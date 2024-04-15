Изучаем Будапешт на велосипеде

Найдено 3 экскурсии в категории «На велосипеде» в Будапеште на русском языке, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По неизведанному Будапешту на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
«Аренда велосипедов включена в стоимость экскурсии»
Завтра в 08:00
28 июня в 08:00
от 125 за всё до 10 чел.
На велосипеде по Будапешту: Парламент, Остров Маргит, Мост Эржебет
🚲 На велосипеде
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
На велосипеде по Будапешту: Парламент, Остров Маргит, Мост Эржебет
Начало: Deák tér, перед церковью Деaк тер
«Во время езды на велосипеде мы постоянно едем без спешки, ожидается 4-5 остановок»
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2015 за человека
По неизведанному Будапешту на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Начало: Berguson bike rental, Budapest, Laktanya u. 1/b
«На велосипедах мы промчимся по улицам Обуды, отыщем римские акведуки и амфитеатры, а затем отдохнем на набережной Дуная, пробуя лангош, халасле, гуляш и другие шедевры венгерской кухни»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 125 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    15 апреля 2024
    По неизведанному Будапешту на велосипеде
    Приятное времяпрепровождение - в хорошую погоду прокатиться на прекрасному Будапешту в интересной компании гида Константина, взглянуть на город с другой стороны. Очень понравилось местечко GRAFISOFT. Велосипеды отличные! рекомендую!
  • Е
    Евгений
    20 марта 2024
    По неизведанному Будапешту на велосипеде
    Хорошо провели время, прокатились по нетуристическим местам. Очень вкусно пообедали. Всё понравилось.
  • В
    Виктория
    17 октября 2019
    По неизведанному Будапешту на велосипеде
    Удобный маршрут по району Обуда. Сами мы туда не забрели ни разу, так что спасибо Константину за интересные места и необычный обед. Велосипеды из хорошего проката, все работает, переключается, передвигается под вас. Маршрут без подъемов, по велодорожкам. Приятная прогулка!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На велосипеде»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. По неизведанному Будапешту на велосипеде
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Площадь Героев
  9. Замок Буда
  10. Проспект Андраши
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 125 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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