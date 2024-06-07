Крепостная гора или Квартал Крепости – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Крепостная гора или Квартал Крепости» в Будапеште на русском языке, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
596 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта
За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей
Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona
Расписание: ежедневно в 10.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 23 за человека
Будайская крепость - королевский маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Будайская крепость - королевский маршрут
Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
90 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Будe - Будайская крепость
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в Будe - Будайская крепость
Начало: Széll Kálmán tér
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2015 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Igor
    7 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
    Просто класс, Татьяна молодец, подача и маршрут, всё очень понравилось, узнали город и его историю.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
    Было очень интересно, познавательно и весило!
  • И
    Ирина
    19 марта 2023
    «Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
    Елена прекрасный и знающий экскурсовод, очень любящая Будапешт. Время пролетело для нас не заметно.
  • Ш
    Шерман
    18 ноября 2022
    Пешком по Будайской крепости
    Мы попали на пешеходную экскурсию по Будде с прекрасным гидом. Профессиональный гид. Очень понравилась экскурсия.
  • A
    Anna
    30 сентября 2022
    Пешком по Будайской крепости
    Спасибо большое гиду Ирине за интересную и познавательную экскурсию по Буде. Мы получили море удовольствия и приятных впечатлений. Очень рекомендуем Ирину. Ещё раз большое спасибо
  • О
    Ольга
    2 ноября 2021
    Будайская крепость - королевский маршрут
    Прекрасная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Крепостная гора или Квартал Крепости»

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  3. Экскурсия в Будe - Будайская крепость
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Площадь Героев
  9. Замок Буда
  10. Проспект Андраши
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Крепостная гора или Квартал Крепости" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 90 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 601 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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