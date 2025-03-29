Как связаны «Отель “Гранд Будапешт”» и «Крепкий орешек»? Эти фильмы снимали в нашем городе — как и многие другие ленты и музыкальные видео. Мы найдём места с экрана, погрузимся в магию кино и поговорим о том, как оно создаётся. А после тематической прогулки отдохнём в уютном ресторанчике, где вы попробуете венгерские вина.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Венгерский парламент и площадь, на которой он стоит. И выясните, как Мадонна прославила Будапешт в кинематографе
- Площадь Свободы и услышите, почему на ней так часто снимают фильмы
- Набережную Дуная и обнаружите самую известную скамейку
- Отель «4 сезона». Заглянете в холл самого дорого отеля Будапешта, чтобы узнать парочку интересных историй про его звёздных гостей
- Площадь Верешмарти и обсудите венгерский кинематограф. И разберётесь, что такое «Чудопешт»
Вы узнаете:
- как, когда и почему Венгрия стала европейским Голливудом
- какими приёмами пользуются киношники, чтобы превратить Будапешт в Рим, Париж или Москву
- почему Уилл Смит станцевал на вершине Цепного моста
Вы попробуете:
Пригубите игристое, белое, розе и красное под аккомпанемент из закусок с пармской ветчиной, лососем и куриным патэ.
Организационные детали
- Экскурсия не подходит для детей и имеет ограничение 18+: мы обсуждаем взрослый кинематограф и дегустируем вино
- Дегустация включена в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы: мы проедем на историческом метро М1, разовый билет стоит 450 форинтов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади у венгерского парламента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 506 туристов
Наша команда подобрана по одному принципу: все гиды безумно любят Будапешт и хотят заразить этой любовью как можно больше гостей города. Увлекательные и захватывающие истории — это то, что ждёт вас на каждой нашей экскурсии. До встречи в Будапеште!
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Отличная экскурсия, большое спасибо Данилу!
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