480 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Синий маршрут: must-see в Будапеште

Вы увидите «визитные карточки» столицы и взглянете на город с объемной исторической точки зрения: со времен кельтских поселений до наших дней. Узнаете, почему великолепный собор Матяша является сакральным центром города, познакомитесь с историей величественной Будайской крепости, королевского дворца и венгерской Академии Наук. А также полюбуетесь живописным видом на Дунай со знаменитого Цепного моста.

Красный маршрут: тайные знаки

Вам откроется колоритный дух города на прогулке по «венгерскому Бродвею» — проспекту Андраши. Мы вспомним старинные легенды у замка Вайдахуняд и рассмотрим старинное здание оперного театра и базилику Святого Стефана. Отыщем памятник Анонимусу и немало замечательных мест, которые известны только местным жителям. Вы узнаете, где попробовать блюда богатой и чрезвычайно интересной венгерской кухни, как выбрать настоящие аутентичные сувениры и какие музеи обязательно стоит посетить.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Будапеште, и частым гостям города.