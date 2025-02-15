Максим и Ирина — ваша команда гидов в Будапеште

Провели экскурсии для 476 туристов

Привет! Мы давние друзья и создатели удивительных пешеходных маршрутов, в которых можно обнаружить известные и скрытые сокровища Будапешта. В компании Ирины или Максима вы узнаете многое об истории, а также о практической жизни в городе и хитросплетениях иммиграции в Венгрию. Мы любим историю, искусство, архитектуру, вкусную еду и общение с гостями города. При встрече ответим на любые ваши вопросы.