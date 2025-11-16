Будапешт — один из главных центров еврейской культуры в Европе. Его улицы хранят воспоминания о золотом веке венгерского еврейства, самые важные учреждения и места религиозной жизни венгерских евреев находятся здесь. На этой экскурсии вы увидите исторические здания от синагог до Музыкальная Aкадемия имени Листа Ференца, и узнаете много интересного о венгерской культуре.
Описание экскурсииВажные места еврейского квартала Еврейский квартал Будапешта, где сосредоточены многие памятники еврейской культуры и истории. В этом районе находятся важные объекты, которые рассказывают о богатом наследии еврейской общины. Здание Оперы Здесь проходят мировые оперные постановки и балеты, а также другие значимые культурные события. Opera входит в тройку лучших залов по акустике в Европе после миланской Ла Скала и Парижского оперного театра. Атмосфера венгерского Бродвея Улица Нагьмезё, известная как венгерский Бродвей, — это центр театральной жизни Будапешта. Здесь расположены самые знаменитые театры города. Что еще:
- Я научу вас ориентироваться в городе, объясню как пользоваться городским транспортом, поделюсь где провести время, куда еще сходить, помогу в планировании дальнейшей программ;
- Приходите на экскурсию в первый день приезда в город – и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе;
- Мои экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и где можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов.
Ежедневно в 15:00 и 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 💠 Площадь Дeaк
- 💠 Синагога на улице Доханья
- 💠 Памятный парк - мемориал, посвящённый жертвам Второй Мировой войны и Холокоста
- 💠 Симпла - один из самых популярных и известных руин-баров в Будапеште
- 💠 Улица Казинци - одна из самых популярных и оживлённых улиц в еврейском квартале
- 💠 Пассаж Гожду - двор в Будапеште, популярный туристическим центром
- 💠 Улица Кирай - главная улица еврейского квартала
- 💠Опера - один из самых значимых театров Венгрии в стиле неоренессанс
- 💠Оперeта - Улица Нагьмезё, известная своими театрами
- 💠Площадь Листа Ференца - можно насладиться атмосферой музыки и искусства
Что включено
- Услуги гида
- Аудиогид.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся перед синагогой /Dohány utca/, рядом с кассой
Завершение: Площадь имени Ференца Листа - Музыкальная Aкадемия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа 27 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
Индивидуальная
до 6 чел.
История еврейских кварталов
Узнайте о еврейской культуре Будапешта, посетив синагоги и исторические кварталы. Откройте для себя руин-пабы и знаменитый десерт флодни
Сегодня в 08:30
18 ноя в 08:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Еврейский квартал в Будапеште
Прогулка по Эржебетварошу с погружением в еврейские традиции и знакомством с историей Холокоста
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €210 за всё до 10 чел.