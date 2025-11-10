Присоединяйтесь к нам на ужин на Дунае и окунитесь в магию ночного Будапешта.
Восхитительная кухня, завораживающие виды и атмосфера истинной элегантности сделают этот вечер по-настоящему незабываемым!
Восхитительная кухня, завораживающие виды и атмосфера истинной элегантности сделают этот вечер по-настоящему незабываемым!
Описание водной прогулкиПоднимитесь на борт Silverline Cruises и отправьтесь в незабываемый вечерний круиз, где изысканная кухня сочетается с потрясающей панорамой Будапешта. Наш 2-часовой круиз начинается на закате, позволяя вам наблюдать, как город окутывается вечерними огнями. Если вы хотите увидеть освещённые достопримечательности во всей красе и запечатлеть магию ночного города, наш ужин-круиз станет поистине исключительным выбором. Погрузитесь в гастрономическое удовольствие с роскошным ужином из 4-х блюд, специально разработанным для того, чтобы порадовать вас богатством вкусов. Каждое блюдо готовится из отборных ингредиентов, гарантируя вам не только кулинарное наслаждение, но и незабываемые впечатления. Пока вы наслаждаетесь ужином, перед вами предстанут освещённые достопримечательности Будапешта, создавая неповторимую атмосферу.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-часовой круиз
- Ужин из 4 блюд
- Приветственный напиток
Место начала и завершения?
1052 Budapest, Jane Haining rkp, Dock 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€175
€194 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
По Будапешту на велосипеде
Прокатитесь по велодорожкам Будапешта, посетите знаковые места и узнайте интересные факты о городе. Отличный способ увидеть всё за один день
Начало: Возле Цепного моста
Расписание: ежедневно в 13:30 и 15:30
Сегодня в 13:30
12 ноя в 13:30
€24 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт с высоты птичьего полета
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€250 за всё до 4 чел.