Эта экскурсия — такое же удачное начало знакомства с городом, как ход E2E4 в шахматной партии. Нас ждут венгерские дворцы, набережные, церкви — и конечно, связанные с ними истории о гроссмейстерах, королевах и гениях. Мы раскроем город с его интеллектуальной стороны, рассмотрим арт-объекты и не забудем остановиться на кофе с шахматной конфеткой.

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Описание экскурсии

На нашей прогулке, как и в жизни самого Будапешта, тесно сплетутся судьба города и его шахматная история. Венгерская столица станет нашим шахматным полем, а главными фигурами на нём — королева Беатричи, гроссмейстер Портич, сестры Полгар, Бобби Фишер, Мароци Геза, Магнус Карлсен и другие герои моих рассказов.

Маршрут позволит нам увидеть самое-самое:

Набережные Будапешта — осмотрим объекты Юнеско, необычные статуи и оценим панорамные виды столицы

— осмотрим объекты Юнеско, необычные статуи и оценим панорамные виды столицы Цепной мост — прекрасный в любое время суток. Обсудим его особенности, а вечером насладимся невероятной подсветкой

— прекрасный в любое время суток. Обсудим его особенности, а вечером насладимся невероятной подсветкой Базилика святого Иштвана — здесь нас встретят главный храм Будапешта и самая красивая улица города

— здесь нас встретят главный храм Будапешта и самая красивая улица города Дворцы Грешем, Дрекслер, Дороти — перед нами предстанут разные архитектурные стили и любопытные дизайнерские решения. А заодно подметим, как между них живётся современной архитектуре

— перед нами предстанут разные архитектурные стили и любопытные дизайнерские решения. А заодно подметим, как между них живётся современной архитектуре Дворец Вигадо: концертный зал и историческое место, где в 1873 году родилось название Будапешта

Также на нашем пути: старейшее метро на континенте, самая почтенная и самая современная кондитерские Будапешта, фарфоровый магазин и фарфоровый фонтан, современные отели с интересными арт-объектами, здание оперы и, конечно, главный проспект Андраши.

Шаг за шагом — от дебюта до эндшпиля — мы поговорим об архитектуре и гастрономии Будапешта. О великих шахматистах и связанным с ними пикантных историях. О роли Венгрии в мировой шахматной жизни: здесь вспомним будапештский гамбит и венгерскую защиту, рейтинг Эло. А ещё разберёмся, почему и к кому именитые шахматисты приезжают в Будапешт тренироваться.

Кому подойдёт прогулка

Эта экскурсия для путешественников, которые приехали в Будапешт впервые. Мы будем соединять историю страны с историей шахмат, охватим центр с главными достопримечательностями.

И конечно, экскурсия придётся по душем тем, кто умеет и любит играть в шахматы и хочет познакомиться с шахматными историями Венгрии.

Организационные детали

Экскурсия в комфортном ритме с остановкой на кофе (оплачивается самостоятельно).