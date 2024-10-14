читать дальше Алиной) Замечательная, красивая и увлечонная своей профессией девушка! Даже после экскурсии помогала мне во всем разобраться- это в нашем современном мире так ценно❤️ всей остальной команде тоже спасибо! С уважением к вашему труду. Ирина

Очень красиво летом! Первый раз я была зимой и мне очень понравилось. В этот раз я гуляла уже с гидом