Thermal. hungary проводит ещё 6 экскурсий

Индивидуальный тур по наиболее популярным джаз клубам Будапешта.

Информация об экскурсии:

Вы узнаете историю 📖 венгерского джаза (встреча обычно в 19:00), мы посетим один из концертов (начало в 20:00) в Budapest Jazz Club или Opus Club, после концерта продолжим вечер на Jazz Jam (начало в 22:00) в Budapest Jazz Club или Brody Studio.

Обратите внимание:

Программа тура предварительно обсуждается с гостями, и после согласования цена может отличаться от заявленной на сайте! Рекомендуем не вносить предоплату до получения подтверждения от гида.

Клубы могут быть закрыты в период некоторых праздничных дней.

Если Вы музыкант и хотите присоединиться к известным венгерским и международным музыкантам в Jazz Jam, не забудьте взять свой музыкальный инструмент и насладиться демократической атмосферой и блеснуть своими талантами!

Программа и начало концертов зависит от дней недели. Обычно начало концертов в 20. 00, но может быть начало в 18. 00.

Мы бронируем места и заказываем билеты 🎫 заранее (минимум за 1 день до начала представления).

Jazz Jam - вход бесплатный, проходит по Пн., Ср., Пт., Сб.

О клубах:

Budapest Jazz Club - это один из самых популярных и классических клубов Будапешта. Здесь очень демократическая и расслабленная атмосфера. Вы сможете посетить концерт известных венгерских и международных джаз исполнителей. А во время Jazz Jam насладиться ритмами более классического исполнения. Во время Jazz Jam здесь собираются местные завсегдатаи, музыкальные агенты и многие музыканты для встречи со своими коллегами. С большой вероятностью Вы встретите здесь многих известных музыкантов, включая цыганских гуру музыкальной индустрии. Если Вы предпочитаете классический джаз, то этот клуб для вас!