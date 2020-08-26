480 отзывов оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Будапешту

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в центре города, перед входом в отель Интерконтиненталь
  • Заказать экскурсию

20 за человека

У этой экскурсии480 отзывов
4.72
Tripster
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Tripster – представитель в Будапеште
Выбирайте один из двух маршрутов и открывайте для себя аутентичный Будапешт! Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города, прогуляетесь 👣 по богемному кварталу, познакомитесь с историей 📖 венгерской столицы, полюбуетесь панорамными видами со смотровых площадок и узнаете о культуре и традициях венгерского народа.
Ежедневная прогулка по Будапешту
Ежедневная прогулка по Будапешту

Что вас ожидает

Синий маршрут: must-see в Будапеште
Вы увидите «визитные карточки» столицы и взглянете на город с объемной исторической точки зрения: со времен кельтских поселений до наших дней. Узнаете, почему великолепный собор Матяша является сакральным центром города, познакомитесь с историей величественной Будайской крепости, королевского дворца и венгерской Академии Наук. А также полюбуетесь живописным видом на Дунай со знаменитого Цепного моста.

Красный маршрут: тайные знаки
Вам откроется колоритный дух города на прогулке по «венгерскому Бродвею» — проспекту Андраши. Мы вспомним старинные легенды у замка Вайдахуняд и рассмотрим старинное здание оперного театра и базилику Святого Стефана. Отыщем памятник Анонимусу и немало замечательных мест, которые известны только местным жителям. Вы узнаете, где попробовать блюда богатой и чрезвычайно интересной венгерской кухни, как выбрать настоящие аутентичные сувениры и какие музеи обязательно стоит посетить.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Будапеште, и частым гостям города.

Организационные детали

• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
• Экскурсию проводят несколько гидов, поэтому если группа на интересующий вас день заполнена, напишите нам — мы добавим вас в другую группу
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
• Экскурсия проводится без наушников
• Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Будапеште, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Ежедневная прогулка по Будапешту
Ежедневная прогулка по Будапешту
Ежедневная прогулка по Будапешту
Ежедневная прогулка по Будапешту
Ежедневная прогулка по Будапешту
Ежедневная прогулка по Будапешту

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала в центре города, перед входом в отель Интерконтиненталь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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480 отзывов оставили туристы

26 августа 2020
Одна из лучших экскурсий за мою долгую историю путешествий. Благодаря ковиду, на групповой экскурсии я оказалась одна, Виктория просто кладезь знаний исторических фактов, легенд, интересных историй о Будапеште. Сразу ясно, что гид влюблен в свой город и щедро делится этой любовью. У меня остались самые лучшие воспоминания.
19 июля 2020
Экскурсия по Буде прошла на отлично. Ольге удалось заинтересовать и «гиперактивных» подростков и их родителей. Ни один вопрос не остался без ответа. Однозначно рекомендуем!
19 марта 2020
Создала проблемку только погода - дождь. Огромное спасибо за знакомство с Будапештом
18 марта 2020
Нам все очень понравилось, было и правда и нтересно. Материал подобран очень грамотно, не куча выдержек из учебника, которые забудешь через час, а увлекательные факты и события из жизни города, которые хочется пересказать друзьям. Здорово. Рекомендую.
17 марта 2020
Я сделал ошибку: перед началом экскурсии я почитал Википедию. Страничку "Венгрия". 70% содержания экскурсии мне было известно. Печалька... А так неплохая экскурсия.
17 марта 2020
Ходили на экскурсию по городу Буда. Экскурсия очень понравилась, спасибо Виктории за интересную прогулку и полезную информацию о городе.
15 марта 2020
Это нечто! Виктория- умница, красавица, живая, эмоциональная! Первый раз на такой экскурсии. На любой вопрос -исчерпывающий ответ. Будапешт великолепен❤️ Вика спасибо! Успехов вам удачи и благодарных туристов!
12 марта 2020
Отличный экскурсовод. Видно, что любит Будапешт. Спасибо!
12 марта 2020
Большое спасибо, все очень интересно и живописно. Гид Виктор — замечательный, душевный и корректный. Будапешт прекрасен. Рекомендуем
12 марта 2020
Добрый день, прогулялись по Будапешту с Ильей и Виктором. Два дня по двум маршрутам - идея замечательная для туристов на 3-4 дня. В Будапеште были впервые - понравилось ВСЕ. Но Буда оставила большее впечатление, а в Пеште только - фойе Будапешсткой оперы и ;вишенка на торте; - музей сельскохозяйственного производства - ну и навояли!!!!!
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