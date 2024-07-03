K Kristina Purpleliner: Круиз по Дунаю Все было организовано, как и было заявлено при покупке билетов, легко нашли причал, согласно указаниям в инструкции! Только не было аудиогида, было непонятно что видишь по сторонам, но Гугл был в помощь!

K Kirill Purpleliner: Круиз по Дунаю Очень хорошая экскурсия по Дунаю, единственный недостаток - телевизор иногда глючит и не показывает информацию о тех местах, которые проезжаем в настоящий момент

Д Дима Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту Экскурсия супер. Все прошло как запланированно. Марина, очень интересный и опытный гид. Помогла разобраться со всеми вопросами еще до поездки. Рекомендую

В Виола Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту Супер экскурсия с Мариной, познавательно и комфортно.

T Tatiana Пешком от Синагоги до Парламента (Пешт) Все было просто замечательно! Гид-Ирина. Вместо групповой у нас получилась индивидуальная экскурсия. Много интересной информации,логично, хорошо изложено. Интересный маршрут. По ходу много полезных практических советов. Ну а сам город стоит того,чтобы по нему гулять до упада! Он просто сказочный!

O Olesya29 Будапешт глазами местного жителя Все очень понравилось! Будем рекомендовать всем этого гида! Эдуард смог за пол дня влюбить нас в Будапешт❤️ Первый гид из многих стран который нам понравится по всем параметрам!!!!