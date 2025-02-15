Керепеши — это место концентрированной истории и переплетения судеб.
Здесь соседствуют бывшие союзники и непримиримые враги, любовники и соперники, звёзды и обыкновенные люди.
Кроме того, именно здесь с необычайным размахом в камне и металле излита любовь народа к ушедшим героям, политикам, людям искусства и отцам-основателям.
Здесь соседствуют бывшие союзники и непримиримые враги, любовники и соперники, звёзды и обыкновенные люди.
Кроме того, именно здесь с необычайным размахом в камне и металле излита любовь народа к ушедшим героям, политикам, людям искусства и отцам-основателям.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по кладбищу, которое не похоже ни на одно другое.
- Увидите последнюю карету знаменитых венгров и чашу Аттилы.
- Осмотрите мавзолеи и семейные склепы.
- Разыщете могилу участника самого известного в мире кораблекрушения.
- Узнаете, при чём здесь Голливуд и где живут привидения.
- Вспомните отечественную историю и навестите наших героев.
- Услышите любопытные рассказы о судьбах, где одна интереснее другой.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мемориального парка
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим и Ирина — ваша команда гидов в Будапеште
Провели экскурсии для 476 туристов
Привет! Мы давние друзья и создатели удивительных пешеходных маршрутов, в которых можно обнаружить известные и скрытые сокровища Будапешта. В компании Ирины или Максима вы узнаете многое об истории, а также о практической жизни в городе и хитросплетениях иммиграции в Венгрию. Мы любим историю, искусство, архитектуру, вкусную еду и общение с гостями города. При встрече ответим на любые ваши вопросы.Задать вопрос
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