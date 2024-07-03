1 час
Круиз
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
15 сен в 17:00
16 сен в 17:00
€11.90 за человека
1 час
Круиз
Weekend-круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
€13.90 за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
Начало: Nagyboldogasszony templom / Церковь Богоматери
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKristina3 июля 2024Все было организовано, как и было заявлено при покупке билетов, легко нашли причал, согласно указаниям в инструкции! Только не было аудиогида, было непонятно что видишь по сторонам, но Гугл был в помощь!
- KKirill27 июня 2024Очень хорошая экскурсия по Дунаю, единственный недостаток - телевизор иногда глючит и не показывает информацию о тех местах, которые проезжаем в настоящий момент
- ДДима1 февраля 2023Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по БудапештуЭкскурсия супер. Все прошло как запланированно. Марина, очень интересный и опытный гид. Помогла разобраться со всеми вопросами еще до поездки. Рекомендую
- ВВиола17 сентября 2022Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по БудапештуСупер экскурсия с Мариной, познавательно и комфортно.
- TTatiana25 июня 2022Пешком от Синагоги до Парламента (Пешт)Все было просто замечательно! Гид-Ирина. Вместо групповой у нас получилась индивидуальная экскурсия. Много интересной информации,логично, хорошо изложено. Интересный маршрут. По ходу много полезных практических советов. Ну а сам город стоит того,чтобы по нему гулять до упада! Он просто сказочный!
- OOlesya2911 декабря 2019Будапешт глазами местного жителяВсе очень понравилось! Будем рекомендовать всем этого гида! Эдуард смог за пол дня влюбить нас в Будапешт❤️ Первый гид из многих стран который нам понравится по всем параметрам!!!!
- ЮЮлия1 мая 2019Будапешт глазами местного жителяЭкскурсия очень понравилась! Эдуард очень грамотный и знающий экскурсовод! Очень много узнали и посмотрели в Будапеште! Рекомендуем эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Район Пешт»
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