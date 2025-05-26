Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком от Синагоги до Парламента
Погрузитесь в атмосферу современного Будапешта, прогуливаясь от центральной Синагоги до величественного Парламента
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: В любой день, с понедельника по четверг, в любое время с 09:00 до 16:00 часов.
14 июл в 09:00
15 июл в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Групповая
до 16 чел.
Классический Будапешт
Начните знакомство с Венгрией с увлекательной экскурсии по Будапешту. Профессиональные гиды помогут вам увидеть и узнать всё самое интересное
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По воскресеньям в 10:00
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
€35 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Еврейское наследие и культурное сердце Будапешта
Начало: Встречаемся перед синагогой /Dohány utca/, рядом с...
Расписание: Ежедневно в 15:00 и 17:00
Завтра в 15:00
12 июл в 15:00
€22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EELENA26 мая 2025В мае 2025г. мы были на автобусно-пешеходной экскурсии «Классический Будапешт». Сбор группы был назначен у Большой синагоги. Экскурсовод Юлия встретила
- EElena20 октября 2024Замечательный гид Марина не только все интересно рассказала и показала, но ещё и с великолепным чувством юмора. Экскурсия прошла на одном дыхании, была очень насыщенная. Влюбляться в город нужно именно так. Большое спасибо
- TTatiana25 июня 2022Все было просто замечательно! Гид-Ирина. Вместо групповой у нас получилась индивидуальная экскурсия. Много интересной информации,логично, хорошо изложено. Интересный маршрут. По ходу много полезных практических советов. Ну а сам город стоит того,чтобы по нему гулять до упада! Он просто сказочный!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Центральная синагога»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Центральная синагога" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 120. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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