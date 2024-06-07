I Igor Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту Просто класс, Татьяна молодец, подача и маршрут, всё очень понравилось, узнали город и его историю.

А Анна Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту Было очень интересно, познавательно и весило!

И Ирина «Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур Елена прекрасный и знающий экскурсовод, очень любящая Будапешт. Время пролетело для нас не заметно.

Ш Шерман Пешком по Будайской крепости Мы попали на пешеходную экскурсию по Будде с прекрасным гидом. Профессиональный гид. Очень понравилась экскурсия.

A Anna Пешком по Будайской крепости Спасибо большое гиду Ирине за интересную и познавательную экскурсию по Буде. Мы получили море удовольствия и приятных впечатлений. Очень рекомендуем Ирину. Ещё раз большое спасибо