Квартал Эржебетварош — место, где хранится богатая история еврейского народа. Мы отправимся гулять по его уютным улочкам и дворикам и обсуждать, как здесь жили и живут люди, какие у них традиции и обычаи, как они отмечают праздники и растят детей. Поговорим о сионизме, Холокосте и иудаизме, а ещё разберёмся, каково это — быть ортодоксальным евреем сегодня.

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Описание экскурсии

Если выбирать, где знакомиться с историей, культурой и традициями еврейской диаспоры в Европе, то лучше Будапешта места не найти — здесь сконцентрирована тысячелетняя история этого народа со всеми её трагическими, поэтическими и даже комическими страницами.

Мы с вами пойдем гулять по Эржебетварош — еврейскому кварталу, самому удивительному и неожиданному району города.

Вы увидите три знаковые синагоги Будапешта — на улицах Дохань, Румбах и Казинци. На примере этих различных по архитектуре и времени постройки сооружений мы объясним, какие направления иудаизма существуют и какое из них появилось именно в Венгрии.

Заглянете в окно религиозной школы и узнаете, почему образование — одна из главных ценностей еврейского народа.

Услышите, что такое кашрут, на какие области жизни он распространяется и как влияет на повседневность современных евреев.

Рассмотрите фрагменты стены гетто, памятники «Дерево жизни» и «Туфли на набережной Дуная» и узнаете историю Холокоста.

В магазине еврейской атрибутики познакомитесь с традициями, главными праздниками и особыми ритуалами.

В кошерной лавке мы научим вас выбирать продукты для трапезы Шаббата. Расскажем, какие снеки у израильтян самые любимые и почему по субботам готовить нужно на специальной плите.

Попробуете найти памятник основоположнику сионизма. Учтите — это будет сложно!

А ещё мы оставим немного времени, чтобы посмотреть на муралы, исторические отели и кафе, побродить по местному рынку и зайти в ресторан-оранжерею.

Организационные детали