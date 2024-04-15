1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
«Аренда велосипедов включена в стоимость экскурсии»
Завтра в 08:00
28 июня в 08:00
от €125 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
На велосипеде по Будапешту: Парламент, Остров Маргит, Мост Эржебет
Начало: Deák tér, перед церковью Деaк тер
«Во время езды на велосипеде мы постоянно едем без спешки, ожидается 4-5 остановок»
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
20€15 за человека
Индивидуальная
4 часа
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Начало: Berguson bike rental, Budapest, Laktanya u. 1/b
«На велосипедах мы промчимся по улицам Обуды, отыщем римские акведуки и амфитеатры, а затем отдохнем на набережной Дуная, пробуя лангош, халасле, гуляш и другие шедевры венгерской кухни»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €125 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина15 апреля 2024Приятное времяпрепровождение - в хорошую погоду прокатиться на прекрасному Будапешту в интересной компании гида Константина, взглянуть на город с другой стороны. Очень понравилось местечко GRAFISOFT. Велосипеды отличные! рекомендую!
- ЕЕвгений20 марта 2024Хорошо провели время, прокатились по нетуристическим местам. Очень вкусно пообедали. Всё понравилось.
- ВВиктория17 октября 2019Удобный маршрут по району Обуда. Сами мы туда не забрели ни разу, так что спасибо Константину за интересные места и необычный обед. Велосипеды из хорошего проката, все работает, переключается, передвигается под вас. Маршрут без подъемов, по велодорожкам. Приятная прогулка!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На велосипеде»
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