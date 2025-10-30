Почему экскурсию по Будапешту лучше всего начать с Замкового холма? Вы узнаете это прямо на нашей прогулке! Мы поднимемся на Будайский холм, откуда зарождался город, полюбуемся его главными достопримечательностями, услышим захватывающие истории и откроем для себя интересные факты о прошлом Венгрии. ©BpGid
Описание экскурсииПрогулка по городу в самую красивую часть Будапешта, в Будайскую крепость и к самому красивому памятнику Будапешта — к Парламенту. Знакомство с Рыбацким бастионом, Будайской крепостью и Королевским дворцом, с историей Буды со времен средневековья, великолепной панорамой Дуная и всего города. Прогуливаясь по узким, романтичным, живописным улочкам Буды, знакомимся историей города, легендам о королях Венгрии. В самом в центре Будапешта у берегов Дуная расположился невероятный архитектурный комплекс и напротив здание Парламента. Здесь вы найдете архитектурные шедевры нашей столицы, которую не случайно называют жемчужиной Дуная. Мы также посетим Парламент в непосредственной близости, где величие здания обязательно впечатлит туристов. Мы насладимся видами с Будайской крепости, узнаем интересные факты и ощутим особую атмосферу района, узнаем историю Буды, исследуем Рыбацкий бастион, Королевский дворец и насладимся панорамой города. В этом «городе в городе» на холмах у Дуная вы увидите архитектурные шедевры, где веками жили венгерские короли. Главные пункты на маршруте: 🔷 Будайская крепость 🔷 Королевский дворец 🔷 Фуникулер 🔷 Резиденция президента 🔷 Резиденция премьер министра 🔷 Площадь св. Троицы 🔷 Церковь Матьяша 🔷 Рыбацкий бастион 🔷 Площадь Баттяни 🔷 Красная линия метро; 🔷 Парламент Что еще:
•А еще я расскажу вам уникальные истории о городе, полезные советы и помогу влюбиться в Будапешт!:
- Я познакомлю вас с городом и провожу в закулисье венгерской нации и получаете исключительные истории, полезные советы и мгновенно влюбляетесь в Будапешт!
- Я научу вас ориентироваться в городе, объясню как пользоваться городским транспортом, поделюсь где провести время, куда еще сходить, помогу в планировании дальнейшей программ;
- Приходите на экскурсию в первый день приезда в город — и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе;
- Мои экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и где можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов.
- ©Bp.
- Gid.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🔷 Будайская крепость
- 🔷 Королевский дворец
- 🔷 Фонтан Матьяша
- 🔷 Фуникулер
- 🔷 Резиденция президента
- 🔷 Резиденция премьер министра
- 🔷 Площадь св. Троицы
- 🔷 Церковь Матьяша
- 🔷 Рыбацкий бастион
- 🔷 Площадь Баттяни
- 🔷 Красная линия метро
- 🔷 Парламент
- ©BpGid
Что включено
- Услуги гида
- Аудиогид.
Где начинаем и завершаем?
Начало: «PALOTA ÚTI GYORSLIFT» Gyorslift - 1014 Budapest, Palota út
Завершение: Парламент
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasia
30 окт 2025
Наш гид Золтан в Будапеште был просто потрясающим! Ставлю ему 5 звёзд и искренне рекомендую всем своим друзьям и знакомым. Он был невероятно интересным и дружелюбным, умел захватить внимание всех, даже нас, представителей разных поколений. Экскурсия была интересна и мне, и моему ребёнку. Большое спасибо, Золтан!
Л
Лилия
28 окт 2025
Отличный гид, вовлеченный и готовый отвечать на вопросы, очень понравилось
О
Ованес
6 окт 2025
Спасибо Золтану за то, что за такой короткий период времени познакомил нас с культурой и историей Венгрии, показал отличные места и дал много полезных советов. Было очень интересно и приятно Вас слушать.
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборБудапешт во всей красе за 5 часов
Побывать в Будайской крепости и Пеште, отыскать «Елисейские поля»
26 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
€225 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Историческая прогулка по Будайской крепости
Погрузитесь в атмосферу старого города Буды, наслаждаясь видами и историей без утомительных подъёмов. Прекрасный выбор для всех возрастов
Начало: Рядом с остановкой автобуса №16, у Будайской крепо...
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€36 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогулка по крепостному району Будапешта, где история оживает. Узнайте о королевских резиденциях и полюбуйтесь видами на Дунай
Начало: У входа в отель Hilton Budapest
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€116 за всё до 10 чел.