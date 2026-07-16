Ведьмы, виллы и церковь в скале: живая история элитного района Будапешта
Тайные тропы на священной и проклятой горе Геллерт
Тысячу лет гора Геллерт притягивала людей. Одни искали исцеления, другие — богатства, третьи — Господа. А кто-то уверял, что здесь по ночам собираются ведьмы. За открыточными видами скрывается мир святых и колдуний, роскоши и трагедии. Отважитесь выбрать сторону в борьбе добра со злом?
Описание экскурсии
Шагнём от средневековых легенд к элегантности 20 века.
Увидим «Геллерт» — первый люксовый отель Будапешта, где останавливались дипломаты, послы и президенты. Он построен на термальных источниках. Их целебные свойства были известны ещё в Средневековье: здесь искали исцеления прокажённые.
Доберёмся до обзорных площадок горы Геллерт. Осмотрим город с зелёных оазисов Южного склона, на вершину подниматься не будем. Этот район вроде и центр Будапешта, а ощущается как пригород.
Посмотрим на пару вилл магнатов, аристократов и предпринимателей. Это жилые дома, поэтому внутрь мы не сможем зайти — пригодятся фото с планшета.
Дойдём до действующей церкви в скале. Она принадлежит паулинам — единственному католическому ордену, сформированному в Венгрии. В Средневековье в скалах жили отшельники и монахи. Если зайти не получится из-за мессы или времени работы, покажу фото интерьеров.
Вы узнаете
Как венгры в 12 веке доказали, что ведьм не существует
Почему в пещере появилась церковь — и что там было до неё
Кем надо было работать на рубеже веков, чтобы построить дачу в модном районе
Как в Венгрии проходила охота на ведьм
Кто такие венгерские «верхние десять тысяч»
Как Рауль Валленберг и другие шведские дипломаты спасали людей во время войны
После этой прогулки Будапешт начинает читаться совсем иначе.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже приезжал в Будапешт, изучил главные места и теперь ищет настоящую Венгрию вдали от туристических троп.
Организационные детали
По желанию заходим в церковь в скале — €6 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в отель Gellért
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я очень сильно люблю Венгрию. Когда я впервые сюда приехала, у меня не было ожиданий, но случилась любовь с первого взгляда — венгерский язык и невероятная энергетика города моментально покорили моё сердце.
Вожу экскурсии, читаю лекции и пишу в соцсетях, рассказывая о Венгрии так, чтобы каждый смог почувствовать особую магию этого места.
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