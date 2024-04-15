Приятное времяпрепровождение - в хорошую погоду прокатиться на прекрасному Будапешту в интересной компании гида Константина, взглянуть на город с другой стороны. Очень понравилось местечко GRAFISOFT. Велосипеды отличные! рекомендую!

В Виктория

Удобный маршрут по району Обуда. Сами мы туда не забрели ни разу, так что спасибо Константину за интересные места и необычный обед. Велосипеды из хорошего проката, все работает, переключается, передвигается под вас. Маршрут без подъемов, по велодорожкам. Приятная прогулка!