Эта экскурсия ⛳ длится 4, 5 часа и включает в себя главные достопримечательности 🏛️ города и места, связанные не только с венгерской историей 📖, но и c римской, турецкой, австрийской, еврейской и русской.

Мы увидим самую красивую площадь Будапешта - пл. Героев, романтичный замок 🏰 Вайдахуньяд, проедем по Елисейским полям Будапешта. Восхитимся великолепным зданием Парламента, самым большим католическим костёлом Будапешта - Базиликой, самой большой синагогой Европы. Пройдёмся по элегантной пл. Свободы, удивимся великолепной архитектуре венгерского сецессиона, вспомним героев Советской Армии, отдавших свою жизнь за свободу Будапешта.

С нескольких панорамных точек Буды полюбуемся потрясающей городской панорамой, пройдёмся по средневековым улочкам Королевской крепости, поднимемся на Рыбацкий бастион, увидим самый старый костёл Буды - костёл Матиаша, заглянем в недра Будайских холмов и пр.

Я расскажу, только для Вас, об основных моментах венгерской истории, о борьбе венгров за независимость против турок и австрийцев, о штурме Будапешта Советской Армией. У Вас будет возможность спокойно сделать фотографии 📸, купить сувениры 🎁, по желанию выпить 🍹 чашечку кофе и попробовать венгерский штрудель в самом маленьком кафе Будапешта.

Приятной экскурсии!