G Georgy Будапешт вдоль и поперёк Дата посещения: 27 марта 2025 Мы провели в Будапеште замечательный день с гидом Еленой. Прекрасный гид, умница, блестяще знает историю страны и очень ее любит. Никакой навязчивой зазубренной информации. Слушать одно удовольствие . Рекомендую всем любознательным туристам. Георгий

Л Лена Трансфер из аэропорта в центр города Поездка была отличная. Спасибо

Т Трофимова Пешком по главным местам Будапешта С опозданием, но хочу поблагодарить моего гида Елену за теплый прием и прекрасную экскурсию! Очень всё понравилось!

Т Татьяна Трансфер из Будапешта в Вену Отличный трансфер, очень удобно!

Водитель был вовремя, был вежлив и вел машину аккуратно, салон чистый. Рекомендую!

Т Татьяна Будапешт вдоль и поперёк

Пунктуальность, доброжелательность, глубокие знания истории сделали нашу читать дальше экскурсию душевной и запоминающейся.



Это не экскурсия, это путешествие во времени на хорошем автомобиле и пешком 😀

До сих пор вспоминаем с восторгом и улыбкой!

А Алекс Свет и тени вечернего Будапешта Хорошая экскурсия. Лена прекрасно передала атмосферу Будапешта.

Экскурсия соответсивует описанию.

Большое спасибо

N Nikolay Будапешт вдоль и поперёк Спасибо большое Елене за первое наше знакомство с Будапештом. Очень много чего узнали, время пролетело так быстро и легко что казалось все еще впереди. Елене действительно удалось влюбить нас в город. Обязательно вернёмся ещё

Д Денис Будапешт вдоль и поперёк Все прошло замечательно, большое спасибо за замечательную экскурсию и профессионализм!

Е Елена Будапешт вдоль и поперёк читать дальше находимся под прекрасным впечатлением. Узнали массу новой информации, интересных фактов. Отдельно хотим поблагодарить за теплую атмосферу не только города, но и за ту теплоту и заботу, в которую нас погрузила Елена. Всем советуем!! Благодарим Елену за чудесно проведенную экскурсию. Сегодня вместе с мужем были на 6 часовой экскурсии, только вернулись с домой и