И Ирина Экскурсия в Будe - Будайская крепость Очень красиво, как в сказке из детства ❤️ ещё и во время национального праздника!

S Svetlana Экскурсия в Будe - Будайская крепость Мы очень довольны. Оценка пять баллов. Золтан очень грамотный, знающий гид. Видно, что любит свою работу и город. Старался показать максимально и дает много информации. Все предусмотрел для нас. Очень благодарны и всем рекомендуем этого гида.

L Larisa Экскурсия в Будe - Будайская крепость Прекрасная экскурсия по Буде, экскурсовод Золтан рассказал нам очень много интересного, дал много рекомендаций. Очень рекомендуем, экскурсия обязательна к посещению в Буде

K Kristina Purpleliner: Круиз по Дунаю Все было организовано, как и было заявлено при покупке билетов, легко нашли причал, согласно указаниям в инструкции! Только не было аудиогида, было непонятно что видишь по сторонам, но Гугл был в помощь!

K Kirill Purpleliner: Круиз по Дунаю Очень хорошая экскурсия по Дунаю, единственный недостаток - телевизор иногда глючит и не показывает информацию о тех местах, которые проезжаем в настоящий момент

Д Дима Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту Экскурсия супер. Все прошло как запланированно. Марина, очень интересный и опытный гид. Помогла разобраться со всеми вопросами еще до поездки. Рекомендую

Ш Шерман Пешком по Будайской крепости Мы попали на пешеходную экскурсию по Будде с прекрасным гидом. Профессиональный гид. Очень понравилась экскурсия.

A Anna Пешком по Будайской крепости Спасибо большое гиду Ирине за интересную и познавательную экскурсию по Буде. Мы получили море удовольствия и приятных впечатлений. Очень рекомендуем Ирину. Ещё раз большое спасибо

В Виола Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту Супер экскурсия с Мариной, познавательно и комфортно.