Будапештский гамбит: экскурсия о шахматах и о городе

Пройти по центру как по шахматному полю и узнать о пешках и королевах в истории Венгрии
Эта экскурсия — такое же удачное начало знакомства с городом, как ход E2E4 в шахматной партии.

Нас ждут венгерские дворцы, набережные, церкви — и конечно, связанные с ними истории о гроссмейстерах, королевах и гениях.

Мы раскроем город с его интеллектуальной стороны, рассмотрим арт-объекты и не забудем остановиться на кофе с шахматной конфеткой.
5
1 отзыв
Будапештский гамбит: экскурсия о шахматах и о городе
Будапештский гамбит: экскурсия о шахматах и о городе
Будапештский гамбит: экскурсия о шахматах и о городе
Ближайшие даты:
16
мар17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

На нашей прогулке, как и в жизни самого Будапешта, тесно сплетутся судьба города и его шахматная история. Венгерская столица станет нашим шахматным полем, а главными фигурами на нём — королева Беатричи, гроссмейстер Портич, сестры Полгар, Бобби Фишер, Мароци Геза, Магнус Карлсен и другие герои моих рассказов.

Маршрут позволит нам увидеть самое-самое:

  • Набережные Будапешта — осмотрим объекты Юнеско, необычные статуи и оценим панорамные виды столицы
  • Цепной мост — прекрасный в любое время суток. Обсудим его особенности, а вечером насладимся невероятной подсветкой
  • Базилика святого Иштвана — здесь нас встретят главный храм Будапешта и самая красивая улица города
  • Дворцы Грешем, Дрекслер, Дороти — перед нами предстанут разные архитектурные стили и любопытные дизайнерские решения. А заодно подметим, как между них живётся современной архитектуре
  • Дворец Вигадо: концертный зал и историческое место, где в 1873 году родилось название Будапешта

Также на нашем пути: старейшее метро на континенте, самая почтенная и самая современная кондитерские Будапешта, фарфоровый магазин и фарфоровый фонтан, современные отели с интересными арт-объектами, здание оперы и, конечно, главный проспект Андраши.

Шаг за шагом — от дебюта до эндшпиля — мы поговорим об архитектуре и гастрономии Будапешта. О великих шахматистах и связанным с ними пикантных историях. О роли Венгрии в мировой шахматной жизни: здесь вспомним будапештский гамбит и венгерскую защиту, рейтинг Эло. А ещё разберёмся, почему и к кому именитые шахматисты приезжают в Будапешт тренироваться.

Кому подойдёт прогулка

Эта экскурсия для путешественников, которые приехали в Будапешт впервые. Мы будем соединять историю страны с историей шахмат, охватим центр с главными достопримечательностями.
И конечно, экскурсия придётся по душем тем, кто умеет и любит играть в шахматы и хочет познакомиться с шахматными историями Венгрии.

Организационные детали

Экскурсия в комфортном ритме с остановкой на кофе (оплачивается самостоятельно).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы Интерконтиненталь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
6 янв 2025
Мы в полном восторге от нашего экскурсовода. В нашей группе было немало подростков, и мы опасались, что им будет скучно несколько часов ходить по Будапешту и слушать истории. Однако опасения
читать дальше

оказались напрасными! Подростки с вниманием слушали рассказы о знаменитых венгерских шахматистах, их жизни и достижениях. Им было увлекательно пройтись по знаковым шахматным местам и сыграть партию на знаменитой шахматной доске в престижном клубе. Помимо шахматных историй, нам рассказали множество интересных и даже пикантных историй о жизни Будапешта и его жителей. Рекомендую эту экскурсию — вы не пожалеете!

Похожие экскурсии из Будапешта

Пешком по главным местам Будапешта
Пешая
3 часа
163 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Пешая
4 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места
Завтра в 12:00
19 мар в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
На машине
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Путешествие по побережью Балатона включает посещение курортов, исторических мест и термального озера. Узнайте больше о Венгрии и её культурном наследии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€460 за всё до 6 чел.