Индивидуальная
до 3 чел.
Свет и тени вечернего Будапешта
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
Завтра в 18:30
20 янв в 18:30
€159 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Будапешта в Вену
Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы
Завтра в 15:30
20 янв в 00:30
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
21 янв в 18:00
22 янв в 18:00
€118 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Будапешта в Хевиз
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие из Будапешта в Хевиз. Встреча с табличкой, комфортные авто
Завтра в 16:30
20 янв в 00:30
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Посетите три удивительных города вдоль Дуная. Узнайте историю Эстергомского собора, прогуляйтесь по Вышеградской цитадели и насладитесь атмосферой Сентендре
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
€433 за всё до 7 чел.
Билеты
Пешком по главным местам Будапешта
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace»
Завтра в 10:00
20 янв в 09:00
€148 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в центр города
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало и завершение путешествия по великолепному Будапешту
Завтра в 09:30
20 янв в 00:30
€49 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Будапеште за 4 часа
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
Завтра в 15:00
20 янв в 08:00
€257 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: стрит-арт и прочие чудеса
Исследуйте современный Будапешт через его стрит-арт. Узнайте, чем живёт город сегодня, и познакомьтесь с его скрытыми культурными отсылками
20 янв в 17:00
21 янв в 09:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Полёт на вертолёте над Будапештом
Полюбоваться городом и Дунаем, ощутить прилив адреналина и сделать лучшие фото
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогулка по крепостному району Будапешта, где история оживает. Узнайте о королевских резиденциях и полюбуйтесь видами на Дунай
Начало: У входа в отель Hilton Budapest
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€116 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Будапешт: знакомство с городом
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
20 янв в 09:00
21 янв в 08:00
€238 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны современного Будапешта
Погрузитесь в мир современного Будапешта, где стрит-арт и руин-бары расскажут свои истории. Узнайте, как искусство изменило город и кто стоит за его созданием
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Полёт на самолёте над Будапештом
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Еврейский квартал в Будапеште
Прогулка по Эржебетварошу с погружением в еврейские традиции и знакомством с историей Холокоста
Завтра в 15:00
20 янв в 10:00
от €210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: прогулка по необычным местам Буды
Исследуйте старинную Буду: от церкви Матьяша до лабиринтов под городом. Откройте для себя уникальные истории и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Неподалёку от станции метро «Széll Kálmán tér»
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт вдоль и поперёк
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
€260 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Будапешт - по следам империи
Вечерняя экскурсия по главным местам столицы
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 17:30
20 янв в 17:30
от €148
€155 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Приятный вечер в Будапеште начнется с теплоходной прогулки по Дунаю. Насладитесь видами города, живой музыкой и коктейлями на выбор. Это будет незабываемо
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
20 янв в 19:00
€37 за человека
Водная прогулка
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Незабываемая вечерняя прогулка по Дунаю с ужином на борту теплохода. Восхитительные виды Будапешта и традиционные венгерские блюда под живую музыку
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
20 янв в 19:00
€75 за человека
Водная прогулка
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Насладитесь уникальной теплоходной прогулкой по Дунаю в Будапеште. Виды на город, напитки без ограничений и атмосфера венгерской столицы ждут вас
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
20 янв в 19:00
€65 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: обзорная экскурсия по Пешту
Пешт - это не только история, но и современная жизнь Будапешта. Прогуляйтесь по знаковым местам, попробуйте местные деликатесы и узнайте, чем живёт город
Начало: Неподалеку от здания Парламента
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Будапешт, противоречивый и обаятельный
Погрузитесь в жизнь Будапешта, открывая для себя его архитектуру и любимые местами жителей. Уникальные бары, дворики и книжные лавки ждут вас
20 янв в 09:30
21 янв в 09:30
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: руинные бары и не только
Погрузитесь в уникальную атмосферу руинных баров Будапешта, где креатив и свобода сочетаются с местной культурой и необычными напитками
20 янв в 17:00
21 янв в 16:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: детская экскурсия по Будайской крепости
Вас ждёт путешествие в мир сказок и легенд Будайской крепости. Откройте тайны средневековья и узнайте о короле Матяше. Подходит для детей от 7 лет
Начало: У подножия Будайского холма
21 янв в 09:30
22 янв в 04:30
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Будапешт для своих: турецкие мотивы в жизни города
Откройте для себя Будапешт с восточными нотками: минареты, купальни и легенды. Насладитесь прогулкой и попробуйте турецкий кофе и десерты
Начало: Неподалёку от купален «Рудаш»
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
от €180 за всё до 15 чел.
- GGeorgy28 марта 2025Будапешт вдоль и поперёкДата посещения: 27 марта 2025Мы провели в Будапеште замечательный день с гидом Еленой. Прекрасный гид, умница, блестяще знает историю страны и очень ее любит. Никакой навязчивой зазубренной информации. Слушать одно удовольствие . Рекомендую всем любознательным туристам. Георгий
- ЛЛена7 января 2026Поездка была отличная. Спасибо
- ТТрофимова6 января 2026С опозданием, но хочу поблагодарить моего гида Елену за теплый прием и прекрасную экскурсию! Очень всё понравилось!
- ТТатьяна5 января 2026Отличный трансфер, очень удобно!
Водитель был вовремя, был вежлив и вел машину аккуратно, салон чистый. Рекомендую!
- ТТатьяна30 декабря 2025Хотели бы поблагодарить Елену за отличную 6-часовую экскурсию на 2 языках (английском и русском)!
Пунктуальность, доброжелательность, глубокие знания истории сделали нашу
- ААлекс24 декабря 2025Хорошая экскурсия. Лена прекрасно передала атмосферу Будапешта.
Экскурсия соответсивует описанию.
Большое спасибо
- NNikolay16 декабря 2025Спасибо большое Елене за первое наше знакомство с Будапештом. Очень много чего узнали, время пролетело так быстро и легко что казалось все еще впереди. Елене действительно удалось влюбить нас в город. Обязательно вернёмся ещё
- ДДенис16 декабря 2025Все прошло замечательно, большое спасибо за замечательную экскурсию и профессионализм!
- ЕЕлена9 декабря 2025Благодарим Елену за чудесно проведенную экскурсию. Сегодня вместе с мужем были на 6 часовой экскурсии, только вернулись с домой и
- PPaul8 декабря 2025Очень содиржательно и интересно👍
