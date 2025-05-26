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Индивидуальная до 6 чел.

Пешком от Синагоги до Парламента Погрузитесь в атмосферу современного Будапешта, прогуливаясь от центральной Синагоги до величественного Парламента Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом

Расписание: В любой день, с понедельника по четверг, в любое время с 09:00 до 16:00 часов.