Тысячу лет гора Геллерт притягивала людей. Одни искали исцеления, другие — богатства, третьи — Господа. А кто-то уверял, что здесь по ночам собираются ведьмы. За открыточными видами скрывается мир святых и колдуний, роскоши и трагедии. Отважитесь выбрать сторону в борьбе добра со злом?

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Шагнём от средневековых легенд к элегантности 20 века.

Увидим «Геллерт» — первый люксовый отель Будапешта, где останавливались дипломаты, послы и президенты. Он построен на термальных источниках. Их целебные свойства были известны ещё в Средневековье: здесь искали исцеления прокажённые.

Доберёмся до обзорных площадок горы Геллерт. Осмотрим город с зелёных оазисов Южного склона, на вершину подниматься не будем. Этот район вроде и центр Будапешта, а ощущается как пригород.

Посмотрим на пару вилл магнатов, аристократов и предпринимателей. Это жилые дома, поэтому внутрь мы не сможем зайти — пригодятся фото с планшета.

Дойдём до действующей церкви в скале. Она принадлежит паулинам — единственному католическому ордену, сформированному в Венгрии. В Средневековье в скалах жили отшельники и монахи. Если зайти не получится из-за мессы или времени работы, покажу фото интерьеров.

Вы узнаете

Как венгры в 12 веке доказали, что ведьм не существует

Почему в пещере появилась церковь — и что там было до неё

Кем надо было работать на рубеже веков, чтобы построить дачу в модном районе

Как в Венгрии проходила охота на ведьм

Кто такие венгерские «верхние десять тысяч»

Как Рауль Валленберг и другие шведские дипломаты спасали людей во время войны

После этой прогулки Будапешт начинает читаться совсем иначе.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже приезжал в Будапешт, изучил главные места и теперь ищет настоящую Венгрию вдали от туристических троп.

Организационные детали

По желанию заходим в церковь в скале — €6 за чел.