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Будапешт глазами местного жителя

5
12 отзывов
Эдуард С.
Эдуард С. – Гид из Будапешта
В рамках обзорной экскурсии 🧭 мы исследуем сердце Будапешта — его центральные улицы.

Прогуляемся по Площади Героев и самому красивому проспекту города.

В перерыве я отведу вас в самую маленькую кофейню, где подают кофе и классический штрудель.

А завершим нашу прогулку 👣 на Будайских холмах, с которых открывается лучший вид на венгерскую столицу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €188 за экскурсию

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Будапешт глазами местного жителя
Будапешт глазами местного жителя

Что вы увидите

  • Пешт
  • Буду
  • Дунай
  • Панораму Будапешта
  • Здание Парламента
  • Площадь Героев
  • Проспект Андраши
Эта экскурсия ⛳ длится 4, 5 часа и включает в себя главные достопримечательности 🏛️ города и места, связанные не только с венгерской историей 📖, но и c римской, турецкой, австрийской, еврейской и русской.
Мы увидим самую красивую площадь Будапешта - пл. Героев, романтичный замок 🏰 Вайдахуньяд, проедем по Елисейским полям Будапешта. Восхитимся великолепным зданием Парламента, самым большим католическим костёлом Будапешта - Базиликой, самой большой синагогой Европы. Пройдёмся по элегантной пл. Свободы, удивимся великолепной архитектуре венгерского сецессиона, вспомним героев Советской Армии, отдавших свою жизнь за свободу Будапешта.
С нескольких панорамных точек Буды полюбуемся потрясающей городской панорамой, пройдёмся по средневековым улочкам Королевской крепости, поднимемся на Рыбацкий бастион, увидим самый старый костёл Буды - костёл Матиаша, заглянем в недра Будайских холмов и пр.
Я расскажу, только для Вас, об основных моментах венгерской истории, о борьбе венгров за независимость против турок и австрийцев, о штурме Будапешта Советской Армией. У Вас будет возможность спокойно сделать фотографии 📸, купить сувениры 🎁, по желанию выпить 🍹 чашечку кофе и попробовать венгерский штрудель в самом маленьком кафе Будапешта.
Приятной экскурсии!
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Парковочные места
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Штраф за непристегнутый ремень
Начало и место завершения
🚩 Ваша гостиница
Будапешт глазами местного жителя
Будапешт глазами местного жителя
Будапешт глазами местного жителя
Будапешт глазами местного жителя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эдуард С.
Эдуард С.
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12 отзывов оставили туристы

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