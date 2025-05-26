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Центральная синагога – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Центральная синагога» в Будапеште на русском языке, цены от €22. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Пешком от Синагоги до Парламента (Пешт)
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком от Синагоги до Парламента
Погрузитесь в атмосферу современного Будапешта, прогуливаясь от центральной Синагоги до величественного Парламента
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: В любой день, с понедельника по четверг, в любое время с 09:00 до 16:00 часов.
14 июл в 09:00
15 июл в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Классический Будапешт
3 часа
20 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Классический Будапешт
Начните знакомство с Венгрией с увлекательной экскурсии по Будапешту. Профессиональные гиды помогут вам увидеть и узнать всё самое интересное
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По воскресеньям в 10:00
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
€35 за человека
Еврейское наследие и культурное сердце Будапешта
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Еврейское наследие и культурное сердце Будапешта
Начало: Встречаемся перед синагогой /Dohány utca/, рядом с...
Расписание: Ежедневно в 15:00 и 17:00
Завтра в 15:00
12 июл в 15:00
€22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    ELENA
    26 мая 2025
    Классический Будапешт
    В мае 2025г. мы были на автобусно-пешеходной экскурсии «Классический Будапешт». Сбор группы был назначен у Большой синагоги. Экскурсовод Юлия встретила
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    нас, проводила в минивэн, где разместились 15человек и началась невероятно интересная и насыщенная программа экскурсии. Сначала мы познакомились с той частью Будапешта, которая именуется Будой- холмистая часть города. История, архитектура, потрясающие виды на другой берег Дуная, где находится та часть Будапешта, которая именуется Пешт. Потом минивэн доставил нас в равнинную часть-Пешт, где нас ожидал интереснейший рассказ о прекрасных зданиях, талантливых и знаменитых людях, венгерских традициях. Длительность всей экскурсии 4 часа. Каждому могу посоветовать именно эту программу. Экскурсовод Юлия - талантливый, знающий и невероятно обаятельный человек. Спасибо ей за подаренную радость знакомства с этим прекрасным городом.

  • E
    Elena
    20 октября 2024
    Классический Будапешт
    Замечательный гид Марина не только все интересно рассказала и показала, но ещё и с великолепным чувством юмора. Экскурсия прошла на одном дыхании, была очень насыщенная. Влюбляться в город нужно именно так. Большое спасибо
  • T
    Tatiana
    25 июня 2022
    Пешком от Синагоги до Парламента (Пешт)
    Все было просто замечательно! Гид-Ирина. Вместо групповой у нас получилась индивидуальная экскурсия. Много интересной информации,логично, хорошо изложено. Интересный маршрут. По ходу много полезных практических советов. Ну а сам город стоит того,чтобы по нему гулять до упада! Он просто сказочный!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Центральная синагога»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешком от Синагоги до Парламента (Пешт)
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  3. Еврейское наследие и культурное сердце Будапешта
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Церковь Святого Матьяша
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Королевский дворец
  9. Площадь Героев
  10. Гора Геллерт
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Центральная синагога" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 120. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Центральная синагога», 23 ⭐ отзыва, цены от €22. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь