Еврейский квартал в Будапеште

Познакомиться с культурой и жизнью еврейской диаспоры в компании уроженца Израиля
Квартал Эржебетварош — место, где хранится богатая история еврейского народа.

Мы отправимся гулять по его уютным улочкам и дворикам и обсуждать, как здесь жили и живут люди, какие у них традиции и обычаи, как они отмечают праздники и растят детей.

Поговорим о сионизме, Холокосте и иудаизме, а ещё разберёмся, каково это — быть ортодоксальным евреем сегодня.
5
1 отзыв
Еврейский квартал в Будапеште
Еврейский квартал в Будапеште
Еврейский квартал в Будапеште
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Если выбирать, где знакомиться с историей, культурой и традициями еврейской диаспоры в Европе, то лучше Будапешта места не найти — здесь сконцентрирована тысячелетняя история этого народа со всеми её трагическими, поэтическими и даже комическими страницами.

Мы с вами пойдем гулять по Эржебетварош — еврейскому кварталу, самому удивительному и неожиданному району города.

Вы увидите три знаковые синагоги Будапешта — на улицах Дохань, Румбах и Казинци. На примере этих различных по архитектуре и времени постройки сооружений мы объясним, какие направления иудаизма существуют и какое из них появилось именно в Венгрии.

Заглянете в окно религиозной школы и узнаете, почему образование — одна из главных ценностей еврейского народа.

Услышите, что такое кашрут, на какие области жизни он распространяется и как влияет на повседневность современных евреев.

Рассмотрите фрагменты стены гетто, памятники «Дерево жизни» и «Туфли на набережной Дуная» и узнаете историю Холокоста.

В магазине еврейской атрибутики познакомитесь с традициями, главными праздниками и особыми ритуалами.

В кошерной лавке мы научим вас выбирать продукты для трапезы Шаббата. Расскажем, какие снеки у израильтян самые любимые и почему по субботам готовить нужно на специальной плите.

Попробуете найти памятник основоположнику сионизма. Учтите — это будет сложно!

А ещё мы оставим немного времени, чтобы посмотреть на муралы, исторические отели и кафе, побродить по местному рынку и зайти в ресторан-оранжерею.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в синагоги — €8–25 за чел., еда, напитки и личные покупки — по желанию
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды — уроженец Израиля и представитель еврейской диаспоры
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова или действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы и традиции страны пребывания

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 янв 2025
Михаэль провел живую, интересную экскурсию по еврейскому кварталу для нашей семьи. Все очень понравилось. Было интересно.

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