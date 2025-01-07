Мы отправимся гулять по его уютным улочкам и дворикам и обсуждать, как здесь жили и живут люди, какие у них традиции и обычаи, как они отмечают праздники и растят детей.
Поговорим о сионизме, Холокосте и иудаизме, а ещё разберёмся, каково это — быть ортодоксальным евреем сегодня.
Описание экскурсии
Если выбирать, где знакомиться с историей, культурой и традициями еврейской диаспоры в Европе, то лучше Будапешта места не найти — здесь сконцентрирована тысячелетняя история этого народа со всеми её трагическими, поэтическими и даже комическими страницами.
Мы с вами пойдем гулять по Эржебетварош — еврейскому кварталу, самому удивительному и неожиданному району города.
Вы увидите три знаковые синагоги Будапешта — на улицах Дохань, Румбах и Казинци. На примере этих различных по архитектуре и времени постройки сооружений мы объясним, какие направления иудаизма существуют и какое из них появилось именно в Венгрии.
Заглянете в окно религиозной школы и узнаете, почему образование — одна из главных ценностей еврейского народа.
Услышите, что такое кашрут, на какие области жизни он распространяется и как влияет на повседневность современных евреев.
Рассмотрите фрагменты стены гетто, памятники «Дерево жизни» и «Туфли на набережной Дуная» и узнаете историю Холокоста.
В магазине еврейской атрибутики познакомитесь с традициями, главными праздниками и особыми ритуалами.
В кошерной лавке мы научим вас выбирать продукты для трапезы Шаббата. Расскажем, какие снеки у израильтян самые любимые и почему по субботам готовить нужно на специальной плите.
Попробуете найти памятник основоположнику сионизма. Учтите — это будет сложно!
А ещё мы оставим немного времени, чтобы посмотреть на муралы, исторические отели и кафе, побродить по местному рынку и зайти в ресторан-оранжерею.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в синагоги — €8–25 за чел., еда, напитки и личные покупки — по желанию
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды — уроженец Израиля и представитель еврейской диаспоры
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова или действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы и традиции страны пребывания