1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта
За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей
Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona
Расписание: ежедневно в 10.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €23 за человека
Индивидуальная
2 часа
Будайская крепость - королевский маршрут
Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в Будe - Будайская крепость
Начало: Széll Kálmán tér
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
20€15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIgor7 июня 2024Просто класс, Татьяна молодец, подача и маршрут, всё очень понравилось, узнали город и его историю.
- ААнна6 июня 2024Было очень интересно, познавательно и весило!
- ИИрина19 марта 2023«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный турЕлена прекрасный и знающий экскурсовод, очень любящая Будапешт. Время пролетело для нас не заметно.
- ШШерман18 ноября 2022Пешком по Будайской крепостиМы попали на пешеходную экскурсию по Будде с прекрасным гидом. Профессиональный гид. Очень понравилась экскурсия.
- AAnna30 сентября 2022Пешком по Будайской крепостиСпасибо большое гиду Ирине за интересную и познавательную экскурсию по Буде. Мы получили море удовольствия и приятных впечатлений. Очень рекомендуем Ирину. Ещё раз большое спасибо
- ООльга2 ноября 2021Прекрасная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Крепостная гора или Квартал Крепости»
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