Thermal. hungary проводит ещё 6 экскурсий

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Джазовый Будапешт

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Рассказывать об истории 📖 венгерского джаза лучше всего там, где его играют! Мы с вами побываем на концерте в одном из лучших джазовых клубов города, и продолжим вечер на Jazz Jam, в котором каждый может принять участие наравне с известными музыкантами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €100 за экскурсию

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Джазовый Будапешт
Джазовый Будапешт
Индивидуальный тур по наиболее популярным джаз клубам Будапешта.

Информация об экскурсии:

  • Вы узнаете историю 📖 венгерского джаза (встреча обычно в 19:00), мы посетим один из концертов (начало в 20:00) в Budapest Jazz Club или Opus Club, после концерта продолжим вечер на Jazz Jam (начало в 22:00) в Budapest Jazz Club или Brody Studio.

Обратите внимание:

  • Программа тура предварительно обсуждается с гостями, и после согласования цена может отличаться от заявленной на сайте! Рекомендуем не вносить предоплату до получения подтверждения от гида.
  • Клубы могут быть закрыты в период некоторых праздничных дней.
  • Если Вы музыкант и хотите присоединиться к известным венгерским и международным музыкантам в Jazz Jam, не забудьте взять свой музыкальный инструмент и насладиться демократической атмосферой и блеснуть своими талантами!
  • Программа и начало концертов зависит от дней недели. Обычно начало концертов в 20. 00, но может быть начало в 18. 00.
  • Мы бронируем места и заказываем билеты 🎫 заранее (минимум за 1 день до начала представления).
  • Jazz Jam - вход бесплатный, проходит по Пн., Ср., Пт., Сб.

О клубах:

    Budapest Jazz Club - это один из самых популярных и классических клубов Будапешта. Здесь очень демократическая и расслабленная атмосфера. Вы сможете посетить концерт известных венгерских и международных джаз исполнителей. А во время Jazz Jam насладиться ритмами более классического исполнения. Во время Jazz Jam здесь собираются местные завсегдатаи, музыкальные агенты и многие музыканты для встречи со своими коллегами. С большой вероятностью Вы встретите здесь многих известных музыкантов, включая цыганских гуру музыкальной индустрии. Если Вы предпочитаете классический джаз, то этот клуб для вас!
    • прекрасный выбор не дорогих напитков и не плохой выбор закусок.
    • если Вы музыкант и хотите присоединиться к известным венгерским и международным музыкантам в Jazz Jam, не забудьте взять свой музыкальный инструмент и насладиться демократической атмосферой и блеснуть своими талантами!
    • Opus Club - это один из наиболее престижных и популярных джаз клубов Будапешта, которые любят туристы и элита. Модерный интерьер и прекрасная акустика в уютном зале. Здесь Вы сможете посетить концерты известных венгерских и международных джаз исполнителей. Не пропустите все новинки венгерского джаз мира! - прекрасный выбор недорогих напитков и хороший выбор закусок.
    • Brody Studio - это VIP клуб который любят местная богема и международные студенты. Это шик-модерн в лучшей концепции руин пабов (ruin pub), которыми славится Будапешт. Вы сможете насладиться дизайнерскими идеями интерьера в лабиринте комнат. Увидеть выставки картин, фотографий и инсталляции в стиле поп-арт. Отведаете гурмэ-ужин от шеф повара во время Jazz Jam. В Jazz Jam обычно участвует много молодежи, поэтому получатся очень интересное исполнение с элементами битбоксинга, флейт, гармошек и прочего креатива. Не упустите возможность получить лучшие впечатления от гламурно-модной атмосферы в Brody Studio! Вход в клуб только по предварительной регистрации и клубным картам.
    • прекрасный выбор напитков и хороший выбор закусок от шеф повара.
    • если Вы музыкант и хотите присоединиться к известным венгерским и международным музыкантам в Jazz Jam, не забудьте взять свой музыкальный инструмент и насладиться демократической атмосферой и блеснуть своими талантами!
    Что входит
    • Услуги гида (рассказ об истории венгерского джаза)
    • Бронирование билетов в клубы
    Что не входит
    • Билеты на концерт от 7 до 25 евро (зависит от выбранного клуба)
    • Закуски и напитки
    • Доплата за дополнительные часы работы гида (30 евро/час)
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Джазовый Будапешт
    Джазовый Будапешт
    Джазовый Будапешт
    Джазовый Будапешт

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Thermal. hungary
    Thermal. hungary
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