480 отзывов оставили туристы

Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Открывайте для себя аутентичный Будапешт! Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по богемному кварталу, познакомитесь с историей венгерской столицы, полюбуетесь панорамными видами со смотровых площадок и узнаете о культуре и традициях венгерского народа.
Этот маршрут — прогулка по стороне Будапешта, где жизнь кипит. Пешт — не просто половина столицы, это целый характер: чуть дерзкий, богемный, с налётом старины и пульсом настоящего. Вам откроется колоритный дух города на прогулке по «венгерскому Бродвею» — проспекту Андраши. Мы вспомним старинные легенды у замка Вайдахуняд и рассмотрим старинное здание оперного театра и базилику Святого Стефана. Отыщем памятник Анонимусу и немало замечательных мест, которые известны только местным жителям. Вы узнаете, где попробовать блюда богатой и чрезвычайно интересной венгерской кухни, как выбрать настоящие аутентичные сувениры и какие музеи обязательно стоит посетить.
Синий маршрут
На этом маршруте мы поднимемся на сторону Буды — туда, где узкие улочки ведут к крепости, а каждый поворот — это открыточный вид на город. Мы осмотрим главные достопримечательности Буды: крепость, Королевский Дворец, Рыбацкий бастион, собор Матяша. Вы узнаете о счастливых и тяжелых временах истории города, а также о том, как живут здесь люди сегодня, и чем на сегодняшний день Буда отличается от Пешта. Перед нами откроется восхитительная панорама на город, и вы сможете сделать отличные фотографии на память!
Карта и расписание маршрутов — в галерее.
Кому подходит экскурсия
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта. • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Будапеште, и частым гостям города.
Организационные детали
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
На обоих маршрутах группа необходимо будет воспользоваться общественным транспортом, цена билета — 450 форинтов, чуть больше 1 евро
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. Все объекты мы осматриваем только снаружи.
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Будапеште, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€30
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города, перед входом в отель Интерконтиненталь
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 93872 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
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Основано на последних 30 из 559 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
У нас был прекрасный гид Илья)Хорошо,интересно подает информацию,знает когда нужно сделать паузу,пошутить И так далее)Емко,классно,доступно) Рекомендую
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Дмитрий
так уж получилось, что на этой экскурсии, необоснованно и бесповоротно, мы оказались снова одни. странно, что такая профессиональная команда организаторов не пользуется дикой популярностью, ведь из экскурсии, сколько мы успели читать дальшеуменьшить
посетить, действительно классные и содержательные! но сейчас не об этом. программа экскурсии состояла из 2 направлений и так, как мы оказались одни, было любезно предложено выбрать, куда идем и что интересно… Илья, человек-оркестр (в хорошем смысле этого слова) провел экскурсию на высшем уровне, хотя мы ему всячески старались не способствовать (Илья, прости нас, мы не хотели… Просто было настроение по юморить…) Но, даже это не смогло испортить экскурсию - информация прямо лилась рекой, а форма подачи была интересной и не «загрузочной»… В общем, если вы встречаете команду 15-15 в качестве организаторов экскурсий, смело берите - не прогадаете!
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О
Оксана
Экскурсии замечательные, была и на синем и на красном маршруте. Илья - профессионал своего дела. За интересной беседой о Будапеште, время пролетело незаметно. Рекомендую.
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L
Liliya
Свидание с Будапештом было превосходным! Гид Илья интересно рассказывает о городе и его особенностях. Рекомендую! Благодарю гида за удивительную, познавательную прогулку по Будапешту!
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Dmitrii
Великолепная экскурсия, причем я посетил оба маршрута (красный и синий), и оба очень понравились. Наш гид Илья очень интересно и содержательно рассказывал об истории Венгрии и Будапешта в частности, мои наилучшие рекомендации!
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Виолетта
У нас была прогулка по Буде и, несмотря на плохую погоду - дождь и ветер, наш гид Илья провел прекрасную и познавательную экскурсию по этой части Будапешта. Илья отличный рассказчик читать дальшеуменьшить
с артистическими способностями. Он неравнодушен к истории города, давно живёт в Венгрии и знает о ней многое. Очень жаль, что мы не попали к нему на экскурсию по Пешту, но, надеюсь, в следующий раз восполнить этот пробел. Могу уверенно рекомендовать посетить экскурсии Ильи!
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