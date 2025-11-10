Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Присоединяйтесь к нам на ужин на Дунае и окунитесь в магию ночного Будапешта.



Восхитительная кухня, завораживающие виды и атмосфера истинной элегантности сделают этот вечер по-настоящему незабываемым!

Bea Liktor Ваш гид в Будапеште Написать вопрос Водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа €77 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 19:00

Описание водной прогулки Поднимитесь на борт Silverline Cruises и отправьтесь в незабываемый вечерний круиз, где изысканная кухня сочетается с потрясающей панорамой Будапешта. Наш 2-часовой круиз начинается на закате, позволяя вам наблюдать, как город окутывается вечерними огнями. Если вы хотите увидеть освещённые достопримечательности во всей красе и запечатлеть магию ночного города, наш ужин-круиз станет поистине исключительным выбором. Погрузитесь в гастрономическое удовольствие с роскошным ужином из 4-х блюд, специально разработанным для того, чтобы порадовать вас богатством вкусов. Каждое блюдо готовится из отборных ингредиентов, гарантируя вам не только кулинарное наслаждение, но и незабываемые впечатления. Пока вы наслаждаетесь ужином, перед вами предстанут освещённые достопримечательности Будапешта, создавая неповторимую атмосферу.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату