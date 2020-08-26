480 отзывов оставили туристы

Синий маршрут: must-see в Будапеште
Вы увидите «визитные карточки» столицы и взглянете на город с объемной исторической точки зрения: со времен кельтских поселений до наших дней. Узнаете, почему великолепный собор Матяша является сакральным центром города, познакомитесь с историей величественной Будайской крепости, королевского дворца и венгерской Академии Наук. А также полюбуетесь живописным видом на Дунай со знаменитого Цепного моста.
Красный маршрут: тайные знаки
Вам откроется колоритный дух города на прогулке по «венгерскому Бродвею» — проспекту Андраши. Мы вспомним старинные легенды у замка Вайдахуняд и рассмотрим старинное здание оперного театра и базилику Святого Стефана. Отыщем памятник Анонимусу и немало замечательных мест, которые известны только местным жителям. Вы узнаете, где попробовать блюда богатой и чрезвычайно интересной венгерской кухни, как выбрать настоящие аутентичные сувениры и какие музеи обязательно стоит посетить.
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Будапеште, и частым гостям города.
• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
• Экскурсию проводят несколько гидов, поэтому если группа на интересующий вас день заполнена, напишите нам — мы добавим вас в другую группу
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
• Экскурсия проводится без наушников
• Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Будапеште, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!