Thermal. hungary проводит ещё 6 экскурсий

Индивидуальный тур по наиболее популярным джаз клубам Будапешта.
Информация об экскурсии:
Вы узнаете историю 📖 венгерского джаза (встреча обычно в 19:00), мы посетим один из концертов (начало в 20:00) в Budapest Jazz Club или Opus Club, после концерта продолжим вечер на Jazz Jam (начало в 22:00) в Budapest Jazz Club или Brody Studio.
Обратите внимание:
Программа тура предварительно обсуждается с гостями, и после согласования цена может отличаться от заявленной на сайте! Рекомендуем не вносить предоплату до получения подтверждения от гида.
Клубы могут быть закрыты в период некоторых праздничных дней.
Если Вы музыкант и хотите присоединиться к известным венгерским и международным музыкантам в Jazz Jam, не забудьте взять свой музыкальный инструмент и насладиться демократической атмосферой и блеснуть своими талантами!
Программа и начало концертов зависит от дней недели. Обычно начало концертов в 20. 00, но может быть начало в 18. 00.
Мы бронируем места и заказываем билеты 🎫 заранее (минимум за 1 день до начала представления).
Jazz Jam - вход бесплатный, проходит по Пн., Ср., Пт., Сб.
О клубах:
Budapest Jazz Club - это один из самых популярных и классических клубов Будапешта. Здесь очень демократическая и расслабленная атмосфера. Вы сможете посетить концерт известных венгерских и международных джаз исполнителей. А во время Jazz Jam насладиться ритмами более классического исполнения. Во время Jazz Jam здесь собираются местные завсегдатаи, музыкальные агенты и многие музыканты для встречи со своими коллегами. С большой вероятностью Вы встретите здесь многих известных музыкантов, включая цыганских гуру музыкальной индустрии. Если Вы предпочитаете классический джаз, то этот клуб для вас!
прекрасный выбор не дорогих напитков и не плохой выбор закусок.
если Вы музыкант и хотите присоединиться к известным венгерским и международным музыкантам в Jazz Jam, не забудьте взять свой музыкальный инструмент и насладиться демократической атмосферой и блеснуть своими талантами!
Opus Club - это один из наиболее престижных и популярных джаз клубов Будапешта, которые любят туристы и элита. Модерный интерьер и прекрасная акустика в уютном зале. Здесь Вы сможете посетить концерты известных венгерских и международных джаз исполнителей. Не пропустите все новинки венгерского джаз мира! - прекрасный выбор недорогих напитков и хороший выбор закусок.
Brody Studio - это VIP клуб который любят местная богема и международные студенты. Это шик-модерн в лучшей концепции руин пабов (ruin pub), которыми славится Будапешт. Вы сможете насладиться дизайнерскими идеями интерьера в лабиринте комнат. Увидеть выставки картин, фотографий и инсталляции в стиле поп-арт. Отведаете гурмэ-ужин от шеф повара во время Jazz Jam. В Jazz Jam обычно участвует много молодежи, поэтому получатся очень интересное исполнение с элементами битбоксинга, флейт, гармошек и прочего креатива. Не упустите возможность получить лучшие впечатления от гламурно-модной атмосферы в Brody Studio! Вход в клуб только по предварительной регистрации и клубным картам.
прекрасный выбор напитков и хороший выбор закусок от шеф повара.
если Вы музыкант и хотите присоединиться к известным венгерским и международным музыкантам в Jazz Jam, не забудьте взять свой музыкальный инструмент и насладиться демократической атмосферой и блеснуть своими талантами!
Что входит
Услуги гида (рассказ об истории венгерского джаза)
Бронирование билетов в клубы
Что не входит
Билеты на концерт от 7 до 25 евро (зависит от выбранного клуба)
Закуски и напитки
Доплата за дополнительные часы работы гида (30 евро/час)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.