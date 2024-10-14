Экскурсии по Дунаю

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии по Дунаю» в Будапеште на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Будайская крепость - королевский маршрут
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Будайская крепость - королевский маршрут
Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Теплоходная прогулка, венгерский гуляш и зажигательный чардаш
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
16 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Теплоходная прогулка, венгерский гуляш и зажигательный чардаш
Начало: Budapest, Id. Antall József rkp., 1051, № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
7 ноя в 19:00
от 70 за человека
Прогулки в Будапеште
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулки в Будапеште
Начало: Kossuth Lajos tér
Расписание: По договоренности с гидом
8 ноя в 11:30
15 ноя в 11:30
80 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olesja
    14 октября 2024
    Прогулки в Будапеште
    Прекрасная экскурсия. Среди нас был человек, который отметил высокий профессионализм Алины в отношении подачи материала. В целом нам очень понравилось деликатное отношение к различным темам и вопросам; внимательность к моментам, когда нам хотелось сделать фото и чуткость в отношении наших пожеланий.
  • И
    Ирина
    15 августа 2024
    Прогулки в Будапеште
    Очень красиво летом! Первый раз я была зимой и мне очень понравилось. В этот раз я гуляла уже с гидом
    читать дальше

    Алиной) Замечательная, красивая и увлечонная своей профессией девушка! Даже после экскурсии помогала мне во всем разобраться- это в нашем современном мире так ценно❤️ всей остальной команде тоже спасибо! С уважением к вашему труду. Ирина

  • S
    Simona
    16 июля 2024
    Прогулки в Будапеште
    Шикарная экскурсия! Очень интересно и познавательно!!! Всем советую)
  • Л
    Лиля
    16 сентября 2023
    Теплоходная прогулка, венгерский гуляш и зажигательный чардаш
    Прекрасная прогулка, все как было заявлено, встречали бокалом игристого. Понравилась атмосфера, музыквнты, очень вкусная еда. За доп плату можно приобристи напитки. Рекомендуем
  • А
    Анастасия
    8 сентября 2023
    Теплоходная прогулка, венгерский гуляш и зажигательный чардаш
    Отличная прогулка на теплоходе с прекрасным вкусным ужином!!! Впечатляющие виды вечернего Будапешта под звуки живой музыки и зажигательного чардаша!!! Остались очень довольны!!! Всем советую!!!
  • О
    Ольга
    2 ноября 2021
    Будайская крепость - королевский маршрут
    Прекрасная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Экскурсии по Дунаю»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в ноябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Экскурсии по Дунаю" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 90. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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