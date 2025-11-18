Индивидуальная
до 20 чел.
«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace». Budapest
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:30
26 ноя в 09:30
€130 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
Начало: По договоренности (встреча по адресу проживания)
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
26 ноя в 09:00
€220 за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
✡️ Еврейское наследие - маршрут доступен только в велосипедном вариантe
Начало: Встречаемся перед синагогой /Dohány utca/, рядом с...
Расписание: Ежедневно в 15:00 и 17:00
Завтра в 15:00
26 ноя в 15:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия18 ноября 2025Брали экскурсию по Будапешту с Еленой, остались очень довольны. Нас провезли по основным достопримечательностям, мы и прогуляться успели. Елена вежливая,
- NNatalia20 августа 2025Наша группа осталась в восторге!
Агентство Спутник8 организовали для нас отличную экскурсию!
Столица Венгрии очень красивый город, всем кто хочет посетить его
- GGyörgyné17 июня 2025Нашим гидом на экскурсии "Главные достопримечательности Будапешта" была Елена. Экскурсия понравилась. Елена была очень пунктуальной, приехала ровно в то время,
- ООлеся11 мая 2025Посетили много интересных и красивых мест, интересные факты, спасибо Гиду!!
- ZZubchenko27 декабря 2024Всё было супер!!!
- ННикита13 мая 2024Инна эксперт в своем деле, очень интересная обзорная экскурсия получилась по основным местам Будапешта
- TTamara7 мая 2024Здравствуйте! Мы с друзьями Дирс впервые были в Будапеште. Я заказала у вашей фирмы несколько экскурсий - не только обзорную
- NNatalja30 апреля 2024Мы увидели всё и нам рассказали обо всем.
Очень рекомендую.
- ЛЛюдмила28 марта 2024Спасибо большое за экскурсию, все было очень интересно.
- ЕЕкатерина29 октября 2023Отличная экскурсия чтобы составить первое впечатление о Будапеште!
Нас провезли по самым знаковым местам, Елена супер интересно рассказывала историю города и
- IIrina19 марта 2023Елена прекрасный и знающий экскурсовод, очень любящая Будапешт.
Время пролетело для нас не заметно.
- IIrina19 марта 2023Елена прекрасный и знающий экскурсовод, очень любящая Будапешт.
Время пролетело для нас не заметно.
- ИИрина19 марта 2023Елена прекрасный и знающий экскурсовод, очень любящая Будапешт.
Время пролетело для нас не заметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Мемориальный центр Холокоста»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в ноябре 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Мемориальный центр Холокоста" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 220. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Мемориальный центр Холокоста», 138 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь