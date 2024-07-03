Район Пешт – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Пешт» в Будапеште на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Purpleliner: Круиз по Дунаю
4 отзыва
1 час
Круиз
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
15 сен в 17:00
16 сен в 17:00
11.90 за человека
Weekend-круиз по Дунаю
1 отзыв
1 час
Круиз
Weekend-круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
13.90 за человека
Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
Начало: Nagyboldogasszony templom / Церковь Богоматери
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kristina
    3 июля 2024
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    Все было организовано, как и было заявлено при покупке билетов, легко нашли причал, согласно указаниям в инструкции! Только не было аудиогида, было непонятно что видишь по сторонам, но Гугл был в помощь!
  • K
    Kirill
    27 июня 2024
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    Очень хорошая экскурсия по Дунаю, единственный недостаток - телевизор иногда глючит и не показывает информацию о тех местах, которые проезжаем в настоящий момент
  • Д
    Дима
    1 февраля 2023
    Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту
    Экскурсия супер. Все прошло как запланированно. Марина, очень интересный и опытный гид. Помогла разобраться со всеми вопросами еще до поездки. Рекомендую
  • В
    Виола
    17 сентября 2022
    Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту
    Супер экскурсия с Мариной, познавательно и комфортно.
  • T
    Tatiana
    25 июня 2022
    Пешком от Синагоги до Парламента (Пешт)
    Все было просто замечательно! Гид-Ирина. Вместо групповой у нас получилась индивидуальная экскурсия. Много интересной информации,логично, хорошо изложено. Интересный маршрут. По ходу много полезных практических советов. Ну а сам город стоит того,чтобы по нему гулять до упада! Он просто сказочный!
  • O
    Olesya29
    11 декабря 2019
    Будапешт глазами местного жителя
    Все очень понравилось! Будем рекомендовать всем этого гида! Эдуард смог за пол дня влюбить нас в Будапешт❤️ Первый гид из многих стран который нам понравится по всем параметрам!!!!
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2019
    Будапешт глазами местного жителя
    Экскурсия очень понравилась! Эдуард очень грамотный и знающий экскурсовод! Очень много узнали и посмотрели в Будапеште! Рекомендуем эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Район Пешт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Purpleliner: Круиз по Дунаю
  2. Weekend-круиз по Дунаю
  3. Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Район Пешт" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 20. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Район Пешт», 5 ⭐ отзывов, цены от €11. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам