от 7 лет, которые любят задавать вопросы и делать удивительные открытия

за 1–4 человек или €45 за человека, если вас больше

Старинная поговорка гласит: «Три города — жемчужины Европы: Венеция на водах, на равнине — Флоренция, и Буда — на горах». На экскурсии вы мысленно перенесётесь во времена золотого века Будайского королевства и увидите:

Королевский дворец

Дворцовый сад

Витражи средневекового крыла королевского дворца

Рыбацкий бастион

Готическую ажурную церковь Матяша (мы зайдём внутрь)

Башню «Палица»

Роскошный фонтан Матяша

Вход в лабиринт под Крепостной горой

Самую узкую и короткую улицу крепости

Прижизненный скульптурный портрет короля

Старинную таверну «Красный ёж»

Улицы и здания, которым уже полтысячелетия

Самый красивый панорманый вид на Дунай и на Пешт

И многое другое!

По пути вы

Выясните, что связывает средневекового короля и знаменитую женщину-математика Софью Ковалевскую

Отгадаете, зачем нужно сидеть «в кармане»

Поймёте, откуда в средневековье 3d-изображения

Раскроете тайны, которые хранят готические здания

Отыщете всех фантастических животных крепости

Ответите на вопрос, почему здесь так много ворон

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам от 7 лет, которые любят задавать вопросы, фантазировать и делать удивительные открытия.

Организационные детали

Эта экскурсия рассчитана на путешественников старше 7 лет. Но мы просим юных участников обязательно взять с собой хотя бы одного взрослого, ведь разгадывать загадки, считать ворон и раскрывать тайны крепости вместе гораздо интереснее!

Дополнительно оплачиваются еда, напитки, покупка сувениров (по желанию)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды