Мои заказы

Мемориальный центр Холокоста – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Мемориальный центр Холокоста» в Будапеште на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
Пешая
3 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace». Budapest
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:30
26 ноя в 09:30
€130 за всё до 20 чел.
Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
Пешая
На автобусе
4 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
Начало: По договоренности (встреча по адресу проживания)
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
26 ноя в 09:00
€220 за всё до 20 чел.
✡️ Еврейское наследие - маршрут доступен только в велосипедном вариантe
Пешая
На велосипеде
1 час 27 минут
Мини-группа
до 10 чел.
✡️ Еврейское наследие - маршрут доступен только в велосипедном вариантe
Начало: Встречаемся перед синагогой /Dohány utca/, рядом с...
Расписание: Ежедневно в 15:00 и 17:00
Завтра в 15:00
26 ноя в 15:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    18 ноября 2025
    Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
    Брали экскурсию по Будапешту с Еленой, остались очень довольны. Нас провезли по основным достопримечательностям, мы и прогуляться успели. Елена вежливая,
    читать дальше

    приятная и очень интересно рассказывает. Давала нам время и пофотографироваться, сводила нас поесть венгерских штруделей, рассказала, как пользоваться местным транспортом и чего ожидать в местных заведениях. Мы отлично провели время, спасибо!

  • N
    Natalia
    20 августа 2025
    Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
    Наша группа осталась в восторге!
    Агентство Спутник8 организовали для нас отличную экскурсию!
    Столица Венгрии очень красивый город, всем кто хочет посетить его
    читать дальше

    советую взять экскурсию впервые в Будапеште. Мы путешествовали группой (8 человек), для нас был организован небольшой автобус. Экскурсовод Ольга, показала нам самые известные достопримечательности города, и рассказала множество исторических моментов, было очень интересно.
    Отдельное спасибо Ольге, было приятно и интересно вас слышать!

  • G
    Györgyné
    17 июня 2025
    Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
    Нашим гидом на экскурсии "Главные достопримечательности Будапешта" была Елена. Экскурсия понравилась. Елена была очень пунктуальной, приехала ровно в то время,
    читать дальше

    как и договорились. Рассказывала увлекательно, интересно, профессионально и доступно. Хотелось бы поблагодарить Елену за эту чудесную экскурсию. Получили много интересной, полезной информации о городе и стране, а также практических советов, где можно поужинать в настоящей венгерской таверне, насладиться венгерской кухней и послушать музыку. Четыре часа пролетели незаметно. Огромное спасибо за качественный сервис и интересную экскурсию.

  • О
    Олеся
    11 мая 2025
    Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
    Посетили много интересных и красивых мест, интересные факты, спасибо Гиду!!
  • Z
    Zubchenko
    27 декабря 2024
    Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
    Всё было супер!!!
  • Н
    Никита
    13 мая 2024
    Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
    Инна эксперт в своем деле, очень интересная обзорная экскурсия получилась по основным местам Будапешта
  • T
    Tamara
    7 мая 2024
    Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
    Здравствуйте! Мы с друзьями Дирс впервые были в Будапеште. Я заказала у вашей фирмы несколько экскурсий - не только обзорную
    читать дальше

    по городу, но и две выездные: Дунайская Рапсодия и замок Сисси в ГЁДЁЛЛЁ. Экскурсоводами у нас были Эрика и Елена.
    Мои друзья выражают большую благодарность обеим экскурсоводам, которые нам очень понравились. Каждая со своим неповторимым своеобразием подали нам историю города, страны, рассказывали легенды и знакомили с Венгрией в целом.
    Передайте им, пожалуйста, от нашей группы ДИРС (поклонники ДИМАШЕ) огромную благодарность🙏🙏🙏!

  • N
    Natalja
    30 апреля 2024
    Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
    Мы увидели всё и нам рассказали обо всем.
    Очень рекомендую.
  • Л
    Людмила
    28 марта 2024
    «Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
    Спасибо большое за экскурсию, все было очень интересно.
  • Е
    Екатерина
    29 октября 2023
    Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
    Отличная экскурсия чтобы составить первое впечатление о Будапеште!
    Нас провезли по самым знаковым местам, Елена супер интересно рассказывала историю города и
    читать дальше

    интересные факты. Так же отлично шутила и смеялась над нашими шутками, что так же делало крутое настроение. Нам хотелось узнать историю города и мы это получили! А еще и сделали кучу красивых фотографий. Спасибо огромное за экскурсию!

  • I
    Irina
    19 марта 2023
    «Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
    Елена прекрасный и знающий экскурсовод, очень любящая Будапешт.
    Время пролетело для нас не заметно.
  • I
    Irina
    19 марта 2023
    «Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
    Елена прекрасный и знающий экскурсовод, очень любящая Будапешт.
    Время пролетело для нас не заметно.
  • И
    Ирина
    19 марта 2023
    «Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
    Елена прекрасный и знающий экскурсовод, очень любящая Будапешт.
    Время пролетело для нас не заметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Мемориальный центр Холокоста»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
  2. Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
  3. ✡️ Еврейское наследие - маршрут доступен только в велосипедном вариантe
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Замок Буда
  6. Церковь Святого Матьяша
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Королевский дворец
  9. Площадь Героев
  10. Гора Геллерт
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в ноябре 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Мемориальный центр Холокоста" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 220. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Мемориальный центр Холокоста», 138 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь