2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Будайская крепость - королевский маршрут
Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
2 часа
Водная прогулка
Теплоходная прогулка, венгерский гуляш и зажигательный чардаш
Начало: Budapest, Id. Antall József rkp., 1051, № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
7 ноя в 19:00
от €70 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулки в Будапеште
Начало: Kossuth Lajos tér
Расписание: По договоренности с гидом
8 ноя в 11:30
15 ноя в 11:30
€80 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlesja14 октября 2024Прекрасная экскурсия. Среди нас был человек, который отметил высокий профессионализм Алины в отношении подачи материала. В целом нам очень понравилось деликатное отношение к различным темам и вопросам; внимательность к моментам, когда нам хотелось сделать фото и чуткость в отношении наших пожеланий.
- ИИрина15 августа 2024Очень красиво летом! Первый раз я была зимой и мне очень понравилось. В этот раз я гуляла уже с гидом
- SSimona16 июля 2024Шикарная экскурсия! Очень интересно и познавательно!!! Всем советую)
- ЛЛиля16 сентября 2023Прекрасная прогулка, все как было заявлено, встречали бокалом игристого. Понравилась атмосфера, музыквнты, очень вкусная еда. За доп плату можно приобристи напитки. Рекомендуем
- ААнастасия8 сентября 2023Отличная прогулка на теплоходе с прекрасным вкусным ужином!!! Впечатляющие виды вечернего Будапешта под звуки живой музыки и зажигательного чардаша!!! Остались очень довольны!!! Всем советую!!!
- ООльга2 ноября 2021Прекрасная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Экскурсии по Дунаю»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в ноябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Экскурсии по Дунаю" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 90. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Экскурсии по Дунаю», 32 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь