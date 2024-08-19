Район Буда – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Буда» в Будапеште на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Purpleliner: Круиз по Дунаю
4 отзыва
1 час
Круиз
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
15 сен в 17:00
16 сен в 17:00
11.90 за человека
Экскурсия в Будe - Будайская крепость
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Будe - Будайская крепость
Начало: Clark Ádám tér
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
20 за человека
Weekend-круиз по Дунаю
1 отзыв
1 час
Круиз
Weekend-круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
13.90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    19 августа 2024
    Экскурсия в Будe - Будайская крепость
    Очень красиво, как в сказке из детства ❤️ ещё и во время национального праздника!
  • S
    Svetlana
    12 августа 2024
    Экскурсия в Будe - Будайская крепость
    Мы очень довольны. Оценка пять баллов. Золтан очень грамотный, знающий гид. Видно, что любит свою работу и город. Старался показать максимально и дает много информации. Все предусмотрел для нас. Очень благодарны и всем рекомендуем этого гида.
  • L
    Larisa
    5 августа 2024
    Экскурсия в Будe - Будайская крепость
    Прекрасная экскурсия по Буде, экскурсовод Золтан рассказал нам очень много интересного, дал много рекомендаций. Очень рекомендуем, экскурсия обязательна к посещению в Буде
  • K
    Kristina
    3 июля 2024
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    Все было организовано, как и было заявлено при покупке билетов, легко нашли причал, согласно указаниям в инструкции! Только не было аудиогида, было непонятно что видишь по сторонам, но Гугл был в помощь!
  • K
    Kirill
    27 июня 2024
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    Очень хорошая экскурсия по Дунаю, единственный недостаток - телевизор иногда глючит и не показывает информацию о тех местах, которые проезжаем в настоящий момент
  • Д
    Дима
    1 февраля 2023
    Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту
    Экскурсия супер. Все прошло как запланированно. Марина, очень интересный и опытный гид. Помогла разобраться со всеми вопросами еще до поездки. Рекомендую
  • Ш
    Шерман
    18 ноября 2022
    Пешком по Будайской крепости
    Мы попали на пешеходную экскурсию по Будде с прекрасным гидом. Профессиональный гид. Очень понравилась экскурсия.
  • A
    Anna
    30 сентября 2022
    Пешком по Будайской крепости
    Спасибо большое гиду Ирине за интересную и познавательную экскурсию по Буде. Мы получили море удовольствия и приятных впечатлений. Очень рекомендуем Ирину. Ещё раз большое спасибо
  • В
    Виола
    17 сентября 2022
    Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту
    Супер экскурсия с Мариной, познавательно и комфортно.
  • O
    Olesya29
    11 декабря 2019
    Будапешт глазами местного жителя
    Все очень понравилось! Будем рекомендовать всем этого гида! Эдуард смог за пол дня влюбить нас в Будапешт❤️ Первый гид из многих стран который нам понравится по всем параметрам!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Район Буда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Purpleliner: Круиз по Дунаю
  2. Экскурсия в Будe - Будайская крепость
  3. Weekend-круиз по Дунаю
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Район Буда" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 20. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Район Буда», 10 ⭐ отзывов, цены от €11. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам